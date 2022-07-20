Не Болливудом единым: как индийский кинематограф покоряет мир

Для начала стоит вообще разобраться, из чего состоит индийское кино. Традиционно (и ошибочно) индийская киноиндустрия в мире называется Болливудом, по аналогии с Голливудом. Но внутри страны такое название считается неверным. Болливуд — это только комплекс студий, расположенных в Мумбаи, где снимаются фильмы на хинди. Проекты, выпускаемые Болливудом, — это преимущественно развлекательное кино: гламурные музыкальные мелодрамы и крупнобюджетные блокбастеры.
Но Болливуд уже давно не является единственным оплотом индийского кинопрома. Другие известные в мире центры национального продакшна — это Колливуд и Толливуд. В Колливуде, расположенном в Ченнаи, выпускаются фильмы на тамильском языке, в Толливуде, находящемся в Хайдарабаде, производятся ленты на языке телугу.
Всего же география индийского кино включает 16 регионов, в которых снимают фильмы более чем на 20 языках. Чувствуется масштаб? Вот и Запад ощущает мощь своего глобального конкурента. Хотя сдался под напором индийской киноиндустрии не сразу.
Когда драма «Миллионер из трущоб» (совместного производства США и Британии, но с преимущественно индийским кастом и создателями) стала триумфатором премии «Оскар» в 2009 году, казалось, что мир готовится покориться индийскому кинематографу. Однако в конце нулевых ожидаемого прорыва не случилось. И все же индийское кино сумело проложить себе дорогу к сердцам западных зрителей: поспособствовали этому и всемирный локдаун (после которого индийское правительство стало особенно рьяно выделять средства на киноиндустрию), и всеобщий курс на космополитизм, и поднимаемые в индийском кино темы.
Только на первый взгляд индийские фильмы — это бесконечная череда сентиментальных историй с песнями и плясками. На самом деле — индийское кино все чаще говорит о социальных проблемах, находящих острый отклик и у международной аудитории. Чего только стоит сериал «Преступление в Дели» — беспощадный и надрывный художественный пересказ реального громкого преступления, всколыхнувшего всю Индию. Проект был приобретен Netflix в 2019 году и добился популярности среди западных зрителей.
Кадр из сериала «Преступление в Дели» (2019)Golden Karavan
В 2020-м, по данным консалтинговой компании Forrester, стриминговые гиганты Netflix, Amazon Prime Video и Disney+ Hotstar потратили на закупку индийского контента около $520 млн, что почти на $100 млн превысило затраты 2019 года.
И если речь зашла про онлайн-платформы, стоит признать, что первыми новый тренд на индийское кино подхватили именно стриминги, стремящиеся расширить и разнообразить свою аудиторию. Еще опыт испанского «Бумажного дома» доказал, что нет смысла переснимать европейские или азиатские проекты под западного зрителя, потому что адаптация лишает оригинальный контент его культурной и национальной аутентичности. Выяснилось, что подписчики того же Netflix готовы смотреть фильмы и сериалы с субтитрами, а для самых ленивых достаточно сделать качественный дубляж, жертвуя интонациями оригинальных актеров, но сохраняя дух и стиль истории.
В России ситуация обстоит схожим образом: на волне ухода из страны крупных западных мейджоров чиновники предлагают, чтобы место голливудских блокбастеров среди прочего заняли проекты из «дружественных стран», в том числе из Индии. При этом отечественные платформы обратили внимание на индийское кино едва ли еще не до подобных рекомендаций.
Например, на «Кинопоиске» есть две громкие новинки: «Однажды в кино», который оказался скромным игроком западного проката, но показал неплохую стриминговую жизнь в российских реалиях, а также «RRR» — масштабный пятидесятимиллионный индийский боевик, окупившийся в три раза. Этот трехчасовой эпос не просто попал в массовую аудиторию, но и обратил на себя внимание утонченных синефилов. На YouTube есть несколько основательных видеоразборов, доказывающих, почему этот фильм можно считать выдающимся образцом жанра.
В ближайший месяц свой каталог пополнит индийскими проектами и Amediateka. Сервис анонсировал релиз сразу трех сериалов: «Жульничество 1992: История Харшада Мехты», «Рубеж: Внутренняя осада» и «Undekhi». В онлайн-кинотеатре KION в августе также появится целый пакет высокорейтинговых индийских сериалов.
Кадр из сериала «Женская доля» (2014)Balaji Telefilms
Не отстают от стриминга и телеканалы. Например, 25 июля в дневном эфире ТВ-3 стартует мелодрама «Женская доля» — самый известный и самый продолжительный телепроект индийского телеканала ZEE TV, переосмысливающий на новый лад «Чувство и чувствительность» Джейн Остин. Сериал, который успешно идет в эфире последние 8 лет, доказал, что его одинаково тепло воспринимает локальный и западный зритель, а сама история в силах преодолеть культурный барьер.
Что касается российских кинотеатров, то с начала 2022 года в отечественный прокат вышло уже шесть крупных индийских фильмов: «Однажды в кино», «Ракетчик», «Викрам», «Притхвирадж», «Право на любовь 2», «Зверь», «Радхе Шьям». При этом ошибочно думать, что индийские проекты осели только в отечественном прокате — и только лишь из-за санкций. Болливудские (а также колливудские и толливудские) фильмы штурмуют и западный кинорынок. Так, уже упомянутый «RRR» выстрелил в австралийском и американском прокатах: $3 млн и $12 млн только в первый уикенд соответственно, как сообщает Deadline.
Кадр из фильма «RRR» (2022)DVV Entertainment
На этом североамериканский прокат не готов останавливаться. Местные прокатчики уже приобрели на Каннском кинорынке такие потенциальные хиты, как «Lalanna's Song» и «Dhuin».
К слову, делегация индийский киноиндустрии, на данный момент самой плодовитой в мире, занимала центральное место на Каннском кинорынке в этом году.
«Мы чувствуем, что индийское кино находится в поворотном моменте своей истории и что за последние годы произошло его заметное обновление», — цитирует слова исполнительного директора каннского кинорынка Джерома Пайяра индийский Forbes.
Учитывая все вышесказанное, стоит приготовиться к тому, что индийский кинопром с нами основательно и надолго. Остается только наблюдать, как ситуация на мировом и локальном рынке отобразиться на будущих закупках контента.