«Дом дракона», «Женщина-Халк», «Андор», «Песочный человек» и еще 8 сериалов августа

8

С 24 августа на Netflix

Экранизация детской книжки Уильяма Эдварда Джойса «Путешествие Олли» — про потерянного игрушечного зайчика, который пытается отыскать своего хозяина (в свое время Джойс принимал участие в работе над «Историей игрушек»). Создательницей шоу выступила Шэннон Тиндл («Каролина», «Кубо. Легенда о самурае», «Фостер: Дом для друзей из мира фантазий»), режиссером всех эпизодов стал один из постановщиков мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Питер Рэмси (до этого он уже занимался адаптацией «Хранителей снов» Джойса). Игрушку Олли озвучил Джонатан Грофф, известный по сериалам «Хор» и «Охотник за разумом», а также картине «Матрица: Воскрешение».