«Курорт»: стоит ли смотреть мистическую комедию со звездой «Как я встретил вашу маму»

28 июля на Peacock вышли первые три эпизода сериала «Курорт» — мистического драмеди про скучающих супругов, которые на отдыхе в Мексике начинают распутывать загадочное происшествие 15-летней давности. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, как шоу о семейном кризисе оборачивается захватывающим детективом с идеальным летним вайбом.

Главные герои сериала — супруги Эмма (актриса «Как я встретил вашу маму» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» Кристин Милиоти) и Ноа (звезда «В лучшем мире» Уильям Джексон Харпер) — приезжают на мексиканский курорт, чтобы отметить годовщину брака. Но праздник запланирован больше по наитию, чем по зову сердца: отношения между супругами все больше охладевают, а единственное, на что хватает душевных сил, — делать вид, что их брак пока еще скорее жив.

Во время неудачной поездки на квадроциклах Эмма случайно находит в лесу старый мобильный телефон и загорается желанием отыскать его хозяина. Довольно быстро она узнает, что бывший владелец мобильника — пропавший без вести 15 лет назад юноша, чье исчезновение овеяно тайной. Так Эмма начинает собственное расследование, к которому быстро подключается и Ноа: они подозревают, что на курорте творится чертовщина, связанная с местным опасным кланом. Но возможно, все еще сложнее — и всему виной не злые люди, а недобрые потусторонние силы.

close 100% Кадр из сериала «Курорт» (2022) Universal Content Productions (UCP)

Самое очевидное сравнение для «Курорта» — прошлогодний хит HBO «Белый лотос», но, помимо схожей курортной тематики про несчастных людей, между этими проектами мало общего. Куда ближе сериалу детективная комедия Вуди Аллена «Загадочное убийство в Манхэттэне» 1993 года, в которой пожилые супруги от скуки начинали собственное расследование внезапной смерти миловидной соседки. «Курорт», созданный автором «Мистера Робота» и предстоящего ремейка «Метрополиса» Сэмом Эсмейлом, наследует алленовский детективный каламбур, дополняя его мистической составляющей и семейной драмой. Получается идеальный баланс интригующего саспенса и комедийного летнего романа.

Помимо Эсмейла, за сценарий также отвечает Энди Сьяра, автор хитового «Зависнуть в Палм-Спрингс», который любопытно обыгрывал тему скачков во времени и обманывал любые зрительские ожидания. «Курорт» проделывает тот же трюк.

Проект, который начинается узнаваемыми сценами из приторной семейной жизни, где у партеров уже мало что вызывает вау-эффект, сперва кажется драмой о распаде отношений. Иронично, что почти одновременно с «Курортом» вышло похожее шоу с коллегой Милиоти по «Как я встретил вашу маму» Нилом Патриком Харрисом — гей-драмеди «Без пары». В шоу герой Харриса после болезненного расставания открывает для себя мир других мужчин.

Но если новый сериал Даррена Стара, напоминающий квир-версию «Секса в большом городе», умещается в один конкретный жанр, «Курорт» действует более изобретательно. Детище Эсмейла и Сьяра — насыщенный коктейль из всего везде и сразу, который мгновенно «подсаживает» зрителя.

Вместе с прекрасным экранным дуэтом Милиоти и Харпера хочется исследовать все уголки некогда процветавшего, но почти уничтоженного ураганом курорта. В их компании хочется разбираться с загадочными зацепками, выслеживать подозреваемых, пугаться слежки и от души веселиться над абсурдностью происходящего.

close 100% Кадр из сериала «Курорт» (2022) Universal Content Productions (UCP)

Но главный интерес шоу — дальнейшее развитие сюжета — его же главная опасность. Если мистическая и детективная составляющие продолжат усиливаться, зрителю точно не станет скучно. Но есть риск того, что авторы пойдут другим путем — и центральная загадка истории окажется беззубой: может все эти приключения просто способ тоскующих в браке героев добавить своим отношениям перчинки. Это определенно спасет их семью, но разочарует зрительские ожидания.

Станет ли шоу такой же изобретательной мультижанровой игрушкой, как «Зависнуть в Палм-Спрингс», или схлопнется на середине — вот в чем вопрос. Но пока герои так усердно копошатся в прошлом, не будем опережать события, пытаясь заглянуть в будущее. Тем более что подобный сюжетный твист может быть припасен авторами для следующих серий.