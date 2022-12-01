Интервью с актером Вячеславом Чепурченко — о триллере «Омут» и работе с Олегом Табаковым

1 декабря в российский прокат выходит триллер «Омут» — о девушке, которая сбегает в глубинку от тяжелых отношений и сталкивается там с опасными служителями культа. В интервью «Газете.Ru» звезда фильма Вячеслав Чепурченко рассказал о своей роли в проекте, работе в театре Олега Табакова, а также участии в «Ледниковом периоде» и отсутствии желания уезжать в Голливуд.

— В «Омуте» вы сыграли мужчину, от которого в глубинку убежала жена. Что еще зрителям нужно знать о вашем персонаже и сюжете в целом до похода в кино?

— У меня не такая большая роль — она больше за кадром. Из-за несчастливых отношений с мужем-абьюзером героиня начала искать свое место в этом мире, себя и свое счастье. Что и привело ее к такому экспириенсу: поездке в лес к староверам. Все дальнейшее существование моего персонажа происходит либо у нее в голове, либо во флешбэках. Снова я появляюсь только в самом конце — и спасаю ее от происходящего там безумия.

Честно говоря, мы снимали этот фильм полтора года назад, и я уже многого не помню. Посмотрев трейлер, даже приятно удивился: мол, ничего себе, мы это снимали? (улыбается)

— Когда я смотрела трейлер, в голове возникла параллель с сериалом «Топи». На ваш взгляд, есть ли между проектами сходство?

— Думаю, локации похожи. Но сериал «Топи» — больше про маньяков. В «Омуте» же все проблемы у девушки в голове. Мне кажется, в этом большая разница, ведь в нашем проекте героиня пытается решить свои психологические проблемы, уйдя к тем людям.

— Еще один грядущий проект с вашим участием — сериал «Ялта». И судя по вашему Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), его съемки происходили довольно весело. Так часто случается — либо именно в этом проекте у вас произошел мэтч с командой?

— Думаю, просто так совпало. Изначально у меня была очень маленькая роль, которая впоследствии расширилась. К тому же — мне доверяли и режиссеры, и продюсеры. У нас действительно произошел коннект, что дорогого стоит. И к третьему сезону все уже друг друга узнали. Не скажу, что съемки проходили весело, но точно в доверительной обстановке. Мы могли где-то похихикать, а где-то — не сойтись во мнениях. Это прекрасный живой и творческий процесс, наполненный доверием и любовью.

— Есть ли еще картины, съемки в которых вы вспоминаете с теплотой и любовью?

— Сериал «Эти глаза напротив» про Валерия Ободзинского — там была замечательная команда. Также «Город», «Гурзуф» и «Ялта», в которых сыграл Яшу Цыгана. Естественно, проект «Жуки». Это основные проекты, к которым у меня лежит душа.

— Под одним из постов в Instagram вас сравнили с Андреем Мироновым. Также вас часто сравнивают с Сергеем Безруковым. Как к этому относитесь?

— Мне очень приятно, когда меня сравнивают с талантливыми людьми. С Безруковым, наверное, мы похожи по типажу. А Миронов мне очень нравится как артист, у меня от него ощущения приятные. Даже не столько как от профессионала, сколько как от человека. Приятно, когда в тебе зрители видят те же тепло и уют.

— Как вы относитесь к тому, что в кинематографе часто задействуют непрофессиональных артистов? Как пример — тот же недавний сериал с Настей Ивлеевой...

— Пожалуйста, пусть играют (улыбается). Микки Рурк тоже не имеет актерского образования. Это больше вопросы про продюсеров, они видят в этом человеке кассовость. Это же не только про творчество, но и деньги. Есть куча фильмов, в которых снимались просто известные люди. Если по итогу получается хорошо, почему нет?

— Что из киноновинок лично для себя выделили?

– У меня родился ребенок, поэтому, честно говоря, совершенно нет времени смотреть кино, особенно новое. Сейчас, например, у меня дочь смотрит »Гарри Поттера». Все по классике (улыбается).

— В интервью вы часто отмечаете, что поступили в театральный ВУЗ по воле случая. Как именно?

— Когда я заканчивал школу, то совершенно не понимал, чего мне хочется и куда двигаться в дальнейшем. Совершенно случайно познакомился в парке с ребятами, которые катались на роликах. Они сказали, что поступают в театральный, — и агитировали меня к тому же. Так что, да, после совершенно случайного знакомства я поехал в Саратов и поступил в ВУЗ с очень высоким баллом. Все очень просто, все по течению. Иначе даже не знаю, где бы сейчас учился, — тогда у меня не было точного осознания, кто я. Сейчас, конечно, понимаю, что творческое и гуманитарное направление мне гораздо ближе.

— Правильно ли понимаю — вы поступили, не имея никакого актерского бэкграунда и не готовясь к вступительным?

— Конечно, готовился. Не то, чтобы меня взяли за красивые глаза: мол, какой хороший мальчик (cмеется). Мы пели, танцевали, читали стихи и монологи. Все было. В таких моментах я очень ответственный и работоспособный человек. А дальше все потекло по течению: работа, обучение, потом меня взяли в театр, и уже стало понятно, что это мое. У меня есть предрасположенность к этому. А когда еще и начали платить, то стало ясно: мне точно никуда не стоит дергаться.

— Кстати, в театр вас пригласил Олег Табаков, выбрав из пяти кандидатов. Размышляли, почему именно вас?

— Думаю, что им просто нужен был такой типаж — белобрысый молодой человек. Если я был бы усатым, лысым или пузатым, то, наверное, не подошел бы (смеется). Или еще одной девушкой, которых на тот момент было просто много в театре.

— Опять по воле случая...

— По суди, да. Мне повезло. Со мной показывались много талантливых ребят.

— Помог ли Олег Павлович вам вырасти как артисту?

— Он не был мне учителем, так как я не заканчивал у него институт. Мы работали в спектаклях, но не так часто пересекались. Иногда общались, но он был уже в преклонном возрасте и часто сильно занят, поэтому ему некогда было вести лишние разговоры. Олег Павлович мне очень помог в жизни — взял в театр и тем самым дал счастливый билет в профессию, но не могу сказать, что именно он научил меня. В театр я пришел уже самостоятельной театральной боевой единицей после обучения в Саратове. А дальше уже оттачивал свое мастерство. Но Олег Павловичу все равно очень благодарен.

— Почему вы после 11 лет работы покинули «Табакерку»?

— Театру нужно служить и отдавать все свое время, а у меня сейчас двое детей и жена. Нужно зарабатывать деньги. У меня очень часто слетали телевизионные и кинопроекты из-за того, что театр требует много времени. Выбирая между творчеством и материальным благом, я выбрал второе. При этом пытаюсь во всем, что делаю, найти творчество.

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— Также в интервью вы часто выделяете работу с Константином Богомоловым — как и многие артисты, которые с ним сотрудничали. Почему?

— У него очень сухая выжимка текста, нет ничего лишнего. Все работает на историю. С этим приятно работать. Думаю, именно поэтому спектакли Богомолова очень долго живут. Например, постановка, в которой я играл, прожила 10 лет. К тому же, он сам по себе очень талантливый и приятный человек.

— Кстати, сейчас молодые выпускники театральных ВУЗов нередко идут сразу же в кино, а не в театр, как раньше. Можно ли сказать, что театр проигрывает конкуренцию кино?

— Театр будет жить всегда. Это живое. Каждый спектакль отличается от предыдущего и не будет похож на следующий. Даже когда происходят какие-то ошибки, например, актер забыл текст, он импровизирует. Это привлекает внимание, людям это нравится.

Думаю, что каждому выпускнику стоит поиграть в театре — набрать штампов, поискать ужимки и прыжки. Как часто говорят: у плохого артиста мало штампов, а у большого — очень много. Театр все это дает. Кино же, кажется, все-таки больше забирает, то есть берет уже наработанное и использует.

— Еще актерам часто приходится кардинально менять свою внешность. Вы бы смогли, например, перекрасить волосы в розовый ради роли?

— Конечно, но в наших реалиях это практически невозможно. Много проектов, а параллельно еще театр или еще что-то. Если бы мне давали такой же гонорар как, например, в Голливуде, на который без проблем можно прожить год, то я бы сделал все что угодно. Но у нас другой формат кинопродакшна: сегодня я играю героя-любовника, а завтра — врача. Во всех проектах уже заявлена внешность.

Однако, честно говоря, я жду, когда мне предложат побриться наголо. Волосы транслируют определенную типажность, а без них, возможно, было бы что-то новенькое.

— К слову, вы часто признаетесь, что не грезите Голливудом. С чем это связано?

— Я достаточно приземленно на все это смотрю. Если дорожка выведет туда, значит — судьба. Но у меня нет желания уехать, потому что «там лучше». Хорошо там, где мы есть. Получать удовольствие можно и здесь, и в Голливуде, и в Болливуде. К тому же, сейчас совсем другой мир, поэтому думаю, что точно не получится.

— Может, мечтаете побывать по ту сторону камеры? Например, сделать свой режиссерский проект.

— Думаю, чтобы стать режиссером, ты должен очень хотеть что-то сказать. У меня такого желания нет. Мне нравится надевать на себя «шкуру» другого персонажа, оправдывать или, наоборот, издеваться над ним. Быть простым ремесленником, снимать одно за одним кино, без явного желания что-то сказать, меня совсем не увлекает.

— Вы снялись в нескольких телевизионных шоу — «Форт Боярд», «Звезды в Африке», «Ледниковый период». Можно сказать, что каждое из них по-своему экстремальное. Есть ли в жизни то, чего вы еще не попробовали, но хотите?

— Наверное, я бы побоялся прыгнуть с высокой тарзанки. При этом высоты не боюсь, всякую фигню я уже и ел, и трогал руками. Меня это не пугает. Даже с парашютом прыгал — в начале захватывающе, а потом думаешь: «Как же медленно. Давайте побыстрее». Но высокая тарзанка бы меня, наверное, защекотала. Все остальное — нет.

— На шоу «Форт Боярд» вы познакомились с Прохором Шаляпиным. Каким он вам показался человеком?

— Прекрасным. Он добродушный, спокойный, в чем-то наивный, а в чем-то, наоборот, достаточно умный. Например, он отлично понимает, как работает медийность и хайп.

— С какими эмоциями сейчас вспоминаете Африку?

— Эмоции были и положительные, и отрицательные. Очень сложно постоянно находиться под камерами и специально создавать негативные ситуации, чтобы людям было интересно смотреть. В «Звездах в Африке» не нужно быть хорошеньким, коим я старался оставаться весь сезон. Поступать по совести и все-такое. Это никому не нужно. При этом некоторые все равно будет считать тебя ужасным человеком. Мне даже угрожали в Direct, писали всякие гадости — например, что сделают со мной и моей семьей. Такой негатив — не моя история. Я пытался всячески избегать конфликтных ситуаций, но они были неизбежны. Даже были люди, которые специально каждый день разгоняли подобное.

— Сейчас вы задействованы в проекте «Ледниковый период. Снова вместе». С какими эмоциями возвращаетесь на лед?

— Этот проект — прекрасное сочетание творчества и физической культуры. Всегда очень интересно создавать номера, искать музыку и придумывать образы. Ко всему этому добавляется соревновательный процесс. Это крутое шоу. Хотелось бы снова в нем поучаствовать, но думаю, что не скоро вернусь.

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— Недавно все обсуждали то, как шоу оставил экс-партнер Жени Медведевой Даня Милохин. Вы в свое время также переживали смену партнерши в разгар шоу. Скажите по опыту, насколько трудно скататься с новым партнером?

— На самом деле — нетрудно, особенно в экстремальных ситуациях. В данном случае включается уже работа, и нет времени на личные переживания. Встали, чуть-чуть привыкли друг к другу и поехали. Мы с Яной Хохловой, когда случилась замена, даже не думали, что нам неудобно вместе. Выучили номер и поехали. Ничего страшного не произошло.

— Общаетесь ли с кем-то оттуда?

— Практически со всеми фигуристами из старшего поколения — например, Романом Костомаровым и Максом Ставицким. В этом сезоне очень много молодых, поэтому общаюсь только с единицами.

— И напоследок, каких проектов с вашим участием стоит ждать зрителю?

— 1 декабря выходит фильм «Омут», а 5 декабря — сериал «Жуки». Параллельно до января будет идти «Ледниковый период».