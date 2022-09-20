Иностранная поддержка, дискредитация армии: полиция проверяет заявление Пугачевой

Жительница Подмосковья попросила МВД России проверить пост певицы Аллы Пугачевой о солидарности со своим мужем Максимом Галкиным* в вопросе спецоперации. По мнению заявительницы, Пугачева дискредитировала вооруженные силы России. 16 сентября Галкина признали иноагентом, а спустя два дня Пугачева попросила Минюст РФ «зачислить» ее в те же ряды.

Российские правоохранители проверяют пост певицы Аллы Пугачевой в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Об этом сообщил связанный с Ксенией Собчак Telegram-канал «Осторожно, новости». Эту информацию подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

С жалобой на пост Пугачевой в МВД обратилась жительница Подмосковья. Она считает, что публикация артистки дискредитирует армию России. Кроме того, заявительница попросила правоохранителей проверить, получает ли Пугачева «иностранную поддержку».

По закону о дискредитации армии России Пугачевой может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

В своем посте Пугачева просила Минюст «зачислить ее в ряды иноагентов» вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», – написала певица.

По ее мнению, цели спецоперации «делают нашу страну изгоем и утяжеляют жизнь наших граждан». Также она написала фразу, которую можно трактовать как дискредитирующую ВС РФ.

Концертный директор Аллы Пугачевой, комментируя телеканалу «Звезда» сообщения о проверке поста певицы, посоветовала обратиться к журналистке Ксении Собчак: «Она ближе же к Примадонне».

«Иноагентом не станет»

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил Telegram-каналу Shot, что ведомство не рассматривало просьбу Пугачевой признать ее иноагентом, поскольку пост в Instagram не считается официальным обращением. По словам чиновника, «Пугачева не обращалась в Минюст».

Депутат Госдумы, соавтор законопроекта об иностранных агентах Петр Толстой ранее сказал «Подъему», что Пугачева «и иноагентом не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет». «Победим без ее песен», – добавил парламентарий.

За и против

По мнению политика, Пугачева «утратила связь с реальностью» и выразила солидарность с «теми, кто сегодня желает поражения России».

Певицу раскритиковал и рэпер Тимати. «Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм!» – заметил артист.

В свою очередь британская группа Pet Shop Boys поддержала Пугачеву и заявила в Twitter, что восхищается мужеством артистки – «легендарной российской суперзвезды».

Свою поддержку Примадонне выразила и правозащитница Катя Гордон.

«Я считаю, что преследовать людей за мнение нельзя. Толпе страшно называть реальных врагов, она боится. Потому певицу и комика (Аллу Пугачеву и Максима Галкина — прим. Газеты.Ru) легче сделать врагами родины», – написала она на своей странице в Instagram.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Аллу Пугачеву в России «никто не тронет», что бы она ни говорила. «Она это понимает, поэтому и так ведет себя. Никто ее иноагентом не объявит, это абсолютно очевидно», – сказал он в разговоре с PROZvezd.

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Юморист Максим Галкин попал в список физлиц-иноагентов 16 сентября. В Минюсте считают, что Украина его финансировала «при осуществлении политической деятельности».

В ответ на присвоение статуса шоумен записал видео. В нем он заявил, что уже 28 лет выступает в юмористическом жанре с политической сатирой. Политической деятельностью, заверил Галкин, он не занимается.

Что касается Украины, то, по словам артиста, он не был там больше 10 лет и не получает деньги от этого государства.

После начала спецоперации России на Украине Галкин и Пугачева уехала в Израиль. Певица заверяла, что отправилась на отдых и лечение. В Москву она вернулась перед началом учебного года.

Галкин же проводил концерты сначала в Израиле, а потом в Европе. В ноябре у него намечены выступления в Литве.

Если Алла Пугачева не делала резких заявлений по поводу спецоперации на Украине, то ее муж открыто критиковал действия российских властей.