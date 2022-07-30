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Культура

«Дом дракона», «Женщина-Халк», «Андор», «Песочный человек» и еще 8 сериалов августа

Какие сериалы смотреть в августе 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из сериалов «Дом дракона», «Андор» и «Женщина-Халк: Адвокат»

Кадры из сериалов «Дом дракона», «Андор» и «Женщина-Халк: Адвокат»

HBO/Lucasfilm Ltd./Marvel Studios Inc.
Спин-офф «Игры престолов» про междоусобицу Таргариенов, шоу Marvel про адвокатессу — двоюродную сестру Халка, сериал по вселенной «Звездных войн» про героя «Изгоя-один», а также экранизация комиксов Нила Геймана о Песочном человеке, байопик боксера Майка Тайсона от режиссера «Тони против всех» и «Круэллы» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в августе, и рассказывает о самых интересных.
1

«Индустрия» («Industry») — 2 сезон

С 1 августа на HBO Max / со 2 августа в «Амедиатеке»

Продолжение британо-американской драмы о молодых сотрудниках крупного инвестиционного банка — вчерашних студентах. В новых сериях герои столкнутся с пристальным контролем руководства, которое пошло на этот шаг после тяжелого ковидного года.

2

«Псы резервации» («Reservation Dogs») — 2 сезон

С 3 августа на Hulu

Второй выпуск комедии Тайки Вайтити о подростках из резервации коренных американцев, которые пытаются пережить самоубийство друга и придумать, как перебраться из захолустной Оклахомы в солнечную Калифорнию.

3

«Песочный человек» («Sandman») — 1 сезон

С 5 августа на Netflix

Экранизация культовых комиксов Нила Геймана про Морфея — повелителя снов, одного из семи Вечных. Когда-то давно его пленили с помощью оккультного ритуала, но теперь он вырывается на свободу и должен восстановить порядок в своем царстве. В главной роли снялся звезда «Рок-волны» Том Старридж, также в шоу сыграли Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай и Дженна Коулман.

4

«Пять дней в «Мемориале» («Five Days at Memorial») — мини-сериал

С 12 августа на Apple TV+

Драма по мотивам реальных событий, описанных в одноименной книге журналистки Шери Финк — о трудностях, с которыми столкнулись сотрудники медицинского центра «Мемориал» в Новом Орлеане во время урагана «Катрина» в 2005 году. Несколько лет назад эту историю собирались экранизировать в рамках антологии Райана Мерфи «Американская история преступлений», однако в итоге она превратилась в самостоятельный сериал с Верой Фармигой в главной роли. Его сценаристами и режиссерами стали автор «12 лет рабства» Джон Ридли и шоураннер «Остаться в живых» Карлтон Кьюз.

5

«Женщина-Халк: Адвокат» («She-Hulk: Attorney at Law») — мини-сериал

С 17 августа на Disney+

В центре сюжета очередного сериала четвертой фазы киновселенной Marvel окажется адвокатесса Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани из «Темного дитя») — двоюродная сестра ученого Брюса Беннера (Марк Руффало), которая получает его суперсилы после случайного заражения кровью. В шоу появятся Тим Рот, который вернется к роли Мерзости, и Чарли Кокс в образе Сорвиголовы.

6

«Стая» — 1 сезон

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Кадр из сериала «Стая» (2022)

Art Pictures Vision

С 18 августа на more.tv

Драма о соцработнице Рите (Агата Муцениеце), которая решает отправиться в экстремальный горный поход в компании «трудных подростков», — эксперимент призван поспособствовать их «перевоспитанию». Однако после того, как в группе происходит убийство, подопечные Риты, сомневающиеся в справедливом суде над ними, берут соцработницу в заложницы и решают скрыться выше в горах.

7

«Эхо» («Echoes») — мини-сериал

С 19 августа на Netflix

Драматический триллер про сестер-близняшек (Мишель Монаган), которые с самого детства ведут общую жизнь: два дома, два мужа, один ребенок. Однако их идеальный мирок начинает рушиться, когда одна из сестер исчезает, а вторая пускается на ее поиски.

8

«Олли потерялся» («Lost Ollie») — мини-сериал

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Кадр из сериала «Олли потерялся»(2022)

Netflix

С 24 августа на Netflix

Экранизация детской книжки Уильяма Эдварда Джойса «Путешествие Олли» — про потерянного игрушечного зайчика, который пытается отыскать своего хозяина (в свое время Джойс принимал участие в работе над «Историей игрушек»). Создательницей шоу выступила Шэннон Тиндл («Каролина», «Кубо. Легенда о самурае», «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий»), режиссером всех эпизодов стал один из постановщиков мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Питер Рэмси (до этого он уже занимался адаптацией «Хранителей снов» Джойса). Игрушку Олли озвучил Джонатан Грофф, известный по сериалам «Хор» и «Охотник за разумом», а также картине «Матрица: Воскрешение».

9

«Дом дракона» («House of the Dragon») — 1 сезон

С 22 августа на HBO и в «Амедиатеке»

Спин-офф «Игры престолов», чьи события разворачиваются за несколько столетий до начала оригинального шоу. В центре сюжета — гражданская война в Вестеросе, спровоцированная борьбой между двумя ветвями дома Таргариенов: после смерти короля Визериса I сразу два наследника — принцесса Рейенира Таргариен и принц Эйегон Таргариен — заявляют о своих правах на трон. В сериале снялись Пэдди Консидайн, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит, разработкой проекта занимался режиссер Мигель Сапочник, ставивший одни из самых эффектных эпизодов «Игры престолов».

10

«Майк» («Mike») — мини-сериал

С 25 августа на Hulu

Байопик боксера и чемпиона-тяжеловеса Майка Тайсона. Самого спортсмена сыграл звезда «Лунного света» Треванте Роудс, а наставника Тайсона, знаменитого тренера Каса Д'Амато — Харви Кейтель. Режиссером пилотного эпизода и продюсером шоу выступил Крейг Гиллеспи, постановщик «Тони против всех» и «Круэллы».

11

«Пациент» («The Patient») — мини-сериал

С 30 августа на Hulu

Триллер о психотерапевте Александре Штраусе (Стив Карелл), который становится заложником серийного маньяка Сэма Фортнера (Донал Глисон), стремящегося обуздать свою жажду убийства. Авторами сериала стали Джо Вайсберг и Джоэл Филдс, известные по шпионской драме «Американцы».

12

«Андор» («Andor») — 1 сезон

С 31 августа на Disney+

Многосерийный приквел фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории», посвященный приключениям Кассиана Андора. События шоу разворачиваются за несколько лет до похищения чертежей «Звезды смерти», во время формирования Повстанческого альянса, который впоследствии даст отпор Галактической Империи. К исполнению роли Андора вернулся Диего Луна, вместе с ним в шоу играют Женевьев О'Райли, Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Форест Уитакер.

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