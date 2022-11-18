«Название с ошибкой». Лобода выпустила песню на украинском и получила критику в ответ

Светлана Лобода, которой в апреле закрыли въезд в Россию на 50 лет, выпустила новую песню. На украинском языке и с ошибкой в названии. Подписчики обвинили исполнительницу в незнании родного языка и лицемерии. За певицу вступился Иосиф Пригожин, назвав волну ненависти безумием, а Лободу — заложником ситуации.

Украинская певица Светлана Лобода 18 ноября представила новый сингл — песню на украинском языке (до этого почти все ее творчество было на русском). Песня называется «Два незнакомца». Однако переводя название на украинский, певица допустила ошибку: она написала «Два незнайомця», хотя согласно правилам украинского языка название должно быть «Два незнайомці».

После публикации о премьере в социальных сетях Лободы подписчики указали ей на ошибку и обвинили в лицемерии. «Назва пiснi з помилкою» («Название песни с ошибкой»), «Може два незнайомці?», «Ух... нужно учить украинский по ходу» — такие комментарии можно встретить под постом певицы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Лобода допустила грубую (по мнению сограждан) ошибку. Оказалось, что певица неправильно перевела название «Два незнакомца» на украинский», — написала журналистка Алена Жигалова в Telegram.

Кроме того, пользователи сети обратили внимание, что артистка продолжает писать посты на русском языке. «Тогда и посты подписывайте на украинском! Как вы быстро переобуваетесь!», «Светлана, а когда выключается камера, продолжаете говорить на украинском? Или у вас все только на публику?», «А что случилось, что на украинском заговорила?» — возмущались подписчики.

Сейчас под всеми постами в соцсетях Лободы название песни написано верно. СМИ сообщают, что на стриминговые сервисы сингл ушел с ошибкой, однако как минимум на YouTube Music песня называется «Два незнайомці».

Сама Лобода пока никак публично не отреагировала на все обвинения и свою ошибку. В описании к новой песне она отметила, что у нее есть собственная история.

«Каждая песня имеет свою историю и свою судьбу. «Два незнакомца» появилась в момент, когда жизнь казалась сплошными развалинами.

В ней я слышала хрупкую надежду и какую-то светлую печаль…» — рассказала певица в соцсетях.

Она отметила, что после начала вооруженных действий на Украине близкие ей люди стали незнакомцами, а многие из тех, с кем она была не знакома, стали часть ее жизни.

«Любовь — единственное, на что остается надеяться сегодня в мире, где так много зла. И пусть ваши любимые люди никогда не станут вам чужими», — добавила Лобода.

За артистку заступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «Это какое-то безумие. Все на противоречиях. Все не так. Все упрекали, что она поет на русском, записала на украинском, сделала ошибку. Если честно говорить, она мне лично и нам никому ничего плохого не сделала. Она стала заложником», — написал он.

Российские и украинские СМИ сообщали, что «Два незнайомці» — первая песня Лободы на украинском языке. Однако это не так: девять лет назад у нее была песня «Кохана», а уже после отъезда из России в 2022 году она выпустила «Молитву».

В прошлом Лобода была одной из наиболее востребованных в России исполнительниц, ее творческая деятельность в основном была связана с РФ. По открытым данным, гонорары за ее концерты доходили до 20 млн рублей.

Через пять дней после начала специальной военной операции на Украине она записала видеообращение с призывом остановить конфликт. Стало известно, что она покинула Россию и сейчас проживает в Латвии. 6 марта «Русская Медиагруппа» сообщила, что расторгает контракт с Лободой за «резкие высказывания в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной». Песни и клипы артистки сняли с эфиров телеканала RU.TV и «Русского радио».

20 апреля Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с СВО.