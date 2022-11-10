5 причин сходить на премьеру «Лабиринт» в Большом театре

15 и 16 ноября в Большом театре состоится премьера балетной программы «Лабиринт», которая станет одним из главных культурных событий этого года в России. Организатор проекта — компания MuzArts — предлагает за один вечер увидеть сразу три одноактных балета: «Сияние», «Нерв» и «Минотавр». Каждый из них готовят звездные хореографы, художники и сценографы — и в каждом заняты лучшие артисты Большого. Мы нашли минимум пять причин не пропустить эту уникальную постановку.

Ильдар Гайнутдинов в главной роли

В «Лабиринте» задействованы не только лучшие российские танцовщики Большого театра, но и звезда телевизионных шоу Ильдар Гайнутдинов. Уже в 8 лет он стал солистом Todes, в 16 — самым молодым участником российского шоу «Танцы» на ТНТ, а всего через год участвовал в «Евровидении». В 2022 году Ильдар, несмотря на отсутствие у него классического балетного образования, впервые вышел на сцену Большого театра в проекте Postscript 2.0 вместе с солисткой Большого Анастасии Денисовой и сразу завоевал сердца зрителей и критиков своей невероятной пластикой и харизматичностью. В «Лабиринте» Ильдар исполняет главную роль в балетах «Сияние» и «Минотавр».

Костюмы Игоря Чапурина

Игорь Чапурин — успешный российский дизайнер, в чьих нарядах дефилируют Наталья Водянова, Светлана Ходченкова, Тони Брэкстон и Шерил Кроу. Также имя Чапурина хорошо известно в балетной среде — он создавал костюмы для постановок в лучших театрах России и мира. Одной из последних его работ стали костюмы для «Лебединого озера» в постановке Анжелена Прельжокажа, а также для балета Initium c Ильдаром Гайнутдиновым в главной роли. Во время работы над «Минотавром» дизайнер вдохновлялся образами Древней Греции и викингов — и создал яркие костюмы, которые подчеркивают движения танцовщиков, а также глубже раскрывают характеры персонажей.

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Скульптура «Голова быка» Даши Намдакова

Даши Намдаков — ювелир, художник, график и один из самых необычных и известных скульпторов нашей страны. Автор работает в современном стиле, но остается верен бурятским традициям своих предков. Его удивительные объекты — это величественные мифические существа, образы духов и артефакты, как будто пришедшие из других миров. Даши Намдаков впервые пробует себя в качестве театрального художника и сразу — на главной театральной площадке страны. Для проекта «Лабиринт» он создает скульптуру «Голова быка», которая станет центром сценического оформления балета «Минотавр». Огромная статуя из карельской березы символизирует злой рок и грозную природную стихию, так близкую скульптору.

Хореограф Патрик де Бана

Всемирно известный танцовщик и постановщик из Гамбурга Патрик де Бана учился у одного из крупнейших хореографов XX века Мориса Бежара. Вслед за своим наставником де Бана старается переосмыслить балетное искусство. Своим кумиром он также называет Вацлава Нижинского, который открыл новое понимание роли мужчины в балете. Де Бана не первый раз ставит спектакли в нашей стране: он был балетмейстером спектаклей «Пока не пошел дождь» в Большом театре со Светланой Захаровой в главной роли и «Клеопатра» с артистами Кремлевского балета. Сейчас де Бана поставит балет «Минотавр» — заключительную часть трилогии «Лабиринт».

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Команда проекта

Продюсерская компания MuzArts уже делала проекты в Большом театре с участием Светланы Захаровой, Ольги Смирновой и других именитых танцовщиков. Несмотря на сложное время, организаторам удалось собрать действительно звездную команду в «Лабиринте»: над балетной программой работали уже упомянутый выше Патрик де Бана, лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» молодые хореографы Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина, композиторы Илья Дягель и Василий Пешков (в заключительной части прозвучит музыка гениального британского минималиста Макса Рихтера), а также художник по костюмам Галина Солодовникова, художник по свету Иван Виноградов и многие другие.