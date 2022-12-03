Что смотреть в кино в декабре: победитель Канн, документалка о Балабанове и финальная часть «Бывших»

«Треугольник печали» («Triangle of Sadness»), Рубен Эстлунд — с 1 декабря

Новая сатирическая картина шведа Рубена Эстлунда, которая принесла ему третью награду Каннского кинофестиваля. По сюжету группа незнакомых друг другу людей оказывается на роскошном корабле. Среди них торговец оружием, русский олигарх, айтишник и пара моделей-инфлюенсеров. Управляет кораблем пьющий капитан-марксист в исполнении Вуди Харрельсона. Внезапно корабль терпит крушение, и несколько спасшихся пассажиров пытаются выжить на тропическом острове, где им предстоит переосмыслить свою классовую принадлежность и место в пищевой цепочке.

«На тебе сошелся клином белый свет», Игорь Поплаухин — с 8 декабря

Художественный байопик о рок-певице Янке Дягилевой, ставшей символом сибирского музыкального андеграунда конца 80-х. Картина режиссера Игоря Поплаухина работает с реальной историей артистки, чья жизнь трагически оборвалась в 1991 году при загадочных обстоятельствах. Получился полуреальный/полувымышленный фильм-портрет, в котором авторы отдают дань уважения творчеству и влиянию Дягилевой, пытаясь разобраться в причинах сложной судьбы певицы.

«Помнить» («Rimembeo»), Ли Иль-хен — с 8 декабря

Суровый южнокорейский триллер про странное напарничество 80-летнего мужчины с прогрессирующей болезнью Альцгеймера и его молодого спутника. У пожилого мужчины есть страшный секрет — он разыскивает виновных в смерти своей семьи во время японской оккупации. Чтобы не забыть врагов, он вытатуировал их имена у себя на руках. Молодой напарник героя не в курсе планов старшего товарища, но невольно становится его соучастником. Теперь им предстоит вместе пройти опасный путь возмездия, оставляя после себя реки крови.

«На выдохе», Ринат Махмудов — с 8 декабря

Добрая и согревающая история о дружбе двух подростков, которая меняет жизни обоих. Выросшая в детском доме Саша с юных лет привыкла бороться за свое место в жизни. Ее хобби — боксерские бои, в которых она успешно одолевает соперниц, но ее мечта — медицина, потому больше, чем калечить других людей, Саша любит им помогать. Девушке выпадает шанс проявить свою заботу о других, когда ее нанимают сиделкой для Коли, такого же колкого и враждебно настроенного подростка — с инвалидностью. Вместе им предстоит пройти сложный, но и захватывающий путь сближения с миром, который не так страшен, как они думали раньше.

«Балабанов. Колокольня. Реквием», Любовь Аркус — с 8 декабря

Magnum opus документалистики и киноведа Любови Аркус, посвященный ее любимому режиссеру и близкому другу Алексею Балабанову. Работа над картиной началась за два года до смерти постановщика и является хроникой производства его последнего фильма «Я тоже хочу». 2022-й своего рода год Балабанова: в Санкт-Петербурге о самом режиссере и его кинонаследии открылась выставка-путешествие, а Любовь Аркус выпускает в прокат документальный портрет кинематографиста, который не просто стал голосом поколения, но и сумел предсказать, что будет с этим поколение, когда его самого уже не станет.

«Волнами», Сергей Кальварский — с 8 декабря

Захватывающее и ни на что не похожее медитативное кино Сергея Кальварского. Звукооператоры Александр и Иван отправляются в экспедицию в Забайкалье, планируя записать звучание Мраморного ущелья, где сохранился дотлевающий в горах лагерь, осколок ГУЛАГа. Но первоначальному замыслу героев не суждено было исполнится так, как они себе это представляли. Их рабочая поездка оборачивается сокрушительным путешествием в пространство между прошлым и настоящим, где все, что до этого казалось неживым, внезапно обрело свой звук.

close 100% Кадр из фильма «Волнами» (2022) Cineticle Films

«Бегущие за волной» («Bosch & Rockit»), Тайлер Эткинс — с 8 декабря

Бош и его сын Рокит обожают серфинг, который помогает им сглаживать все острые углы в их непростых взаимоотношениях. Но внезапно вскрывается правда о нелегальном бизнесе, и теперь отец и сын вынуждены пуститься в бега: от странного прошлого мужчины и его опасного настоящего.

«Чук и Гек. Большое приключение», Александр Котт — с 22 декабря

Два дружных и озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве, но скучают по отцу, который работает на далеком Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год семьей в полном составе, юные герои отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. По пути их ждет самое большое приключение в жизни, ведь в новогодние праздники возможны любые, даже самые невероятные чудеса.

«Бывшие. Happy end», Антон Мегердичев — с 22 декабря

Финальная глава проекта «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым про влюбленных в завязке, жизнь которых постоянно портит и вредная зависимость, и невозможность наконец-то быть вместе, обретя в отношениях долгожданный покой. Поклонникам сериала дарится возможность увидеть его завершение на большом экране — и пройти вместе с героями страстный и болезненный путь от любви, которая требует, до любви, которая все превозмогает.

«Мира», Дмитрий Киселев — с 22 декабря

Масштабный отечественный сай-фай от режиссера «Времени первых» Дмитрия Киселева. События фильма разворачиваются в недалеком будущем. 15-летняя Лера живет во Владивостоке. Ее отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких от новой катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.