Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Раскрыты подробности разработки автомобиля от Apple 19:24
Николас Кейдж снялся для рекламы бренда Casablanca 19:23
Восьмилетний ребенок утонул в выгребной яме под Тольятти 19:20
Европе предрекли «кошмарный сценарий» после заявления «Газпрома»... 19:20
Мосбиржа допустит к торгам клиентов-нерезидентов из дружественных стран с 8... 19:18
Фигуристка Медведева раскрыла сумму своего самого большого заработка за карьеру 19:16
Вице-премьер Абрамченко прокомментировала уход Tetra Pak из России 19:05
Блогер из США посоветовала мыться не чаще, чем раз в 10 дней 19:04
Greenpeace подаст в суд на власти Британии из-за газового месторождения... 19:04
Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале работы по продуктовой сделке 19:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Культура

Сериал «Старик»: шпионы, секреты прошлого и потрясающий Джефф Бриджес

Рецензия на сериал «Старик» от режиссера «Человека-паука»

21 июля на телеканале FX завершился 1 сезон сериала «Старик» — экранизации одноименного шпионского романа Томаса Перри. Главные роли в проекте исполнили Джефф Бриджес и звезда «Интерстеллара» Джон Литгоу. Тон шоу задал режиссер свежей трилогии про Человека-паука Джон Уоттс. Ставка на крепкий актерский тандем и талант постановщика сработала, — сериал выстрелил и уже продлен на второй сезон. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина размышляет о том, как подобные проекты стараются реанимировать жанр, который последние годы медленно умирает.

«Старик» начинается со статичной сцены, снятой ночью в доме главного героя, бывшего агента ЦРУ на пенсии Дэна Чейса. Профессиональный наемник в прошлом, а теперь — седеющий старик, он вынужден несколько раз за ночь бегать в уборную и бороться с прогрессирующей потерей памяти. Но крепкого сна героя Бриджеса лишает не только слабый мочевой пузырь, но и ворвавшийся в дом киллер. Вспомнив молодость, Чейс обезвреживает нежданного гостя и пускается в бега.

Проживший последние 30 лет в глуши герой оказывается в центре внимания сразу нескольких влиятельных структур: со стороны закона его разыскивает ФБР в лице агента Харольда Харпера (Джон Литгоу), а с другой стороны — злейший враг, влиятельный афганский боевик Фараз Хамзад, у которого Чейс когда-то увел жену. И если последний хочет отомстить за смертельную обиду, Харпер (который в прошлом был наставником Чейса) не может простить ему предательства другого характера: во время войны в Афганистане герой Бриджеса перешел на сторону моджахедов, ведя двойную игру и с родной страной, и с врагом.

Теперь старик-разбойник должен спасти себя, дочь и перестать всю жизнь от кого-то убегать. Но сделать это можно только разобравшись с призраками прошлого.

close
100%

Кадр из сериала «Старик» (2022)

Fox 21 Television Studios

Чтобы понять феномен успеха «Старика», стоит разобраться в периоде, когда шоу вышло на экраны. А именно — в эпоху, когда боевики переживают не лучшие времена. Весенняя «Скорая помощь» самого успешного ремесленника жанра Майкла Бэя провалилась в прокате. Задуманный как динамичный экшн стоимостью $40 млн не столько ворвался на экраны с бешеной скоростью, сколько еле-еле въехал в прокат — в дебютный уик-энд собрал чуть меньше $9 млн. Это провальная цифра для амбициозной картины вообще — и легендарного постановщика в частности.

Свежий «Серый человек» хоть и вышел на стриминге (самый дорогой проект Netflix), но тоже не смог похвастаться выдающимся результатом — по нему ударили если не долларом, то разгромной критикой. Оказалось, что вторичность и избитость сюжета расстраивают даже самую неискушенную аудиторию.

Список аналогичных «неудачников» можно продолжать долго, тем более что с каждым годом он только растет. Вместе с тем очевидно, что современные боевики, самый популярный жанр 90-х, в наши дни оказались совершенно не конкурентноспособными. Время от времени случаются успехи вроде «Джона Уика», но и он к четвертому фильму как будто бы выдохся.

И, если братья Руссо не справились с задачей, их коллега по супергероике Marvel Джон Уоттс (поставил все три фильма в перезапущенной франшизе о Человеке-пауке с Томом Холландом) взял новую высоту, доказав, что на плаву жанр удержат избирательность и новая оптика. Кажется, что видели все и вас нечем удивлять? А как насчет состарившегося агента ФБР, который дает фору молодняку (убедительно для своего возраста дерется с противниками) и рефлексирует о прожитой жизни (не менее убедительно всматривается в бездну своего прошлого, понимая, что жизнь достигла своей финальной точки)? Вот и люди из FX решили, что эта комбинация, выпадающая из привычного формата, может заинтересовать зрителя. И не ошиблись.

close
100%

Кадр из сериала «Старик» (2022)

Fox 21 Television Studios

Человечные главные герои с пушками — важная составляющая успеха «Старика». Тандем Бриджеса и Литгоу — прекрасен. Их героев, ФБРовца и ЦРУшника, роднит не только общее прошлое, но и боль настоящего: первый потерял любимого сына и его жену, став главным опекуном осиротевшего внука; второй — пытается справиться со смертью жены, чью жизнь забрала болезнь головного мозга. Кстати, есть какая-то злая ирония в том, что десятилетиями пытавшиеся стереть свое прошлое Дэн и его жена Эбби (чарующая Лим Лубани) страдают от одного недуга — потери памяти.

Сильные роли достались и другим важным женщинам в жизни Чейса: дочери Анджеле (Алия Шокат из «Диких») и неожиданной попутчице Зои (Эми Бреннеман). Последняя оказывается в той же ситуации, что и ее героиня из фильма «Схватка»: ищет близости с мужчиной, который умеет только отталкивать от себя людей. В криминальном триллере Майкла Манна герой Де Ниро настаивал, что выстроил свою жизнь по принципу «никогда не имей ничего, что ты не смог бы оставить в течение 30 секунд». Герой Бриджеса (вероятно, с поблажкой на его почетный возраст) расстается с ценным не так быстро, но также беспощадно.

С оглядкой на возраст Бриджеса выстроен и неуспешный темпоритм сериала, который иногда путается в своих показаниях и затянутых сюжетных ходах. Цепляющая сперва медитативность происходящего на экране на середине сезона начинает утомлять. Эти спецагенты так сильно хотели обмануть всех вокруг, что сами обманулись в своих ожиданиях: жизнь не прощает такой самонадеянности, а людоедская система — слабости.

close
100%

Кадр из сериала «Старик» (2022)

Fox 21 Television Studios

Интересно выстроен и видеоряд, за который отвечает главный оператор проекта Шон Портер. Его камера часто статична и наблюдает за героями через дверные проемы, будто подсматривая за ними, не сразу решаясь стать зримым свидетелем происходящего. Также в полумраке комфортно находиться и герою Бриджеса, на прошлое которого жизнь проливает свет, вынуждая его снова прожить эти болезненные воспоминания.

Если списать «Старику» затянутость флешбэков, можно насладиться крепким боевиком в лучших традициях шпионских историй. Да, здесь есть предсказуемые сюжетные твисты и местами утомительные диалоги, но в целом сериал и победивший за время съемок лимфому Джефф Бриджес доказывают, что жанру еще точно не время умирать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть