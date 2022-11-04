«Оказывается, я боюсь людей»: Айза — о шоу «Наследники и самозванцы» и новом романе

12 ноября на ТВ-3 стартует новое экстремальное реалити-шоу «Наследники и самозванцы» с ведущей Ляйсан Утяшевой. В нем 18 звезд, среди которых блогеры Айза-Лилуна Ай и Дава, модель Алена Шишкова, актер Анар Халилов, телеведущая Елена Ханга, будут сражаться за наследство таинственного миллионера — 5 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» участница проекта Айза-Лилуна Ай рассказала о самом сложном испытании шоу, отношениях с другими участниками, а также о своем бизнесе и новом романе.

— В анонсе шоу «Наследники и самозванцы» у себя в соцсетях вы написали, что оно «сведет с ума участников и зрителей». Расскажите подробнее, что вы имели в виду?

— Да, это шоу однозначно сведет зрителей с ума, как оно свело с ума практически каждого участника. Меня — точно, потому что было очень сложно! Это шоу — огромный психологический эксперимент, который не все прошли. И это настолько интересно! Это опыт, который просто поразил меня. Скажу честно: после него я долго отходила, потому что испытания были действительно серьезные. И дело даже не столько в физических состязаниях, а в том, что мы все находились в одном замке, нам приходилось постоянно общаться друг с другом. И чем больше мы в это состояние погружались, тем становилось страшнее. Страшно от того, на что способны человеческие эмоции.

— Какое испытание в шоу для вас оказалось самым сложным?

— Самым сложным испытанием для меня были не конкурсы, а принятие других людей. Нас же не просто так там собрали, мы все были абсолютно разные — 18 разных психотипов. Самое большое и сложное испытание — принять, понять и где-то полюбить, а где-то, наоборот, не полюбить.

— Вы по натуре больше трусиха или легко бросаетесь в любую авантюру?

— Я однозначно трусиха. Я не боюсь состязаний, но, оказывается, боюсь людей. И «Наследники и самозванцы» дали мне возможность полюбить людей, несмотря ни на что.

— Легко ли вам обманывать других?

— Обманывать людей — это очень сложно. Но, оказывается, я умею!

— Известно ли участникам, кто скрывается за маской тайного миллионера?

— Нет! Уникальность ситуации еще и в том, что мы даже не могли понять, кто же тот самый таинственный человек, который нас всех собрал.

— У вас есть предположения, кто это может быть?

— Понятия не имею. Явно какой-то псих!

— С кем из участников успели подружиться? С кем отношения, может быть, не сложились?

— Я очень благодарна шоу за то, что в моей жизни появились такие люди, как Серафим Сашлиев, Таня Котова, Анар Халилов и еще некоторые. Я вообще со всеми подружилась! В том числе подружилась с Наташей Гасанхановой и с Давой, но потом что-то не задалось.

— Кто из участников, на ваш взгляд, оказался самым хитрым?

— Для меня это, наверное, как раз Дава и Наташа. Я была восхищена ими и влюблена, а в итоге убедилась, что они хитрые.

close 100% Из личного архива Айзы

— Участники борются за «наследство тайного миллионера» — 5 млн рублей. На что потратили бы эту сумму?

— Половину суммы — 2,5 млн рублей — я бы отдала в фонд «Вера в детство», а другую часть потратила бы на себя, детей и путешествия.

— Не так давно вы снимались в шоу «Звезды в Африке». В одном интервью вы сказали, что так его и не посмотрели — и что вас там выставили «очень приставучей женщиной». Какой образ у вас сложился в «Наследниках и самозванцах»?

— Не знаю, какой образ выстроится в итоге и что будут говорить люди за спиной, но точно не приставучей женщины (смеется). Думаю, что это будет образ честного человека.

— Говоря о «Звездах в Африке», поддерживаете ли вы отношения с кем-то из участников? Например, с Юлей Гаврилиной и Вики Одинцовой, с которыми вы подружились на проекте?

— Я, к сожалению, в принципе мало поддерживаю общение с кем-то вне работы и вне своей семьи, потому что семья и проекты занимают очень много времени. Но когда мы видимся, то здороваемся и радуемся друг другу.

— Первый сезон «Звезд в Африке» запомнился борьбой между Светланой Пермяковой и Стасом Ярушиным. Вы лично за кого болели?

— Если честно, борьбу между Стасом Ярушиным и Светланой Пермяковой я не видела. Но я хорошо отношусь к ним обоим и надеюсь, что победил тот, кому повезло, и тот, кто этого достоин!

— Ваши дети смотрят программы с вами? Что говорят?

— Мои дети смотрели со мной «Форт Боярд», и там я для них, конечно, просто кумир! Это так приятно, когда твои дети уже повзрослели и понимают, что происходит и что делает их мама! Надеюсь, что они будут гордиться мной и в проекте «Наследники и самозванцы».

— Вы не только телеведущая, но и владелица салонов красоты в России и странах СНГ. Как обстоят дела с бизнесом в связи с ситуацией в мире? С какими трудностями столкнулись вы и ваши партнеры?

— Знаете, внутри «Айлаба» есть такая шутка: «Даже если наступит конец света, российская женщина всегда будет ухаживать за собой» (смеется). Когда пришли санкции, было, конечно, тяжело. Мы лишились нашей основной, очень крутой косметики. Но нашли замену. Вышло, конечно, дороже, но ни разу не хуже. Так что справляемся, выживаем. Не буду врать — тяжело. Очень многие мастера со своими мужьями покинули страну. Но мы справимся. Покидать страну я не собираюсь. Сейчас нахожусь в отпуске, но скоро вернусь.

— СМИ часто обсуждают вашу личную жизнь, сама вы говорили, что были несчастливы в прошлых отношениях. Пересмотрели ли вы свои взгляды? Состоите ли вы сейчас в отношениях?

— На данный момент я одна, но мое сердце несвободно (смеется). За мной уже долгое время ухаживает мужчина, который делает это все очень красиво. Не давит на меня, не торопит меня и дает мне возможность узнавать его и узнавать себя снова. Я влюблена, но пока не спешу съезжаться и разводить бытовуху.