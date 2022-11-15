Интервью с Владимиром Маркони — о «Конце света», Comment Out и «предательстве» Дани Милохина

На Кинопоиске продолжается показ черной комедии «Конец света» о пришествии на Землю Князя Тьмы в исполнении Юрия Колокольникова с целью уговорить своего сына (обычного московского юношу-кассира) начать апокалипсис. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Владимир Маркони рассказал, как согласился на необычную роль в сериале и о причинах его успеха, а также ответил на вопрос о возможном возвращении шоу Comment Out и поддержал Даню Милохина после ухода из «Ледникового периода».

— Как вам сама идея сериала «Конец света» с его сюрреализмом и странным юмором?

— Идея блеск, диапазон впечатляет — от «божественно хорошо» до «дьявольски смешно». Из того, что присылают, нечасто видишь такой текст, а тут меня впечатлило все — шрифт, размер 14. И я, не задумываясь, не читая, сразу сказал «да».

— Какие у вас были мысли после прочтения сценария с вашей ролью?

— Дело в том, что я шел на роль ведьмы Нелли, но, по непонятным для меня причинам, режиссер Александр Незлобин отдал эту роль Ксении Раппопорт. Но знали бы вы, как мне идут черные пеньюары — больше, чем Ксении! К счастью, есть мои соцсети, где в этом можно убедиться.

Заслуженно мне досталась более значимая краска сериала — администратор магазина, у которого в подчинении кассиром работает сын самого Князя Тьмы. Так что, заходя в магазины, присматривайтесь к сотрудникам. Теперь мне стало ясно, что фраза «Люда, у нас отмена на второй кассе» придумана темными силами.

— Роль администратора магазина Володи «с внутренней миграцией» писали под вас — или же был кастинг?

— Да, кастинг я проходил. Вы скажете: «Владимир, такое дарование, шарм, харизма, ярко выраженная мужская сексуальная энергия, зачем кастинг?» Спасибо, после вашего вопроса задумался. Но нужно было на практике показать гибкость. И на кастинге находятся интонации и нужные черты. Ну и чай бесплатный.

— Сложно ли было реализовать этого персонажа технически? Вам же дублер помогал?

— Дело в том, что мой духовный творческий наставник — это Джеки Чан, который выполняет трюки сам. И я русский Джеки Чан! Правда, до сих пор крестец ноет. Но все не зря.

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— Как записывали реплики Володи? В подушку?

— Это самая уморительная часть, веселье на все 100 по семибалльной шкале! Озвучка проходит на Мосфильме — в огромном павильоне, звуковой пульт длиной 15 метров, звукорежиссеры. Я зашел в студию, и мы с режиссером решили, что для озвучки нужно занять максимально неудобную позицию, чтобы звуки были органичными. Я лежал на полу на спине, закинув ноги вверх — идеальная поза для продвинутой йоги, и мы записывали «фуффпуф», «фумукаш» и «пафагити» два часа. Это была самая веселая и необычная озвучка в моей жизни.

— На ваш взгляд, почему в первую неделю после премьеры сериал попал в топ?

— Сериал очень талантливо написан, остроумно снят и сделан с большой любовью. Вы наверняка ждете, что я отвечу про свою магию и влияние, но добавлю к вашим метким словам — это еще и огромный труд талантливых людей.

— Сейчас на Кинопоиске среди ваших лучших проектов — «Реутов ТВ» и «Конец света». Есть ли у них что-то общее?

— Ну в моем личном рейтинге, помимо остальных моих работ, еще и мокьюментари «Маркони Сегодня», отмеченное наградами индустрии. Но у сериала «Конец света» и «Реутов ТВ» есть интеллигентный цинизм и веселая щепотка сатиры. И очень ждешь новую серию: в случае с «Реутов ТВ» ждешь уже десятый год, «Конец света» жду уже неделю.

— Была ли у вас идея возродить «Реутов ТВ» — например, в формате TikTok? И в чем могут быть трудности с реализацией этого проекта?

— Возрождать что-то так скучно, легенду нужно оставить на той высоте, что была, не опошляя ее ненужными оживлениями. Я предпочитаю постоянно двигаться дальше и выше.

— По вашим ощущениям, насколько изменился юмор — на ТВ, в КВН и соцсетях — за последние 10 лет?

— Этот вопрос на диссертацию, даже если аккуратным почерком. Я же сам за эти годы менялся — и не так, что вышел из комы в 2022 году и сейчас не узнаю приколов. Юмора стало много, разного, и он может подкараулить тебя в любом мемасе, картинке и хохме. Как хранитель смеха заявляю — юмор есть!

— Весной вы сказали, что шоу Comment Out на большой паузе, но не закрылось. Когда примерно ждать возвращения?

— Comment Out — как элитное вино, что настаивается, ждет своего часа, чтобы брызнуть из пятилитровой пластиковой баклажки в рты зрителей!

— Очевидно, что в настоящее время очень многие темы, которые могли бы обсуждаться в Comment Out, лучше не упоминать. Есть ли вероятность, что шоу закрылось насовсем?

— Понимаю боль и чувствую отчаяние в вашем вопросе, но не волнуйтесь, есть способ переждать — мое авторское независимое утреннее шоу «Спи Спокойно, Сан Диего».

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— Как к вам пришла идея создания шоу «Спи спокойно, Сан Диего»? Какая, на ваш взгляд, ценность для зрителей в такой подаче новостей?

— В шоу есть надежда, адекватный разговор с моей аудиторией. Шоу обнимает своими нежными крылышками и подбадривает.

— В аудиосказке «Колобок» голос Лисы в вашем исполнении звучит очень томно. Как вы поняли, что она должна говорить именно так, со стонами? В комментариях вообще пишут, что «Колобок» превращается в сказку для взрослых...

— О, недавно для аудиосборника я и другие звезды озвучивали детские сказки. С большим интересом согласился и читал так, как читаю сказки своим детям, веселя, чтобы они хихикали и радовались. Насколько могу оценить, получилось.

— Как экс-участник «Ледникового периода», что вы думаете об отказе Дани Милохина от участия в шоу? Он сказал, что «не хочет делать что-то не от души», но уместна ли эта причина в данном случае?

— Даню можно понять, ему наговорили и наобещали, что кататься мы будем в паре в неприлично обтягивающих костюмах. Понятно его разочарование, когда ему дали другого человека. Это предательство! Даня — честный парень, поэтому давайте не будем жестокими.