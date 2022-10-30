Культура

«Уэнсдей», «Королевство», «1899», «Король Талсы» со Сталлоне и еще 12 сериалов ноября

Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из сериалов «Уэнсдей», «Король Талсы», «Королевство» и «1899»

Кадры из сериалов «Уэнсдей», «Король Талсы», «Королевство» и «1899»

/101 Studios/Ginger Pictures/Netflix
Спин-офф «Семейки Аддамс» от Тима Бертона, продолжение «Королевства» Ларса фон Триера, новое шоу от авторов «Тьмы», первый сериал со Сильвестром Сталлоне, а также возвращение «Короны», «Йеллоустоуна», «Титанов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила главные премьеры ноября и рассказывает о самых интересных.
1

«Пансион» — мини-сериал

С 1 ноября на «Иви» (перенесен с октября)

Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.

2

«Шпион среди друзей» («A Spy Among Friends») — мини-сериал

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Sony Pictures Television

С 1 ноября на Britbox

Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.

3

«Титаны» («Titans») — 4 сезон (1 часть)

С 3 ноября на HBO Max и Netflix

Первая половина четвертого выпуска телекомикса Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти о команде юных супергероев из вселенной DC.

4

«Корона» («The Crown») — 5 сезон

С 9 ноября на Netflix

Продолжение скандальной драмы о жизни (теперь покойной) королевы Елизаветы II и ее семьи. В новых сериях монархиню играет Имельда Стонтон из фильмов о Гарри Поттере, роль принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу. Сезон охватит период с 1991 по 1997 год, в течение которого страной руководило консервативное правительство Джона Мейджора, которого затем сменил лейборист Тони Блэр. Также сюжет затронет распад брака принца Чарльза (Доминик Уэст) с принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и гибель последней.

5

«Трудные подростки» — 4 сезон

С 10 ноября на more.tv

Продолжение драмеди о ребятах из центра для трудных подростков и их молодом наставнике — бывшем игроке сборной России по футболу.

6

«Англичанка» («The English») — мини-сериал

С 11 ноября на Amazon Prime Video

Вестер об англичанке Корнелии Лок (Эмили Блант), которая в 1890 году приезжает на Дикий Запад, чтобы отомстить человеку, виновному в смерти ее сына.

7

«Король Талсы» («Tulsa King») — 1 сезон

С 13 ноября на Paramount+

Криминальная драма, придуманная сценаристом Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Убийца», «Любой ценой»). «Король Талсы» — первая сериальная работа Сильвестра Сталлоне, который здесь играет капо мафии, только что вышедшего из тюрьмы и пытающегося создать преступную группировку.

8

«Йеллоустоун» («Yellowstone») — 5 сезон

С 14 ноября на Paramount+

Продолжение драматического вестерна Тейлора Шеридана о жизни семейства Даттон, владеющего ранчо в Монтане на границе с национальным парком Йеллоустоун.

9

«1899» — 1 сезон

С 17 ноября на Netflix

Мистический хоррор от авторов «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара. По сюжету пароход «Керберос», на котором группа европейских мигрантов пересекает Атлантический океан в надежде начать в Нью-Йорке новую жизнь, натыкается на дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад, после чего их путешествие превращается в кошмар.

10

«Флейшман в беде» («Fleishman Is in Trouble») — мини-сериал

С 17 ноября на Hulu

Драматический сериал Тэффи Бродессер-Акнер по мотивам ее же одноименного романа о недавно разведенном мужчине Тоби Флейшмане (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена Рейчел (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми.

11

«Сексуальная жизнь студенток» («Sex Lives of College Girls») — 2 сезон

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Кадр из сериала «Сексуальная жизнь студенток»

Warner Bros. Television

С 17 ноября на HBO Max / с 18 ноября в «Амедиатеке»

Подростковая драма с Полин Шаламе — старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу посвящен жизни (сексуальной и не только) четырех соседок по общежитию.

12

«Корпорация «Заговор» («Inside Job») — 2 сезон

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Кадр из сериала «Корпорация «Заговор»

Netflix Animation

С 18 ноября на Netflix

Анимационная сай-фай-комедия, спродюсированная автором «Гравити Фолз» Алексом Хиршем и режиссером «Коня БоДжека» Майком Холлингсвортом. Действие происходит в мире, где многие теории заговора на самом деле правдивы, а сотрудники секретной организации Cognito Inc. — как люди, так и рептилоиды-оборотни, мутанты и грибы-экстрасенсы — пытаются скрыть истину от человечества.

13

«Монастырь» — 1 сезон

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Кинопоиск HD

С 19 ноября на «Кинопоиске»

Драма про московскую тусовщицу Марию (ее играет Настя Ивлеева), которая скрывается от преследователей в монастыре. Режиссером и соавтором сценария шоу выступил Александр Молочников.

14

«Уэнсдей» («Wednesday») — 1 сезон

С 23 ноября на Netflix

Спин-офф «Семейки Аддамс» о дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдей, которая пытается адаптироваться к школьной жизни в академии «Невермор», справиться со своими сверхъестественными способностями и остановить серию таинственных убийств. Главную героиню сыграла актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Ты», а ее родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в актерский состав вошли Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». Автором сериала выступил Тим Бертон.

15

«Королевство» («Riget») — 3 сезон: «Исход» («Exodus»)

С 27 ноября на Mubi

Продолжение культового хоррор-сериала Ларса фон Триера о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.

16

«Уиллоу» («Willow») — 1 сезон

С 30 ноября на Disney+

Сериальное продолжение одноименного фильма Рона Ховарда, снятого по сюжету Джорджа Лукаса. По сюжету начинающий маг берет на попечение найденную новорожденную девочку, которая, согласно пророчеству, должна победить злую колдунью, захватившую власть в волшебной стране.

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