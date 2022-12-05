Интервью с Надеждой Михалковой — о «Беспринципных», жизни на Патриарших и альтер эго

1 декабря на Кинопоиске стартовал третий сезон сериала «Беспринципные» — комедии о жизни богатых москвичей. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Надежда Михалкова рассказала о своей героине Вере, а также том, как Патриаршие пруды, где она родилась, изменились за последние годы.

— Пожалуй, вы лучше многих знаете, что такое дух Патриарших, потому что родились в этом районе... Как это место изменилось за последние годы?

— Я, наверное, буду говорить как старушка (смеется). Потому что район действительно сильно поменялся за последние годы. Если раньше ты знал каждого, кто ходил в соседний магазин или работал там, потому что все были соседями, то теперь и магазинов-то таких уже нет. Нужно выехать из района, чтобы купить бытовую химию, продукты, товары для дома. Когда начала происходить трансформация Патриарших прудов в некое подобие Сохо (квартал в Лондоне — «Газета.Ru»), многие коренные жители района стали сдавать квартиры, продавать. Появились рестораны, потом еще больше ресторанов, и Патриаршие превратились в какую-то гастрономическую зону.

Но для меня — как для человека, который всю жизнь живет на «Патриках», — это сомнительный плюс, потому что все-таки хочется выйти из дома и купить не зеленую гречку, а обычную. Хотя если я сижу с друзьями и жалуюсь, что на Патриарших прудах жизнь стала не та, они смеются: «А, ну конечно! Посмотрите на нее — ей еще что-то не нравится!» Но, мне кажется, я имею право критиковать, потому что видела этот район в разные годы. Для беззаботной тусовочной жизни современные Патриаршие пруды подходят очень хорошо, а вот для тихой семейной жизни с детьми, которой я все-таки придерживаюсь, не очень. Я люблю Патриаршие рано утром, когда они только просыпаются.

— На ваш взгляд, «Беспринципные» показывают реальную жизнь этого района?

— Могу отвечать только за свою новеллу. Мне кажется, что моя героиня более приземленная, живет с вполне понятными запросами: как найти любовь, что с ней делать, как понять серьезна она или нет. Эти истории могли произойти и на «Патриках», и на Чистых прудах. Что касается других новелл, то, наверное, такие герои существуют, но я с ними просто не сталкиваюсь по образу своей жизни.

— Ваша героиня Вера все время пытается вернуть Романа. Насколько это вообще реалистичная ситуация, чтобы красивая, успешная и стремящаяся реализовать себя женщина была настолько зациклена на одном мужчине?

— Вот я тоже задаю этот вопрос сценаристам (смеется). Хочется верить в такую историю, сегодня все чаще встречаешь зацикленных на себе, а не на ком-то другом. Кстати, с Юрой (Колокольниковым, исполнителем роли Романа — «Газета.Ru») мы часто это обсуждали, почему она так бегает за ним.

— Как вы для себя объясняете, почему ваша героиня хочет замуж именно за Романа?

— Конечно, это немного гипертрофированная ситуация, жанр предполагает относиться к ней с юмором. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Когда два сезона проживешь вместе, наступает пора, когда хочется взять за шкирку и сказать: «Все, хватит. Давай либо так, либо никак». Потому что моя героиня любит, чтобы во всем была определенность. А так как, похоже, в лице Романа она нашла того, с кем ей хочется засыпать и просыпаться, то она берет инициативу в свои руки.

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— Если бы вы писали сценарий, как развернули бы эту историю?

— Поскольку это маленькие истории, здесь достаточно сложно в контексте полного метра или арки героя рассказывать, как бы я сделала. Это зарисовки из жизни, и если стоит задача, чтобы девушка в конечном итоге добивалась мужчину, то главное — понимать, зачем она это делает, за что она полюбила человека, который не способен сделать ей предложение.

— Тогда ответьте за свою героиню, потому что у нее есть альтер эго Альбина. Как она поживает?

— Да, она у моей героини уже с первого сезона. Я как-то в бар зашла, народ расступился, видимо, в ожидании того, что это Альбина. Но приходила не Альбина, приходила я.

— Вы таких людей вообще встречали, у которых под действием алкоголя просыпалась бы вторая личность?

— Мне кажется, что у каждого человека есть внутренняя Альбина. Просто кто-то выпускает ее дома перед телевизором с бокалом вина и тихо укладывает спать, а кто-то вот так показывает в открытую. Когда человек выпивает, у него все равно происходит изменение сознания. Если человек молчаливый и скромный, он может начать легче общаться. А если разговорчивый, то лучше ему было бы и не пить (смеется). Вообще мне кажется, что всем лучше не пить. А истории про Альбину служат для того, чтобы в короткое экранное время показать, что может быть с человеком, который не пьет, не пьет — и вдруг выпьет.

— В киноверсии тоже появится Альбина?

— Конечно, куда же без Альбины, неимоверный успех.