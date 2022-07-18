5 новых лучших российских сериалов, которые стоит ждать

В Иванове завершился четвертый фестиваль российских телесериалов «Пилот». Главные награды достались мистической драме «Приход» о провинциальной церкви (выбор жюри) и жизнеутверждающей драмеди «Друг на час» (выбор зрителей). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает (в алфавитном порядке) о пяти личных фаворитах из программы смотра.

«А сейчас реклама»

Где и когда выйдет: на канале ТВ-3 — неизвестно

Давным-давно Костя (Риналь Мухаметов, подозрительно похожий на Пенна Бэджли из «Сплетницы» и «Ты») напросился ассистентом к рекламному продюсеру — всего на пару месяцев, просто немного подзаработать, но с тех пор прошло уже 12 лет. Теперь Костя — второй человек в продакшене. Кажется, он готов решить любую проблему: например, полностью переснять за ночь ролик с Кристиной Асмус, потому что все исходники пропали, а дедлайн сдачи заказчику уже завтра. Однако Костя по-прежнему убеждает себя и окружающих, что реклама — это временно, он вот-вот завяжет — и начнет, наконец, снимать свое кино. «А сейчас реклама» — довольно узконаправленная производственная комедия, в первую очередь, конечно, сделанная для самих рекламщиков и медийщиков, но сериалов «для всех» у нас, пожалуй, и так уже хватает, поэтому появлению таких проектов (хотя бы в виде пилотов) остается только радоваться.

«Горемыки»

Где и когда выйдет: на сервисе Premier — неизвестно

close 100% Кадр из сериала «Горемыки» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Три сожителя регулярно пытаются решать бытовые проблемы, которые каждый раз оборачиваются абсурдными ситуациями вроде вторжения инопланетян, столкновения с древнеегипетским божеством и побега из загробного мира. В пилотной серии герои берутся достать соседа (его грандиозно изображает режиссер Юрий Быков) из запоя, который в мире «Горемык» оказывается многослойным пространством, где последний уровень — это черно-белый хоррор Роберта Эггерса «Маяк». Шоу придумал режиссер «Миллионера из Балашихи» Никита Тамаров, и здесь его любовь к сатире и абсурдистскому юмору превосходно сочетается с наследием «Маппет-шоу» и «Кукол».

«Друг на час»

Где и когда выйдет: на канале ТНТ в 2023 году

close 100% Кадр из сериала «Друг на час» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Николай Сергеевич (Сергей Шакуров), заслуженный педиатр с гигантским стажем, выходит на пенсию — и не видит смысла в дальнейшей жизни. Его жена умерла год назад, оставив ему стопку писем, которые следует открывать по определенным случаям (например, при выходе на пенсию). Там она пытается найти слова, способные поддерживать супруга, но пока что все тщетно: Николай Сергеевич решает покончить с собой, а перед этим как следует гульнуть напоследок. После случайного знакомства дедушка проводит веселую (и крайне дорогую) ночь в компании молодого человека (Борис Дергачев из «Триады»), работающего «другом на час» — то есть, пьющего с одинокими людьми за деньги. Наутро выясняется, что 17-тысячной пенсии совершенно не хватает на покрытие шестизначного счета. Так у «друга на час» появляется напарник, а у Николая Сергеевича — повод не совершать самоубийство, поскольку умереть, не вернув своему новому знакомому долг, не позволяет совесть.

Обаятельная, страшно трогательная, а местами по-настоящему душераздирающая драмеди «Друг на час» держится на изумительном дуэте Шакурова и Дергачева — у артистов в кадре случается такая химия, что шоу осталось бы отличным, даже если целиком состояло бы из одних диалогов этой пары. Но у него есть еще один козырь: отлично подобранная интонация, которая делает «Друга на час» одной из самых жизнеутверждающих историй, появлявшихся на российском экране.

«Приход»

Где и когда выйдет: на сервисе Start — неизвестно

Старенькая церковь в Даниловском Посаде теряет пожилого настоятеля — тот умирает прямо во время службы. Его место вроде бы должен занять сын, юный дьякон Петр (Андрей Шибаршин), однако внезапно из Москвы присылают другого настоятеля — отца Дмитрия (Филипп Янковский, справедливо победивший в актерской номинации), который в столице недавно сбил насмерть курьера. Петр и остальные прихожане относятся к гостю с подозрением — и, как вскоре выясняется, не зря. «Приход», написанный сценаристами «Бывших» Екатериной Суровцевой и Русланом Дощановым и снятый режиссером «Заложников» Резо Гигинеишвили, завлекает парадоксальной атмосферой, где мистика, триллер и драма причудливо сочетается с неловким, искусственно натянутым юмором. Эта смесь неочевидным образом, но работает: шоу оказывается то ли фильмом Соррентино, то ли сериалом «Полуночная месса» в безмятежной российской глубинке. Есть некоторые сомнения насчет того, сможет ли сериал, где отечественные священники употребляют запрещенные вещества, выйти в сегодняшней России (сразу вспоминаются трудности «Отца Сергия», в итоге переименованного в «Сергия против нечисти»). Но, хочется верить, все-таки выйдет — допустим, с божьей помощью.

«Сны Алисы»

Где и когда выйдет: неизвестно

close 100% Кадр из сериала «Сны Алисы» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Девочка по имени Алиса (Алина Гвасалия) живет в маленьком северном городке и видит странные сны о будущем, которое у нее никак не выходит предотвратить. В последнем таком сне появляется зверски убитая девочка с освежеванным лицом. Когда Алиса встречает похожую и пока еще живую девочку в реальности, она решает во что бы то ни стало спасти свою новую знакомую от гибели. Однако события в таинственном городке, где творятся странные вещи, разворачиваются совсем по другому сценарию. «Сны Алисы» — крайне сумбурный сериал, во многом с кашей вместо текста, однако до ужаса атмосферный и стильный. За это его хочется похвалить авансом — с прицелом на то, что в случае производства полноценного сезона несуразный пилот, куда вставлено слишком много крючков, переснимут, а потенциально отличной истории позволят адекватно развернуться. Российский хоррор — по-прежнему довольно редкий зверь, поэтому в определенной степени заслуживает скидки. Не станем жадничать.