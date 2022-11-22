«Англичанка»: эстетский вестерн с Эмили Блант, который все пропустили

11 ноября на Prime Video вышел сериал «Англичанка» — захватывающий вестерн с Эмили Блант в главной роли. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о проекте, который прошел почти незамеченным, но претендует на звание одного из лучших сериалов 2022 года.

1890 год. Английская аристократка Корнелия (Эмили Блант) прибывает на Дикий Запад, чтобы найти и отомстить человеку, которого считает виновным в смерти своего сына. Американские жители гостье нешибко рады: на новой земле ее встречают удар в лицо и хозяин гостиницы с садистскими наклонностями.

Но плану последнего не суждено сбыться: еще по приезде Корнелия проявляет доброту, заступившись за индейца из племени Пауни по имени Илая (Чэск Спенсер), который попал в лапы жестокого бизнесмена немного раньше. Отпущенный на свободу Илая все же возвращается и спасает Корнелию, хотя и настаивает, что им двигало не чувство справедливости, а желание мести — то самое желание, которое объединит их с Корнелией.

Вопреки изначальным планам, индеец и англичанка отправляются в совместное путешествие, преследуя разные цели: Илая хочет вернуть отнятую у него землю, Корнелия — найти виновника смерти своего ребенка. Впереди у них сложный и захватывающий путь, на котором они встретят немало препятствий и опасных вызовов судьбы.

close 100% Кадр из сериала «Англичанка» (2022) Amazon Studios

«Англичанка» единолично написана и снята британцем Хьюго Бликом — сильным и самобытным автором, который, увы, мало известен широкой аудитории. Блик любит ставить в центр своих историй ярких и нестандартных героинь: его «Благородная женщина» с Мэгги Джилленхол была втянута в скандал между израильтянами и палестинцами, а «Восход Черной Земли» с Михаэлой Коэл рассказывал об удочеренной британским прокурором девочки из Руанды, которая возвращается в искалеченную геноцидом страну, чтобы разобраться в своей личной судьбе через понимание истории родного государства.

Как видно, Блик любит сюжеты с противоборствующими силами, утихомирить которые должны те, кто был к этому не готов, но не спасовал в момент важного выбора.

«Англичанка» тоже строится на контрастах: Корнелия и Илая — люди из разных миров. Он читает путь по звездам, она — верит в астрологию, которой как раз увлекся высший свет Англии. Она желает убить только одного, он же сам «видел ад и творил его» во время гражданской войны.

Эта же сочетаемость несочетаемого относится и к форме проекта. «Англичанка» — настоящее эстетское удовольствие, временами сериал напоминает оживший графический роман. Так красиво вестерны не снимал ни Клинт Иствуд, ни задавший жанру тон Серджио Леоне.

При этом, как и подобает формату, проект следует политике беспощадности к зрительской сензитивности — в кадре много крови, смертей и фирменных для вестерна дуэлей, из которых всегда выходит живым только кто-то один. Это мир, в котором заправляет грубое беззаконие и бушует сифилис: если тебя не догонит шериф, то страшный вирус уж точно настигнет.

Хотя «Англичанка» удачно мимикрирует под классический вестерн, по большей части она изобретает для жанра новую форму самовыражения, смягчая особо острые углы и разбавляя физическое насилие теплом. Здесь дневную кровожадность сменяет вечерняя романтика: двое могут сидеть посреди пустыни под звездным небом и горевать о своих утратах и боли, признаваться в сокровенных чувствах и говорить о силе волшебства — ведь все это не случайно, они столько раз должны были погибнуть, но каждый раз им удавалось обхитрить смерть.

close 100% Кадр из сериала «Англичанка» (2022) Amazon Studios

У сериала есть слабое место — он проседает в середине, когда из настоящего оборачивается назад и через флешбэки рассказывает предыстории своих героев. Несмотря на то, что это важная часть для сюжета, кажется, что остановка, на которой оказались герои, для самого Блика более интересна, чем точка, с которой началось их путешествие.

И сильнее всего «Англичанка» работает именно тогда, когда с прозы переходит на язык высокой поэзии. Оператор Арнау Вальс Коломер превращает визуальный ряд сериала в настоящее волшебство: каждый кадр как произведение искусства. Неспешный темп Блика, который любуется этим красивым (пусть и залитым кровью) миром, превращает зрителя в участника событий. А композитор Федерико Хусид делает музыку дополнительным героем истории, который удивляется, боится и любит вместе с Корнелией и Илаей.

Кажется, что мода на вестерны, особенно на их подчеркнуто женскую версию («Железная хватка», «Местный» «Джейн берется за ружье»), в которых героини становились ровней мужчинам, осталась где-то в конце нулевых. Но Блик доказывает, что с жанром еще рано прощаться, а его возможности неисчерпаемы.

close 100% Кадр из сериала «Англичанка» (2022) Amazon Studios

«Англичанка» в череде других громких премьер пока недополучила должного зрительского внимания, хотя с первых дней обласкана критиками. Поэтому, подобно героям сериала, хочется восстановить справедливость и воздать проекту должное. Это красивое, умное шестисерийное кино, в котором под вечным звездным небом разыгрывается пронзительная драма человеческих судеб и в котором сильнее всего утешает финал — спасается всегда тот, кто даже выйдя из сущего ада, умудряется сберечь в сердце любовь.