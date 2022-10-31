Интервью с актрисой Юлией Топольницкой — о новой роли, экспериментах и семье

На ТНТ стартовал новый сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым». В интервью «Газете.Ru» актриса Юлия Топольницкая рассказала о своей роли в проекте, веселых съемках, готовности к экспериментам со внешностью, а также импровизации в кадре.

— Вы появляетесь в качестве стажерки РОВД Бутово в новом сезоне сериала «Девушки с Макаровым». Чем вас зацепил этот проект?

— Да, в новом сезоне сериала «Девушки с Макаровым» появляется мой персонаж Мария — стажерка-криминалист. Режиссером этого проекта была Радда Новикова, я уже работала с Раддой — и была очень счастлива, что вновь с ней поработаю. До этого смотрела сериал, там снимаются мои коллеги, поэтому это было еще приятнее.

— Расскажите немного о вашей героине. Она кажется достаточно уверенной в себе — возможно, даже слишком. Как вы понимаете ее?

— Моя героиня и правда уверенная в себе девушка, она не прислушивается к чужому мнению, ей совершенно наплевать на то, что думают о ней люди. У нее есть свое восприятие этого мира — и если у нее есть цель, она ее добивается.

— Какие у вас сложились отношения с коллегами по касту?

— Со многими артистами, сценаристами и креативными продюсерами я уже была знакома. Поэтому могу сказать, что мне было очень комфортно работать в этой команде. Вся съемочная группа оказалась очень доброжелательной. Одним из моих партнеров стала Алевтина Тукан — с ней мы ранее не встречались, но я была очень рада нашему знакомству. Мы прекрасно проводили время на съемочной площадке, шутили, подбадривали друг друга.

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— Вы прошли долгий путь от работы аниматором на новогодних праздниках до съемках в сериалах, награжденных в Каннах. С вами всегда была уверенность, что признание вот-вот придет? Сейчас довольны предлагаемыми вам проектами — либо считаете, что еще есть куда расти?

— Я закончила театральную академию в Петербурге. Пока училась, много где работала — и на новогодних праздниках, и аниматором, и на детских утренниках. Это был путь, которым я горжусь. Сейчас у меня есть возможность зарабатывать на своей любимой профессии, я этому бесконечно рада и благодарна всем, кто помогал мне и помогает на этом пути, кто верит в меня и поддерживает. Считаю, что всегда есть куда расти и чего добиваться. Рост — это жизнь. Постоянно надо совершенствовать себя — и в профессии, и в личном росте.

— Вас ранее отмечали за способность к импровизации. Умело импровизировать — это приобретенный навык, либо вы всегда были такой? Насколько часто вносите свои штрихи в образы героинь, например — Ани из «257 причин, чтобы жить»?

— Я очень люблю импровизировать на площадке, и если режиссер дает такую возможность, мне очень сложно остановиться (улыбается). Стараюсь привнести что-то в каждую свою роль. Так было и в проекте «257 причин, чтобы жить», где Максим Свешников разрешал мне импровизировать в определенных сценах.

— Можете ли вспомнить наиболее смешной момент, который произошел во время съемок?

— Была какая то обычная, несложная фраза, которую я никак не могла сказать. Почему — не знаю. Я либо меняла слова местами, либо коверкала их (улыбается). В общем, мы очень долго снимали и смеялись. Радда шутила — мол, ждет, что на этот раз я придумаю с фразой.

— В одном из интервью вы признались, что готовы пойти на эксперименты со внешностью. Что самое необычное вам приходилось делать ради роли?

— Да я и до сих пор готова меняться для роли — если это будет нужно и оправданно. Когда я снималась в «257 причинах», пошла на курсы для беременных, чтобы лучше понять и прочувствовать, что ощущают беременные девушки. Кроме того, консультировалась с подругами, знакомыми девушками в положении, гуляла с ними, пыталась повторить походку, узнать, что они чувствуют и какие эмоции испытывают.

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— Какие отношения у вас сейчас с театром?

— Я очень люблю театр, часто хожу на премьеры к своим друзьям и коллегам. На данный момент сама в театре не играю, но открыта к интересным предложениям в постановках.

— Вы говорили, что, переехав в Москву, стали более заняты. Сложно ли теперь уделять время семье и мужу?

— Самое сложное, наверное, это соединить графики и выбрать даты для отдыха, так как очень часто в те даты, когда я свободна, занят уже муж (улыбается). Я стараюсь ездить в Петербург каждый месяц, это не всегда, конечно, получается... Но очень радуюсь, когда могу провести время с родителями и братом, с друзьями, которые живут в Петербурге.