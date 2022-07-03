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Культура

«Очень странные дела — 4»: кошмар на улице Дафферов

Рецензия на четвертый сезон сериала «Очень странные дела»

На Netflix завершился показ четвертого сезона «Очень странных дел» — одного из главных хитов стриминга. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков дождался заключительных серий и рассказывает, каким шоу вернулось спустя три года (спойлер: очень мрачным и эпичным).

Три года назад мы наблюдали за разрушением торгового центра «Старкорт», который «коварные русские» использовали как прикрытие для работы над собственным порталом на «обратную сторону». Срок немалый: с тех пор третий сезон «Очень странных дел» основательно подвыветрился из головы, как бы подтвердив свою невнятность, а на стереотипных «коварных русских» и прочую развесистую клюкву в американских сериалах уже стало невозможно обижаться.

Для самих героев «Дел» прошло, впрочем, не три года, а восемь месяцев, но и за это время они успели повзрослеть. Братья Даффер теперь вспоминают, как много лет назад питчили идею шоу Netflix: дети — это «Балбесы» и «Инопланетянин», подростки тусуются в области «Кошмара на улице Вязов» и «Хэллоуина», а взрослые обитают в пространстве между «Челюстями» и «Близкими контактами третьей степени». Но к четвертому сезону в «Очень странных делах» не осталось ни детей, ни беззаботности «Балбесов», поэтому хорроры Уэса Крейвена и Джона Карпентера внезапно стали занимать две трети референсного пространства.

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Кадр из сериала «Очень странные дела — 4» (2022)

Netflix

Четвертый сезон выглядит намного мрачнее и кровавее предшественников: теперь это и правда скорее фильм ужасов, чем приключенческая фантастика, под это дело на камео даже напросился сам Роберт Инглунд (играет он, правда, не монстра, пытающего подростков бэд-трипами, а узника психиатрической лечебницы, хотя казалось бы). Дафферы беззастенчиво сравнивают новый выпуск с «Игрой престолов»; прогрессирующий эпик и правда порой под стать, история уже не вмещается в традиционный формат (все серии идут больше часа, последняя — два с половиной, сезон почти вдвое длиннее предыдущих), а вокруг героев рассеивается кокон неуязвимости. Кто-то умрет, кто-то останется искалеченным. Зима, в смысле финал, близко — впереди только заключительный сезон и решающая схватка.

На этой территории активного повышения ставок братья Даффер не то чтобы действуют без огрех. Сезон довольно строго поделен на три сюжетные линии, которые почти не пересекаются, а действующие лица разбиты на три соответствующие группы, разбросанные в пространстве — помимо лесистого Хоукинса. В кадре оказываются солнечная Калифорния, пустынная Невада и заснеженная Камчатка, где в секретной тюрьме сидит исхудавший Хоппер в робе с надписью «Американец».

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Кадр из сериала «Очень странные дела — 4» (2022)

Netflix

Из-за этого порой возникает ощущение, что шоу как бы расслаивается на несколько отдельных, а герои, которым по-хорошему стоит друг с другом повзаимодействовать и выяснить отношения, оказываются вероломно лишены этой возможности. Раздутый хронометраж в большинстве случаев оправдывает себя, но иногда «Странные дела» заметно буксуют, выжидая, пока разрозненные сюжетные линии синхронизируются.

С другой стороны, грех жаловаться. Итоговый сценарий пусть и не выдерживает такого объема героев первого плана, но с ветеранами ужасно приятно вновь встретиться, а с новичками — познакомиться (среди новобранцев особенно выделяется лидер настольного «Адского клуба» Эдди Мансон, которого изображает британец Джозеф Куинн из «Екатерины Великой», напоминающий почему-то Андрея Гайдуляна, сыгравшего Сашу в «Универе». И если в области человеческих отношений Дафферы демонстрируют некоторую избирательность (хотя надо же что-то оставить и на пятый сезон), то с точки зрения атмосферы, саспенса и ловких твистов им, кажется, почти нет равных. Ну и, в конце концов, все эти недочеты — совсем небольшая плата за то, что зумеры теперь тоже в курсе животворящей силы Кейт Буш.

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