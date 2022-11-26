«Уэнздей» Тима Бертона: леденящие душу приключения Аддамс

На Netflix вышел сериал «Уэнздей» — подростковый мистический детектив, чье действие разворачивается во вселенной «Семейки Аддамс». Авторами шоу выступили сценаристы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар, половину серий снял режиссер «Битлджуса» и «Эдварда — руки-ножницы» Тим Бертон, а главную роль исполнила звезда пятого «Крика» Дженна Ортега. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему от сериала не стоит ждать особой бертоновщины — и почему он, скорее всего, понравится фанатам «Леденящих душу приключений Сабрины».

15-летняя Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега из пятого «Крика») после очередной выходки в очередной школе переводится в академию Невермор, где когда-то учились ее родители Мартиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман). Это элитное учебное заведение для «изгоев» — сверхъестественных существ вроде оборотней, вампиров, сирен и горгон. Уэнздей не в восторге от новых декораций и по обыкновению планирует сбежать. Однако эту затею приходится отложить из-за серии страшных убийств, совершенных таинственным монстром в окрестностях Невермор, поскольку они каким-то образом связаны с прошлым семейки Аддамс — и самой Уэнздей.

Стриминг Netflix (а вслед за ним и мы в заголовке этой статьи) усердно продвигает «Уэнздей» как очередной проект Тима Бертона — в целом понятное и даже легитимное позиционирование, способное, впрочем, сформировать не вполне адекватные ожидания. Бертон действительно снял четыре из восьми здешних эпизодов и служил на проекте исполнительным продюсером, однако у штурвала тут на самом деле другие люди — сценаристы «Тайн Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар. Поэтому броская наклейка «из воображения Тима Бертона» не вполне честно описывает содержимое этой шкатулки, зато родство с сериалами канала The CW здесь ощущается в полной мере.

close 100% Кадр из сериала «Уэнсдэй» (2022) Netflix

«Уэнздей», конечно, абсолютно бертоновский материал: Гоф и Миллар с самого начала мечтали, чтобы этим готическим янг-эдалтовским детективом взялся дирижировать именно режиссер «Битлджуса», который в свое время собирался делать для Universal кукольный мультфильм про семейку Аддамс (а в недавнем интервью признавался, что разделяет мировоззрение Уэнздей; кто бы сомневался). Так что шоу в некотором роде стало для него шансом реализовать давнюю затею. Но все-таки в первую очередь «Уэнздей» — это почившие «Леденящие душу приключения Сабрины» (спин-офф «сидабовского» «Ривердейла»), реанимированные по рецепту Франкенштейна (в данном случае это комплимент) и припудренные «Гарри Поттером» с «Монстер Хай». А уже во вторую — дебютная телевизионная работа Бертона, пускай все необходимые кусочки пазла, в том числе композитор Дэнни Эльфман, тут на месте.

Так что некоторых фанатов кинематографиста — и, возможно, «Семейки Аддамс» — новый сериал вполне способен разочаровать. Зато он обязан прийтись по душе всем неравнодушным к школьному подростковому фэнтези. А также утешить до сих пор не оправившихся от закрытия «Сабрины» — и очаровать тех, кому тамошний макабрический градус показался недостаточным.

close 100% Кадр из сериала «Уэнсдэй» (2022) Netflix

В конечном счете Бертон здесь и не главное действующее лицо (честно говоря, без подглядывания в титры невозможно сказать, какие серии снял именно он). Изрядную порцию восторгов хочется адресовать Дженне Ортеге, которая, кажется, способна сделаться Той-Самой-Уэнздей для опоздавших вырасти на фильмах Барри Зонненфельда, где Уэнздей играла маленькая Кристина Риччи. Выдающийся талант Ортеги (не считая эффектного танца под The Cramps в четвертом эпизоде) подтверждает то обстоятельство, что сама Риччи, изображающая тут одну из учительниц, регулярно появляется с юной коллегой в одном кадре, но шоу от такой проверки на прочность и не думает рассыпаться.

Нельзя, впрочем, сказать, что склеено оно так уж ладно, — все-таки «сидабовский» дух, блуждающий по обаятельно-мрачным коридорам здешней академии, сам по себе предполагает некоторую спущенность рукавов. Это во многом шаблонный представитель жанра с дежурными романтическими линиями, дежурной же историей взросления и не ахти каким детективом (расколоть местный худанит у некоторых выйдет еще на первой серии). Но его чарам не то чтобы сложно, а в принципе не тянет сопротивляться: письма из Хогвартса мы не дождались, теперь хотя бы можно переключиться на Невермор.