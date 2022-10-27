«Опасался, что меня ударят»: Витас дал показания после конфликта в караоке-баре

У российского певца Витаса, отдыхавшего в караоке-баре в центре Москвы, произошел конфликт с чиновником Минтруда. Музыкант, по словам его адвоката, заступился за свою супругу, которую сотрудник министерства якобы заставлял спеть песню. В ходе перепалки Витас распылил содержимое газового баллончика в лицо оппоненту. На допросе певец подчеркнул, что не хотел причинить вред, а «опасался, что он меня ударит».

Эстрадный певец Витас (Виталий Грачев) стал фигурантом уголовного дела по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») после потасовки с чиновником Минтруда в караоке-баре, сообщает Telegram-канал 112.

«После нападения Витаса на сотрудника Минтруда возбуждено уголовное дело. Певец находится под подпиской о невыезде», — говорится в посте.

По предварительной информации, Витас в ходе конфликта распылил содержимое газового баллончика в лицо оппонента.

У чиновника Султана Джандигова, на которого напал музыкант, диагностированы химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз первой степени.

Адвокат Сергей Жорин подтвердил ТАСС информацию о возбуждении дела. «Он уже дал объяснения сотрудникам полиции в ходе доследственной проверки», — рассказал агентству юрист.

По словам Жорина, Витасу грозит до двух лет лишения свободы.

«Витасу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» второй части статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Эта статья предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет», — пояснил он.

Жорин также рассказал, что конфликт в караоке-баре начался после того, как Витас попытался заступиться за свою супругу. «Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник предал огласке этот инцидент. А мы не сомневаемся в том, что именно он слил в СМИ видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего все началось. Когда станет известно обо всех обстоятельствах этого конфликта, вряд ли это позитивно скажется на репутации госслужащего», — отметил адвокат.

Как подчеркнул Жорин, его подзащитный «повел себя достойно», а виноват он в случившемся или нет — пусть решает суд.

«Досудебный формат»

Ранее продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал о самочувствии певца. Ему сейчас «тяжело» и «непросто». Певец, по его словам, прекрасно понимает, что «конфликты и агрессия — путь к саморазрушению».

Пудовкин добавил, что судебные разбирательства звезде не нужны, а Джандигову и Витасу необходимо поговорить «по-мужски» и извиниться друг перед другом.

«В эпоху, когда в мире есть глобальные конфликты, хочется решить этот вопрос в досудебном порядке. Такие перспективы есть. Шансы есть. Остается только сожалеть, что на фоне ситуации в мире еще происходят такие локальные, маленькие, но нервовыжимательные конфликты. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы это был досудебный формат», — сказал ТАСС Пудовкин.

Что произошло

23 октября стало известно, что на Витаса написали заявление в полицию. Днем ранее в ОМВД по Пресненскому району обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Витас распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

По данному факту полицией была начата проверка, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудник Минтруда был в состоянии алкогольного опьянения и стал требовать, чтобы жена Витаса спела для него, а самого музыканта хотел избить. «Певец заступился за вторую половинку, и начался треш. Джандигов перешел с человеческого языка на пацанский, пригласил Витаса выйти на улицу, а потом получил из баллончика в лицо», — говорится в сообщении Mash.

SHOT опубликовал показания самого Витаса: «Получив отказ, он сказал: «Я же оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу». Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке».

«Я попытался донести до него, что мы уже урегулировали конфликт. Но ссора стала разрастаться. Он стал звать на улицу разобраться по-мужски. Оценив наши габариты, я отказался. Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик. У меня не было намерения причинить ему вред, я опасался, что он меня ударит», — добавил певец.

Предыдущие дела

Ранее Витас уже имел проблемы с законом. Так, в марте 2018 года певца признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России). Музыкант и его друзья устроили стрельбу около загородного дома в подмосковной Барвихе, после чего соседи вызвали полицию. Суд назначил ему административный арест сроком на семь суток. Сам Витас утверждал, что «просто по воронам стрелял».

В 2013 году певец на автомобиле сбил велосипедистку, инцидент произошел в Москве. Витас оскорблял прибывших на место ДТП полицейских, а одного из силовиков даже ударил ногой.

Спустя некоторое время Останкинский суд Москвы приговорил его к штрафу в 100 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти. Пострадавшая получила ушибы, но Витас принес ей извинения, и конфликт был улажен.