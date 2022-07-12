Репрессии, расстрел, смерть в приюте: тяжелые судьбы детей русских классиков

Наследники знаменитых писателей и поэтов не всегда получали «путевку в жизнь». В детстве они часто испытывали недостаток внимания, а после революции расплачивались за свое происхождение в тюрьмах и ссылках. «Газета.Ru» рассказывает о том, как сложились судьбы детей Федора Достоевского, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Сергея Есенина и других.

Любовь Достоевская

close 100% Анна Григорьевна Достоевская, жена русского писателя Федора Михайловича Достоевского, с детьми Любовью и Федором Музей-квартира Ф.М.Достоевского в Москве. Фотокопия/РИА «Новости»

Вторая дочь Федора Достоевского Любовь была его любимицей. Вскоре после рождения девочки он написал: «Не могу вам выразить, как я ее люблю. Девочка здоровая, веселая, развитая не по летам (то есть не по месяцам), все поет со мной, когда я запою, и все смеется; довольно тихий некапризный ребенок. На меня похожа до смешного, до малейших черт».

Когда Любе еще не исполнилось 12 лет, Достоевский умер. Это стало большим потрясением для девочки и негативно повлияло на ее болезненность и самомнение. Достоевист Николай Наседкин писал:

«Грандиозные похороны Достоевского чрезвычайно сильно подействовали на впечатлительную Любу, помогли ей окончательно осознать, чья она дочь, кто был ее отец. Это не лучшим образом сказалось на ее характере. По воспоминаниям многих, она была неуживчива, высокомерна, заносчива».

Она поругалась с матерью и не желала делить отцовскую славу даже с самыми близкими людьми. Через несколько лет Достоевская уехала от семьи и попыталась заявить о себе сборником рассказов «Больные девушки» (1911), а также романами «Эмигрантка» (1912) и «Адвокатка» (1913). Но произведения Достоевской не получили признания. Ее личная жизнь также не сложилась.

После эмиграции в Европу Любовь написала книгу «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» на немецком и русском языках. Историки заметили в биографии классика множество фактических неточностей и спорных утверждений. Дочь Достоевского всю жизнь пыталась писать произведения, не добилась успеха и умерла от белокровия в возрасте 57 лет в Италии.

Александра Толстая

close 100% Писатель Лев Николаевич Толстой с дочерью Александрой на берегу Черного моря РИА «Новости»

Младшая дочь Льва Толстого Александра прожила очень долгую и непростую жизнь, никогда не была замужем. В начале Первой мировой войны Александра окончила курсы сестер милосердия и ушла добровольцем на фронт.

После Октябрьской революции Толстая выступала против насилия новой власти в отношении инакомыслящих. В 1920 году она стала подсудимой по делу «Тактического центра» в Верховном революционном трибунале и была приговорена к трем годам заключения в лагере Новоспасского монастыря. В 1921 году Александру освободили досрочно. Она вернулась в родную усадьбу, организовала в Ясной Поляне культурно-просветительный центр, открыла школу, больницу, аптеку, музей.

В 1929 году Александра уехала в Японию и отказалась от советского гражданства. Затем Толстая переехала в США, где прожила до 95 лет. Она помогала обосноваться в Штатах русским эмигрантам — в частности, Владимиру Набокову. На расстоянии Толстая продолжала популяризировать наследие отца, несмотря на то, что ее имя вычеркнули из всех источников в СССР.

Лев Гумилев

close 100% Поэты Николай Степанович Гумилев, Анна Андреевна Ахматова и их сын Лев РИА «Новости»

Литераторы Анна Ахматова и Николай Гумилев почти не занимались своим сыном Львом. Мальчика с младенчества растила бабушка по отцовской линии Анна Ивановна. Вскоре супруги развелись, а в 1921 году Николая Гумилева расстреляли по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре.

После революции Анна Ивановна с внуком оставили поместье и уехали в Бежецк Тверской области. В 1923 году Ахматова вышла замуж за искусствоведа Николая Пунина, навестила сына в отрочестве она всего дважды: в 1921 и 1925 годах. При этом ежемесячно присылала на его содержание по 25 рублей.

В 1929 году Лев переехал к матери в Ленинград и не смог поступить в пединститут имени Герцена, потому что считался сыном контрреволюционера. Он начал трудиться чернорабочим на заводе, подрабатывал в трамвайном депо и окончил курсы коллекторов геологических экспедиций. С 1931 года Гумилев ездил в экспедиции в Прибайкалье, Среднюю Азию и другие места — это обеспечивало питание и заработок. Затем в течение 36 лет он принял участие в 20 геологических, археологических и этнографических экспедициях. В 1933 году после очередной поездки Лев приехал в Москву, подружился с Осипом Мандельштамом и получил первый опыт литературной переводческой работы. Тогда же начались его аресты.

В 1934 году Гумилеву удалось поступить на исторический факультет Ленинградского университета. В тот момент состояние сына Ахматовой было особенно плачевным — он буквально голодал. В университете Лев вступился за своего отца перед преподавателем, который грубо о нем отозвался. В результате 28 сентября 1938 года Гумилева приговорили к десяти годам заключения и отправили на строительство Беломорканала. Затем срок сократили до пяти лет и переместили заключенного в трудовой лагерь в Норильск.

В 1943-1944 годах Гумилев работал геотехником в геофизической экспедиции на Хантайском озере и под Туруханском в Красноярском крае, а в октябре 1944 года ушел добровольцем на фронт. В 1946 году он окончил университет и поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук (ИВАН). Тогда же Гумилев смог вернуться в науку и заниматься археологией, востоковедением, географией, историей, этнологией и философией. Он также стал создателем пассионарной теории этногенеза.

Татьяна, Константин, Юрий и Александр Есенины

close 100% Дети Сергея Есенина: сын Константин и дочь Татьяна ТАСС

В браке с актрисой Зинаидой Райх у поэта Сергея Есенина родились дочь Татьяна и сын Константин. Сразу после появления на свет Константин тяжело заболел, и мать увезла его на лечение в Кисловодск. Когда мальчику исполнился год, Есенин подал на развод и оставил детей супруге.

Вторым мужем Райх стал знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд, который заменил отца детям Есенина. Во время сталинских репрессий Мейерхольда арестовали и позже расстреляли, а Зинаиду вскоре убили неизвестные у нее дома. Словно предчувствуя опасность, незадолго до своей смерти она попросила детей уйти. На тот момент они уже были совершеннолетними, а у Татьяны даже родился сын. Из квартиры в центре Москвы Татьяну и Константина немедленно выселили.

Дети Есенина внесли огромный вклад в сохранение наследия Мейерхольда, спрятав его архивы на даче и передав их Сергею Эйзенштейну.

Во время войны Татьяна с мужем и ребенком переехала в Узбекистан и по ходатайству Алексея Толстого получила маленькую комнату. До конца жизни она жила в Ташкенте, работая корреспондентом газеты «Правда Востока» и научным редактором в местных издательствах. Есенина также была инициатором процесса реабилитации Мейерхольда.

В 1941 году Константин ушел на фронт, со временем начал командовать ротой и получил тяжелое ранение легких — всего он был ранен трижды. После войны сын Есенина завершил образование в Московском инженерно-строительном институте и стал работать на стройках прорабом. Он участвовал в том числе в возведении стадиона «Лужники».

Еще до войны Есенин-младший увлекся футболом и участвовал в юношеском первенстве Москвы. Затем он играл за сборные команды производственных коллективов. С 1955 года Константин сотрудничал с газетами «Советский спорт», «Московский комсомолец», «Футбол» и другими, обозревая матчи и ведя статистику.

В 1967 году Есенин инициировал символический «Клуб Григория Федотова» в еженедельнике «Футбол». Позднее он много лет занимал пост заместителя председателя комиссии пропаганды Федерации футбола СССР.

Старший сын Сергея Есенина — Юрий, рожденный в браке с Анной Изрядновой, — был расстрелян по ложному обвинению в подготовке покушения на Сталина. В 1956 году его посмертно реабилитировали. Кстати, Юрия поэт также оставил на воспитание матери, когда ему едва исполнился месяц.

У сына Есенина Александра, рожденного от Надежды Вольпин, тоже была нелегкая судьба. Изначально Есенин требовал от возлюбленной сделать аборт, потому что к тому моменту влюбился в другую. Но Александр родился — и стал математиком, философом, поэтом и одним из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР.

В течение шести лет он находился в тюрьмах, ссылке и психиатрических клиниках. В 1960-х годах Есенин начал пропагандировать правовой подход во взаимоотношениях государства и граждан. Он посвятил этой теме ряд работ. Также Есенин работал над изучением топологии и математики. Он умер в 2016 году в Бостоне в возрасте 91 года.

Мария Чуковская

close 100% Мария (Мурочка) Чуковская Wikimedia Commons

Писать сказки Корней Чуковский начал для своей младшей дочери Марии, которую называл Мурочкой. Девочка, прожившая всего 11 лет, стала героиней сказок «Закаляка», «Чудо-дерево» и других. Мурочка болела туберкулезом и испытывала страшные страдания — ей даже ампутировали глаз и ногу. Писатель долгое время отказывался верить в то, что дочь неизлечима. Об этом говорится в книге супруги Чуковского Марины «В жизни и в труде»:

«Всем существом своим противился Корней Иванович мыслям об ее неизбежной гибели. Не верил. Не желал верить! То ему казалось, что врачи ошиблись.

Бывает ведь так? То он понимал, что ребенок гибнет. То, внушив себе, что она больна только временно, что она, несомненно, поправится, заставлял ее учиться, задавал ей уроки, чтобы она не отстала от класса. То в полном отчаянии убегал из дома, не в силах выносить страдания ребенка и горе».

В 1932 году в «Пионерской правде» была опубликована автобиографическая повесть Чуковского «Солнечная» о детях-пациентах противотуберкулезного диспансера в Алупке, где умерла Мурочка.

Ариадна и Ирина Эфрон

close 100% Ариадна и Ирина Эфрон Wikimedia Commons

В 1919 году Марина Цветаева в состоянии депрессии отдала в приют двух дочерей от Сергея Эфрона – Ариадну и Ирину. Она объяснила свой поступок тяжелой экономической ситуацией и желанием обеспечить детям полноценную жизнь. Поэтесса хорошо относилась к смышленой Ариадне, но недолюбливала Ирину, у которой был взбалмошный характер. Приходя в приют, Цветаева с ней почти не общалась, отдавая все внимание и угощения своей любимице. Однажды заведующий приюта заявил поэтессе, что ее двухлетняя дочь кричит от голода. В ответ Цветаева написала в своем дневнике: «Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть. Узнаю ее гнусность».

Нелюбимая дочь умерла в приюте от голода в возрасте трех лет. Ариадну поэтесса забрала с собой за границу. Девочка рано начала писать стихи и выпустила сборник «Психея». В Париже Ариадна окончила училище прикладного искусства и высшую Школу Лувра по специальности «история изобразительного искусства». Она сотрудничала со многими изданиями и переводила на французский произведения русских авторов.

Вернувшись в СССР, Ариадна писала статьи на французском языке для журнала «Revue de Moscou». В 1939 году ее осудили по статье 58-6 (шпионаж) и назначили наказание в виде восьми лет исправительно-трудовых лагерей. После освобождения в 1948 году Ариадна преподавала графику в Художественном училище в Рязани, а через год ее приговорили к пожизненной ссылке в Красноярском крае. В 1955 году Эфрон реабилитировали за отсутствием состава преступления. В течение жизни у нее было несколько инфарктов. Скончалась Ариадна в Тарусе от обширного инфаркта в возрасте 62 лет.