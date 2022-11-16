Интервью с Викторией Талышинской — о группе «2 ОКеана» и уходе из «Непары»

Солистка группы «2 ОКеана» Виктория Талышинская почти 20 лет пела в группе «Непара». Сейчас она выступает в дуэте с композитором и певцом Владимиром Курто, чьи песни исполняют Дима Билан, Светлана Лобода и Тамара Гвердцители. В 2020 году музыкант Александр Шоуа приобрел права на все песни «Непары» и пригласил в группу двух молодых вокалисток. В интервью «Газете.Ru» Талышинская рассказала об отличиях «Непары» и «2 ОКеанов», особенностях работы в новой команде и отношении к негативным высказываниям Шоуа в ее адрес.

— До возникновения дуэта «2 ОКеана» Владимир Курто писал песни для известных артистов, а вы почти 20 лет пели в группе «Непара». По чьей инициативе состоялся ваш дуэт, и долго ли вы принимали решение о сотрудничестве?

— Мне на почту постоянно приходят письма от композиторов и поэтов с просьбой послушать их песню, записать, исполнить. И вот как-то я увидела совершенно новое имя — Владимир Курто, которое привлекло меня своей звучностью. Песня, которую прислал Володя, мне понравилась. Мы встретились в студии, чтобы попробовать ее записать. И Володя начал мне подпевать. Мы сразу поняли, что наши голоса прекрасно звучат вместе. Рождение дуэта было стремительным, мы очень органично вошли в историю под названием «2 ОКеана» и удивительно комфортно ощущаем себя в ней по сей день.

Володя — очень надежный партнер, он умеет подставить плечо, умеет рассмешить, успокоить. Как ни странно, но перед выходом на сцену я до сих пор волнуюсь, и Курто очень меня поддерживает. С ним и нашим коллективом я чувствую себя как за каменной стеной.

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— Почему группа называется «2 ОКеана»? В чем заключается смысл стилистического оформления названия в виде первых двух заглавных букв?

— Это название придумал Володя Курто. В одной из его песен была такая строчка. Конечно, мы пытались придумать какое-то особое написание названия группы, что сейчас очень модно и популярно. Стилистическое оформление должно было означать, что у нас обоих все прекрасно и все ОК, но журналисты в большинстве своем все равно пишут название дуэта как «2 Океана», и мы уже махнули рукой — пусть пишут, как пишут. А смысл в этом название глубокий, философский: это два мира, два океана — женщины и мужчины, которые сливаются в единое целое, в одну Вселенную. И их любовь способна преодолеть на своем пути абсолютно любые преграды.

— Вашему коллективу уже три года. Какие самые запоминающиеся для вас события произошли в этот период?

— Наверное, я вас сейчас удивлю. Конечно, для нас всегда очень важен выход каждой новой песни, клипа, альбома, концерты. Но самым запоминающимся моментом за эти три года стала пандемия, во время которой мы с Володей, как шпионы, пробирались на студию, чтобы закончить работу над нашим дебютным альбомом «Не смотри вниз». Еще во время пандемии наш продюсер Семен Канада организовал онлайн-марафон «Время первых», посвященный Дню космонавтики, который мы с Володей вели. Ну и выступали там, конечно. Этот марафон собрал более 20 миллионов просмотров, и это было очень круто!

А из концертов, пожалуй, запомнилось выступление в подмосковном Королеве на 9 мая, когда мы в течение часа пели на обжигающем ледяном ветру на открытой платформе, которая кружила по городу и его окрестностям. Это был необыкновенный концерт.

— В 2021 году ваш дуэт выпустил дебютный альбом «Не смотри вниз». Когда выйдет второй?

— Второй альбом практически готов. Сейчас мы отслушиваем вместе с продюсером десятки песен, очень хотим найти песню с большой буквы, которая бы подарила радость нашим слушателям в это непростое время.

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— Расскажите о своем коллеге по дуэту — какой он человек и профессионал? Что вы в первую очередь отметили в нем, когда начали сотрудничать?

— Какой сложный вопрос! Володя — талантливый композитор, лучшим доказательством чего является то, что его песни есть в репертуаре множества наших коллег — и Димы Билана, и Светланы Лобода, и Тамары Гвердцители. Он неоднократный лауреат конкурса «Песня года». Он постоянно что-то сочиняет, пишет, ищет, придумывает. Пишет в разных музыкальных стилях. Это то, что касается профессиональной стороны. А как человек он порядочный, надежный, добрый и остроумный, прекрасный любящий отец. Для меня главное то, что я могу на него положиться. Он настоящий мужчина и замечательный друг.

— Чем отличаются «2 ОКеана» и «Непара» по вашим ощущениям?

— Это абсолютно разные истории, разные песни, разные отношения, разные периоды жизни. Если я вас спрошу, изменились ли вы, скажем, по сравнению с тем, какой вы были, когда заканчивали школу? Вы же наверняка ответите, что да. Если говорить об отличиях, то новая команда — это мои друзья, с которыми я чувствую себя в полной безопасности, чувствую себя под защитой. Я знаю, что и наш продюсер Семен Канада, и Володя Курто, и наш директор Алексей Кудрявцев, с которым нас связывает многолетняя дружба, за меня порвут любого.

— Как вы считаете, с какой целью Александр Шоуа говорил в интервью о вашем якобы высоком самомнении, опозданиях и вредных привычках? Это ведь неправда?

— Забавно. Ну если ценить себя означает высокое самомнение, то мне, конечно, добавить нечего. С какой целью он все это говорил? Видимо, больше не о чем было говорить. Надо же было как-то подогревать интерес к себе.

— Извинился ли Александр за свои слова? Если он попросит прощения, что вы ответите?

— Я вывела для себя формулу, которая, думаю, ответит на ваш вопрос. О бывшем партнере либо хорошо, либо ничего. Я предпочитаю «ничего».

— Следите ли вы за творчеством «Непары» с новой солисткой? Что чувствуете, когда ваши песни поет другой человек?

— Не слежу. Я эту страницу перевернула раз и навсегда. Песни «Непары» я очень люблю, каждая из них как глава моей собственной жизни, я никогда этот период своей жизни не предам. И, кстати, на всех радиостанциях эти песни по-прежнему звучат в моем исполнении.

А то, что Саша с новой солисткой перепевает их... Ну, если ничего нового не рождается и вдохновение его покинуло, я могу ему только посочувствовать.

— Что вы почувствовали после ухода из «Непары»? Грусть от расставания с чем-то родным или облегчение?

— «Непара» — это огромный кусок моей жизни. Из песни слов не выкинешь. Поначалу грустила, не скрою, но как-то на удивление легко пришла в себя: помогла работа и новый дуэт — «2 ОКеана». Так что сейчас я с легкостью вспоминаю те годы. Пожалуй, мечтаю я только обо одном: чтобы журналисты перестали меня расспрашивать об Александре Шоуа и везде представлять меня как экс-солистку группы «Непара». Я солистка дуэта «2 ОКеана»!

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— В 2010-х годах «Непара» с вашим участием дважды распадалась, а затем снова воссоединилась. Что мешало вам уйти окончательно? И что стало точкой невозврата?

— Рано или поздно любая история заканчивается. Так устроена жизнь. Наши отношения и наше сотрудничество себя исчерпали. Тем более, что в какой-то момент Саша захотел уйти в сольное плавание. Правда, довольно быстро из него вернулся.

— Чем вы занимаетесь помимо творчества в группе «2 ОКеана»?

— Я занимаюсь дочкой! У нас нет няни, это осознанный выбор. Мне хочется видеть, как она растет, и я не хочу пропустить ни одно значимое событие в ее жизни. Но иногда по утрам, когда нужно отвозить Варю в гимназию, очень хочется спать. Я сова, и для меня ранний подъем — серьезное испытание. Так что когда появляется возможность, я пытаюсь отоспаться. Что еще? Занимаюсь спортом, смотрю фильмы, езжу навестить маму, самого дорогого и близкого мне человека. Так что вне сцены я совершенно обычный человек!

— В 39 лет вы впервые стали мамой — сейчас Варваре уже шесть. Как изменилась ваша жизнь с рождением дочери?

— Моя жизнь разделилась на «до» и «после». Единственное, о чем жалею, что из-за карьеры, которую ставила во главу угла, не родила раньше. Это счастье. Настоящее счастье, и ничего в этой жизни с ним сравнить нельзя. Изменилась жизнь, изменилась я. Я стала намного внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Мне хочется много-много лет быть рядом с дочерью, помогать ей, видеть, как с каждым днем она растет и открывает этот удивительный мир. Так что теперь все, что я делаю, я делаю ради нее и ради ее будущего.

— Вы рассказывали, что после родов переживали проблемы со здоровьем из-за неправильного лечения. Расскажите о вашем самочувствии сейчас — как физически, так и морально?

— Это было сто лет назад! У меня была тяжелая аллергическая реакция на неправильно подобранные антибиотики. Что, в принципе, далеко не редкость. Но почему-то эта история по сей день кочует по интернету. У меня все в порядке, чувствую себя прекрасно и расстраиваюсь только из-за каких-то глобальных вещей, на решение которых повлиять не могу.

— Как следите за здоровьем?

— Я веду практически идеальный образ жизни, потому что из-дочки приходится соблюдать довольного строгий режим. Летом с мужем и Варей катаемся на велосипедах, плаваю, если есть возможность поплавать, каждый день занимаюсь на беговой дорожке. Что касается еды, то я равнодушна к сладкому и мучному, люблю зелень, овощи, мясо и морепродукты — почти ЗОЖ получается. Я сама вожу Варю в школу и на художественную гимнастику, так что и алкоголя в моей жизни практически нет, иначе за руль не сядешь.

— Путешествуете ли вы всей семьей?

— Очень любим путешествовать и обязательно ездим отдыхать всей семьей. Страдали во время пандемии: столько сорвалось планов и поездок!

— Рано ли начали выезжать с Варей за границу — и были ли в этом сложности?

— Варя путешествует, можно сказать, с самого рождения. Она ведь родилась в Майами, так что свой первый перелет дочка совершила, когда ей было чуть больше месяца. Были ли сложности? Если и были, то забылись. В памяти остается только лучшее. Сейчас если мы куда-то летим, берем с собой планшет, и Варя с удовольствием всю дорогу смотрит мультфильмы, которые она, как все дети, очень любит.

— Какие ваши самые запоминающиеся поездки за последнее время?

— Этим летом отдыхали в Турции, где для детей — настоящее раздолье. А самой запоминающейся поездкой за последнее время стала не поездка с семьей, а поездка в Крым с Володей Курто. Мы ездили с концертами, и дорога туда заняла почти сутки. Конечно, после гастролей с «Непарой» по всей стране меня трудно чем-то удивить, но эта поездка запомнилась!

— Расскажите об успехах Варвары в художественной гимнастике. Что мотивирует ее заниматься профессиональным спортом?

— Варя занимается с удовольствием и даже подает надежды, но я пока ни в коем случае не хочу делать из нее профессиональную спортсменку. Просто художественная гимнастика для девочки — это возможность научиться владеть своим телом, стать грациозной и изящной, что пригодится ей в жизни. Но Варвара Ивановна потрясающе гибкая и, что удивительно, ей очень нравятся поездки на спортивные сборы. Летом мы ездили в Суздаль, сейчас вот только что вернулись из Подмосковья. Она легко переносит многочасовые тренировки и предстоящим сборам радовалась едва ли не больше, чем своему дню рождения.