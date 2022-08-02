Драма с Хаматовой, каннская хоррор-комедия, триллер о выживании: 10 кинопремьер августа

«Просточеловек», Яна Климова-Юсупова — с 25 августа

Главный герой — сирота Саша (Филипп Авдеев) вместе с любимой девушкой Лорой (Агата Муцениеце) — планирует переезд в Испанию. За границей ребят ожидает новая счастливая жизнь с собственной квартирой и баром, который купили родители девушки. Накануне отъезда Саша узнает о существовании своей биологической мамы (Чулпан Хаматова). Парень решает навестить женщину, оставившую его в роддоме 30 лет назад, но, оказавшись на пороге ее дома, сменяет накопившуюся обиду на сочувствие. Перед ним возникает несчастная женщина, чья жизнь была такой же непростой, как и у самого Саши. Так герой оказывается перед непростым выбором: уехать в новую жизнь или постараться разобраться со своим прошлым.

«Просточеловек» — полнометражный дебют выпускницы ВГИКа Яны Климовой-Юсуповой, которой удалось собрать для своей первой работы впечатляющий актерский состав. Картина о внешней дислокации и внутреннем смятении неожиданно попадает в нерв времени — и оборачивается размышлением о выборе, который не хочется делать, но от которого невозможно убежать.

«Вышка» («Fall»), Скотт Манн — с 11 августа

Скалолазка Бекки переживает трагическую гибель мужа, сорвавшегося со скалы во время их совместного восхождения. С тех пор девушка боится высоты и собственного страха. Подруга Бекки уверяет ее, что страх невозможно одолеть, не посмотрев ему прямо в глаза и предлагает решение: взобраться на 600-метровую радиовышку, где Бекки сможет развеять прах мужа. Но идеально запланированное восхождение оборачивается самым страшным кошмаром: девушки оказываются на вершине без возможности спуститься вниз.

«Вышка» — наследница «Скалолаза» и «127 часов», работающая в той же плоскости, что и старшие братья. Это экстремальный триллер, созданный для просмотра на большом экране. Фильм испытает вашу нервную систему на прочность, как и положено хорошему аттракциону.

«Уховертка» («Earwig»), Люсиль Хадзихалилович — с 4 августа

Альберт присматривает за девочкой Мией с ледяными зубами, из-за которых она скрыта от окружающих и ни разу не покидала свою квартиру. Но однажды перед Альбертом ставят задание: за неделю подготовить ребенка к встрече с внешним миром.

Картина-участница кинофестиваля в Торонто во многом напоминает шведский триллер «Впусти меня» про девочку-вампира, за которой присматривает взрослый мужчина. Это такой же эстетский хоррор-нуар, в котором пугает не таинственная главная героиня, а люди вокруг нее — с виду дружелюбные, но злобные внутри.

«История кино: Новое поколение» («The Story of Film: A New Generation»), Марк Казинс — с 11 августа

Проект изучает самые значимые фильмы последнего десятилетия и разбирается в мировых трендах кино в цифровой период: как трансформируется кинематограф в эпоху пандемии и стриминговых платформ, что ожидает его в будущем?

Документалист Марк Казинс хорошо известен европейскому зрителю: в прошлом его работы «Женщины, создающие кино» и «Глаза Орсона Уэллса» забирали призы Европейской киноакадемии, а также Каннского кинофестиваля. Новая работа режиссера — подарок истинным синефилам, погруженным в мир большого кино и желающих узнать, как реальная жизнь и ее экранная копия формируют наше общее будущее прямо сейчас.

«Убойный монтаж» («Coupé»), Мишель Хазанавичус — с 4 августа

Начинающий режиссер (Ромен Дорис) и не очень опытная съемочная группа подписываются на экспериментальный проект — им поручают снять хоррор, который будет транслироваться в прямом эфире. Но во время съемок все идет наперекосяк: главная актриса переигрывает, изображая ужас, ее партнер по фильму ушел в запой, а на самих киношников внезапно нападают настоящие зомби.

Неожиданный треш-хоррор Мишеля Хазанавичуса («Артист») в 2022-м году открывал Каннский кинофестиваль. Накануне мировой премьеры картина успела несколько раз сменить название, остановившись на «Убойном монтаже». В рамках смотра лента не стала большим событием, но как жанровая история выстрелила. Получился забористый фильм на вечер в кругу друзей, который понравится фанатам «Зомби по имени Шон» и «Мертвые не умирают».

«После. Долго и счастливо» («After Ever Happy»), Кастиль Лэндон — с 25 августа

Заключительная (надеемся) часть франшизы «После» про таких разных, но любящих друг друга Тессу и Хардина. Первая — уже не та наивная девушка, потерявшая голову от любви, второй — все больше погружается в свой внутренний ад. Мечтая спасти любимого, Тесса боится потерять саму себя, а Хардин устал делать больно тем, кто ему дорог.

Экранизациям серии книг Анны Тодд можно предъявить за многое (и предсказуемый сюжет, и картонные герои), но ее точно нельзя упрекнуть в одном — в силе зрительской любви. Если эта история продолжает оставаться такой востребованной, значит, это кому-то все-таки необходимо.

«Все ненавидят Йохана» («Alle hater Johan»), Халлвар Витсе — с 25 августа

Главный герой Йохан — последний представитель необычного семейства Гранде, чья страсть к пиротехнике настраивает против себя жителей местной общины. Парень рано потерял родителей, превратился в «белую ворону» и с юных лет безответно влюблен в соседскую девушку Солвор. Отвергнутый родной деревней Йохан покоряет Америку, а спустя годы возвращается на родину, чтобы снова добиться взаимности от той, что украла его сердце и покой.

Режиссер Халлвар Витсе — лауреат Каннского кинофестиваля и заметная фигура в современном норвежском кино. Его фильмы странным образом всегда находят идеальный баланс между забавным и драматичным, а его герои — аутсайдеры, с которыми хочется отправиться в самые удивительные путешествия.

«Дитя тьмы: Первая жертва» («Orphan: First Kill»), Уильям Брент Белл — с 11 августа

Лина (Изабель Фурман) сбежала из психиатрической больницы и теперь направляется в Америку, выдавая себя за Эстер, пропавшую дочь богатых родителей. В новом амплуа героиня сталкивается с неожиданным препятствием — приемная мама (Джулия Стайл) подозревает «блудную дочь» в обмане.

Картина является сиквелом хоррора 2009 года «Дитя тьмы» и продолжает исследовать дисфункциональные семейные отношения. Лента, возможно, не является значимым представителем жанра, но выделяется на общем фоне вальяжного летнего кинопроката с засильем развлекательно-отпускных комедий.

«Русалка и дочь короля» («The King's Daughter»), Шон Макнамара — с 11 августа

С младенчества Мари (звезда «Молокососов» Кая Скоделарио), дочь короля Людовика XIV (Пирс Броснан), воспитывалась в монастыре, где ей так и не смогли привить покорность. Пока дочь была отдана на откуп монахиням, сам немолодой король решает отыскать способ жить вечно. Придворный ученый находит решение — во дворец доставляют пойманную в море русалку, которая скрывает источник бессмертия. В это же время Мари, не знающую о своем родстве с монархом, призывают ко двору, и вскоре между ней и содержащейся в неволе русалкой возникает крепкая дружба.

Новая работа режиссера Шон Макнамара («Серфер души») — идеальное семейное кино, в котором детская сказочность переплетается со взрослой реальностью.

«Бойся темноты» («Ogre»), Арно Малерб — с 4 августа

В глухой деревушке бесследно пропадает ребенок, но спустя несколько месяцев местные жители почти забывают о произошедшем. Однажды в локальную школу приезжает молодая учительница Хлоя, которая вместе с маленьким сыном Джулсом пытается начать новую жизнь. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление ребенка могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

Режиссер Арно Малерб давно и уверенно работает на территории мистического триллера. Его свежая работа продолжает исследовать самые темные закоулки человеческой души и бесстрашие настоящей материнской любви.