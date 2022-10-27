Роман Водолазкина, разбор от Жижека и одна из главных работ XXI века: книжные новинки октября

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В центре сюжета нового романа — Исидор Чагин, обладающий уникальной способностью. Он мнемонист: увидев или услышав любой текст, Чагин запоминает его навсегда. Дар как проклятие: герой не в силах понять, что из того, что он помнит — правда и его жизнь, а что — вымысел и чужой опыт. Путая персонажа, Водолазкин искусно путает и читателя, а также в своем авторском стиле собирает воедино все возможные жанры.

Реза Негарестани, «Хронозис»

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Реза Негарестани — феномен современной философии, таинственный мыслитель из Ирана, который последние 10 лет почти не появляется на публике. Его интеллектуальный, философский комикс «Хронозис» выходит на русском языке впервые и представляет собой произведение современного искусства, в котором автор рассуждает о времени. Разгадать такой комикс, как ребус, и понять все содержащиеся в нем отсылки — задача для самых любознательных и эрудированных читателей.

Лидия Сандгрен, «Собрание сочинений»

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Дебютный роман шведской писательницы «Собрание сочинений» охватывает временной отрезок длиною в 30 лет и множество событий, главное из них — исчезновение женщины, чьи муж и дочь спустя время вдруг узнают, что она все же жива. Проза в духе Донны Тартт и Элены Ферранте. Книга переведена на 14 языков, права куплены издательствами в 17 странах. На родине автора, в Швеции, книга издана тиражом в 100 тыс. экземпляров. Для сравнения: новинка популярнейшего отечественного писателя Виктора Пелевина «KGBT+» вышла тиражом в 80 тыс. бумажных копий.

Славой Жижек, «Небеса в смятении»

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Известный словенский философ в своей работе безжалостно и радикально анализирует десятки значимых феноменов современной культуры, среди которых Трамп и Rammstein, Amazon и COVID-19, Афганистан и Христос, Джордж Оруэлл и интернет-тролли, Ленин и литий, Байден и Европа — и многие другие. На страницах книги все они парадоксальным образом сливаются воедино, подсказывая читателю выход из состояния неопределенности, в которой он пребывает сегодня.

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Объемный роман чилийского писателя и поэта Роберто Боланьо «2666» — одна из самых значимых книг начала XXI века. Работа заняла первое место в списке 100 лучших испаноязычных романов за последние 25 лет по версии журнала El Pais. Книга состоит из пяти частей, написанных в разных жанрах, — их можно читать в любой последовательности, но все они переплетаются между собой, объединяя документальные истории и вымысел. А еще в этой книге описаны биографии четырех разных личностей: известного писателя, талантливого философа, журналиста и серийного убийцы.

Юлия Идлис, «Гарторикс»

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2241 год. Людей волнует бессмертие сознания, которое возможно только на загадочной планете Гарторикс. Перенестись туда после смерти и жить вечно реально лишь при определенном условии — сыграть в лотерею. Получение заветного «номера», отказаться от которого нельзя, показывают в прямом эфире телешоу. За билетами открыта настоящая охота, а черный рынок номеров только процветает. Однако: действительно ли так хорошо на Гарториксе? Своего рода «Голодные игры» в гостях у «Бегущего по лезвию».

Кеннет Уомак, «Джон Леннон. 1980 Последние дни жизни»

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Американский литературный критик, историк музыки, долгое время изучавший влияние ливерпульской четверки на мировую культуру, Кеннет Уомак фокусируется на последнем годе жизни Джона Леннона. Благодаря детальному описанию можно погрузиться в роковое и переломное время, когда музыкант заново раскрывает свой талант и возвращается в мир музыки с успешным альбомом «Double Fantasy», но, увы, ненадолго.

Михаил Турбин, «Выше ноги от земли»

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Права на экранизацию этого романа были куплены еще на стадии рукописи. Это и детектив, и психологический роман, и мистический триллер. Но, прежде всего, — это классический русский роман, продолжающий традиции Чехова и Тургенева. Главный герой — врач, который после гибели жены и сына пытается вернуться к обычной жизни, но дается ему это непросто. День, когда в реанимацию поступает никому не известный мальчик — копия его погибшего сына, меняет все.

Марина Королева, «Чисто по-русски. Говорим и пишем без ошибок»

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Марина Королева — журналист, филолог, кандидат филологических наук, работала консультантом по русскому языку у дикторов Всесоюзного радио, сегодня она профессор в Высшей школе экономики. Книга — сборник практических рекомендаций, включая тексты автора, и проверенные временем, и совсем новые. Почему «нервы», но «невропатолог»? «Матрас» или «матрац»? «Прийти» или «придти»? И что же делать со злосчастными «вы» и «Вы»? И еще более злосчастным «крайним»? Все ответы в этой работе.

Ася Володина, «Протагонист»

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Новаторский текст от молодого прозаика и филолога Аси Володиной — психологический триллер, в котором наши дни и античная трагедия слились в один сюжет. Финал дается сразу — студент совершает самоубийство. Разобраться в причинах произошедшего призваны девять голосов — девять героев. Каждая глава — внутренний монолог нового персонажа, который пытается найти себе оправдание, а также понять, почему античный культ совершенства приводит к человеческим жертвам.