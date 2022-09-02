Сериал по «Властелину колец» наконец-то вышел! И вот что показали в первых двух сериях

На сервисе Amazon Prime Video появились первые два эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» — приквела «Хоббита» и «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел премьерные серии и рассказывает, что в них показали.

Эпизод первый: «Тень прошлого»

Солнечные земли Валинора. Маленькая эльфийка Галадриэль складывает из тряпочек кораблик и пускает его по речке. Другие дети-эльфы вредничают и закидывают его камнями. Кораблик тонет. Галадриэль ввязывается было в драку, но тут появляется ее старший брат. Следует нравоучительная речь о том, почему кораблики плавают, а камни нет.

Закадровый голос Галадриэль пересказывает, что случилось в Валинором дальше. Черный властелин Моргот уничтожил свет, освещавший эльфийский дом. Легион эльфов пошел на войну. Эльфы покинули Валинор, пересекли Разделяющие моря и достигли Средиземья, где были встречены полчищами орков. Война растянулась на века.

В итоге Моргот был побежден, но его орки распространились по всему Средиземью, только увеличив свои ряды под новым командованием — ученика Моргота, жестокого и коварного колдуна Саурона. Брат Галадриэль поклялся найти и уничтожить Саурона, но тот нашел и убил его первым. Тогда Галадриэль поклялась закончить начатое.

С тех пор она столетиями искала Саурона, но безрезультатно: его как будто и след простыл. Прошло столько времени, что многие эльфы позабыли те страдания, что причинили им Моргот и Саурон. И поверили, что зло исчезло навсегда (орков уже давным-давно никто не видел). Многие — но не Галадриэль.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

Здесь рассказ завершается. Галадриэль со своим отрядом достигает Фородвайта — заброшенной крепости в Северных пустошах, где орки нашли пристанище после поражения Моргота. Внутри обнаруживается снежный тролль (малоприятное, но недолгое сражение). Но что важнее — метка Саурона. Значит, нужно идти по следу дальше. Однако отряд Галадриэль отказывается продолжать путь: все устали и хотят домой, а фанатизма командирши не разделяют.

Перемещаемся к хоббитскому племени мохноногов. Шира еще не существует, но хоббиты уже ужасно милые. Мы знакомимся с Нори Брэндифут — юной мохноножкой, которой страшно интересен мир за пределами хоббитского поселения: как далеко течет река, откуда воробьи узнают новые весенние песни? Но соплеменники не разделяют ее энтузиазма: никто не сходит с протоптанных троп, и никто не ходит один. За Нори водится слава рисковой девчонки, и, видимо, не зря: отправившись с детишками собирать ягоды на старую заброшенную ферму (туда проход запрещен), она чуть не загоняет всех в пасть к волку.

Меж тем Галадриэль возвращается в Линдон — столицу высших эльфов. Там ее встречает старинный товарищ Элронд. Галадриэль показывает ему марку Саурона, которая подтверждает, что он сбежал и теперь где-то скрывается. Эльфийка рвется в следующий поход. Элронд не слишком рад это слышать. Но в любом случае сперва — официальная часть. Верховный король ​​Гиль-галад награждает Галадриэль и остальных членов ее отряда за заслуги перед отечеством: они «доказали», что беспокоиться больше не о чем, зло ушло, начинается эпоха мира. Галадриэль покорно склоняет голову. Но красивые венцы из рук короля — это еще не все. Весь отряд отправляют домой в Валинор!

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

После церемонии Галадриэль вновь общается с Элрондом. Тот уговаривает ее успокоиться и отправиться на родину. Но эльфийка по-прежнему настроена решительно: надо возобновить поиски Саурона.

Перемещаемся в земли людей. В небольшое поселение Тирхарад, чьи жители когда-то воевали на стороне Моргота, с инспекцией прибывают двое эльфийских дозорных — Арондир и Мендор. Арондир обрел здесь свою любовь: его Джульетта — местная целительница Бронвин. Они встречаются тайком, но, кажется, это секрет Полишинеля: после того, как эльфы покидают деревню, Мендор напоминает товарищу, что его роман ничем хорошим не кончится, в истории было всего две попытки брака между эльфом и человеком, и оба раза все приводило к смерти. По прибытии в сторожевую башню они узнают, что король объявил об окончании войны, так что их дозор окончен — после 79 лет службы.

Арондир возвращается в Тирхарад, чтобы попрощаться с Бронвин. Их разговор прерывает мужчина, который пришел к целительнице с больной коровой. Она дает черную слизь вместо молока. Выясняется, что пару дней назад животное забрело далеко на восток — к Хордерну. Эльф и целительница отправляются туда, чтобы выяснить, что к чему. В их отсутствие сын целительницы со своим приятелем забирается в сарайчик, где в тайнике хранится сломанный меч с меткой Саурона.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

А Галадриэль уже плывет на корабле в Валинор. Элронд с королем обсуждают, что отправить ее за море в любом случае было правильно, — вне зависимости от того, жив Саурон или нет. Затем король говорит, что лорд Келебримбор, величайший из эльфийских кузнецов, готовится приступить к новому проекту исключительной важности (что же это может быть?). Решено, что Элронд будет работать вместе с ним.

Арондир и Бронвин добираются до Хордерна. На месте деревни — пепелище!

К этому моменту эльфы уже почти пересекли Разделяющие моря и готовятся снова ступить на валинорские земли. Галадриэль в последний момент решает ослушаться приказа — и прыгает в воду. А тем временем в небе над Средиземьем пролетает огненный шар. За ним наблюдают все герои, кроме пассажиров эльфийского корабля. Что за шар, пока неясно. Но ничего хорошего это не предвещает: король поднимает с земли опавший листок. Все его прожилки черные, как молоко той больной коровы. Шар приземляется неподалеку от поселения хоббитов. На место падения приходит Нори. В центре полыхающей воронки — тело бородатого мужчины!

Эпизод второй: «По течению»

Заставка! Главную тему, к слову, написал композитор Говард Шор — автор музыки к трилогии Питера Джексона. Заставка красивая, но название шоу написано уже другим шрифтом (а в первой серии был тот же, что и в фильмах Джексона).

Начинаем с Галадриэль (она плывет своим ходом обратно в Средиземье), но быстро переключаемся на Нори. Та стоит на окраине воронки и разглядывает лежащего в центре человека. Появляется ее подруга Поппи, между девушками завязывается перепалка, в результате которой Нори сваливается в кратер. Полыхающий там огонь, оказывается, не обжигает! Нори подползает к мужчине. Он приходит в себя, хватает ее за руку и издает жуткий вопль. Все вокруг приходит в движение, горящие огни исчезают. Но мужчина теряет сознание — и пламя возвращается. Нори с подругой спорят, что делать с пришельцем. В итоге решено оттащить его в безопасное место. Нори считает, что она несет за него ответственность, раз уж он упал именно рядом с ней.

Под покровом ночи Арондир и Бронвин осматривают руины Хордерна. Нет ни мертвых, ни раненых. Под домами обнаруживаются прорытые кем-то туннели. Эльф уговаривает целительницу отправиться обратно домой, а сам спускается под землю.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

Новая локация: Эрегион — земли эльфов-кузнецов. Элронд в кабинете Келебримбора изучает молот Феанора. Это тот самый инструмент, которым когда-то выковали Сильмарили — три волшебных самоцвета, что вобрали в себя благословенный свет Валинора. Келебримбор рассказывает байку о том, как Моргот, украв Сильмарили, неделями просто рассматривал их, пораженный их красотой. Грезы его прекратились лишь тогда, когда его слеза упала на камни — и он увидел в своем отражении зло. С тех пор Моргот не смотрел на волшебные самоцветы. Келебримбор говорит, что намерен превзойти величайшее творение эльфов и создать нечто поистине могущественное. Для это потребуется построить суперкузницу. Причем закончить ее нужно к весне! В итоге Элронд предлагает обратиться за помощью к мастерам строительства — гномам. По счастью, гномий принц Дурин IV — его старинный друг.

Элронд и Келебримбор отправляются к Кхазад-думу (он же Мория) — королевству гномов в Мглистых горах. Но их отказываются пускать! Элронд зря наобещал Келебримбору всевозможных почестей. Ему приходится идти на крайние меры: он требует провести ритуал Сигин-тараг. Тогда двери Мории все-таки распахиваются. Элронд отправляет Келебримбор обратно в Эрегион, а сам скрывается в открывшемся проходе, сопровождаемый гномами.

Мы оказываемся в гигантском городе внутри скалы (на тот беспросветный мрак, что окутывал эти места в картинах Джексона, пока нет и намека). Появляется Дурин. Элронд пытается поздороваться, но Дурин игнорирует его и объясняет собравшимся правила ритуала. Это гномье испытание на выносливость: надо разламывать камни молотами, пока кто-то из участников не лишится сил. Если Элронд проиграет, ему грозит вечное изгнание с гномьих земель. А если вдруг победит, получит право на одну услугу.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

Тем временем Нори возвращается к тому месту, где оставила мужчину, упавшего с неба. Тот уже пришел в себя и теперь рисует странные символы. При приближении Нори он снова издает страшный крик, от которого поднимается ветер, сгибаются деревья и опускается сумрак. Успокоив незнакомца, Нори кормит его улитками. После этого мужчина продолжает чертить и пытается что-то объяснить мохноножке, но та ничего не понимает. Появляется Поппи: пока ее не было, отец Нори повредил ногу. Теперь запланированное хоббитами переселение под вопросом.

Галадриэль продолжает плыть. Вокруг сгущается туман, из него показывается полуразбитый плот. На нем — выжившие после столкновения с морским червем. Чудовище не заставляет долго себя ждать. Пока червь расправляется с плотом, Галадриэль, снова оказавшись за бортом, отплывает подальше. Чудовище убирается восвояси. Кажется, после этой бойни один человек (и небольшая часть плота) все-таки остался цел. Мужчина протягивает Галадриэль руку. Мы узнаем, что его зовут Холбранд.

Продолжается состязание Элронда и Дурина. Почти обессилевший эльф ломает свой молот об очередной камень. И решает сдаться. Гномы ликуют. Дурин провожает Элронда к выходу. По дороге выясняется, что причина обиды гнома на старого друга состоит в том, что от того 20 лет было ни слуху ни духу, а теперь он заявился, поскольку ему что-то потребовалось. За это время Дурин успел прожить целую жизнь, женился, завел двух детей: что для эльфа лишь мгновение, для гнома — огромный срок. Элронд извиняется за свое поведение. Теперь ему хочется принести извинения и семье Дурина. Гномий принц соглашается. Но никаких посиделок: «простите» — и до свидания! Однако его супруга Диза оказывается куда добродушней и уговаривает Элронда остаться на ужин. Перепалка продолжается и за трапезой, но в итоге эльф и гном (вроде бы) мирятся. Дурин соглашается выслушать предложение старого друга.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

На плоту Галадриэль узнает о прошлом Холбранда. Он потерял свой дом из-за орков. Эльфийка уговаривает мужчину присоединиться к ней в поисках Саурона. Пока безуспешно, но зато от Холбранда Галадриэль выясняет, что врага нужно искать в южных землях. Надвигается шторм.

Меж тем целительница Бронвин возвращается домой в Тирхарад и рассказывает об увиденном в Хордерне: кто-то прокопал под землей туннели, и они тянутся в сторону их деревни. Однако слова Бронвин не воспринимают всерьез. Тем временем сын целительницы слышит под полом скрежет и, решив, что это мыши, принимается лупить кочергой по половицам. Но в образовавшейся дыре не видно никаких мышей. Зато оттуда смотрит чей-то глаз! Кажется, туннели действительно пролегают уже и под Тирхарадом.

По этим самым туннелям ползет эльф Арондир. На стенках он замечает отметины, похожие на следы когтей. Вскоре показывается и их предполагаемый обладатель. В попытке спастись Арондир с трудом продирается сквозь узкий лаз. И оказывается в воде. Выбравшись на берег, он ожидает, что его преследователь вот-вот вынырнет следом. Но враги не там, а у него за спиной! Когтистые лапы утаскивают эльфа в темноту.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

Бронвин прибегает в свой домик. Внутри как будто побывало стадо слонов. Сына нигде не видно. Нам показывают, что дыра в полу заметно увеличилась. К счастью, сын обнаруживается в тайнике. Целительница следует его примеру и прячется в шкафу. Из дыры в полу появляется страшное существо. Долго прятаться от него не выходит. Страшным существом оказывается орк! Вдвоем у Бронвин и ее сына получается одолеть монстра. Целительница показывает другим жителям отрубленную орочью голову. Кто хочет жить, должен на рассвете отправиться вместе с ней к эльфийской башне.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

Галадриэль и Холбранд пытаются остаться на плаву посреди бурного шторма. В их плот ударяет молния. Галадриэль без сознания падает за борт. Холбранд какое-то время смотрит, как разматывается веревка, обернутая вокруг тонущего тела Галадриэль. В итоге он все-таки ныряет за ней. Эльфийка спасена.

Нори и Поппи снова навещают мужчину, свалившегося с неба и застают его за разглядыванием звезд. Нори говорит, что должна попрощаться: хоббитам пора переселяться. Тут происходит странное: незнакомец начинает общаться со светлячками, вылетевшими из фонаря Поппи. По его велению жучки собираются в форму неизвестного созвездия. Нори понимает, что мужчина все это время пытался объяснить: они должны найти эти звезды. Светлячки гаснут и падают замертво.

close 100% Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти» (2022) New Line Cinema

Принц Дурин разговаривает с отцом — Дурином III — о предложении Эрлонда. Король настаивает на том, что эльфам нельзя доверять. Принц пытается переубедить его: он знает Элронда уже полвека. Дурину III приносят таинственный сундучок. Внутри него что-то светится. Что же это?

Сын Бронвин собирает вещи — впереди поход. Он берет в руки клинок Саурона и замечает, что капельку крови из его раны как по волшебству притягивает к рукояти меча. Выпив крови, меч начинает полыхать. Но тут мальчика окликает мать: пора выдвигаться. Кажется, деревня направляется к башне всем составом. Голова орка возымела эффект.

Тем временем шторм в море закончился, изможденные Галадриэль и Холбранд лежат на плоту. Эльфийка ненадолго открывает глаза и видит, что с палубы взявшегося из ниоткуда корабля за ними кто-то наблюдает.