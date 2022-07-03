«Быть музыкантом — как быть врачом»: интервью со звездой «Голоса» SHAMAN

Певец SHAMAN впервые заявил о себе участием в шоу «Голос», где занял второе место. В интервью «Газете.Ru» музыкант рассказал, как складывается его карьера после проекта — а также о работе с продюсером Виктором Дробышем и отношении к коллегам без профильного образования.

— Ярослав, расскажи, почему ты взял псевдоним SHAMAN? Насколько я понимаю, под этим именем ты дебютировал только в 2020 году.

— Псевдоним SHAMAN мне дали поклонники — они постоянно меня так называли в комментариях. К тому же это помогает разделить сценическую и реальную жизнь: посмотреть на себя со стороны и улучшить своего персонажа. Это важно, потому что я в одиночку занимаюсь всей творческой частью проекта.

— С момента участия в проекте «Голос» ты сильно изменился. Кажется, что тогдашний Ярослав Дронов и нынешний SHAMAN — два разных человека, особенно по стилю в одежде. Что тебя побудило к смене имиджа?

— Все 15 лет я был в активном поиске себя: пробовал, падал и вставал. Сейчас пазл наконец-то сложился. Именно с такой прической, музыкой и под псевдонимом SHAMAN люди меня приняли и полюбили. Значит, я делаю все правильно — и менять ничего не нужно.

— Чем SHAMAN отличается от Ярослава Дронова?

— Он лучшая часть меня, мой супергерой и сила, пробуждающаяся на сцене. SHAMAN сметает этой энергетикой все на своем пути.

— Ты сам пишешь песни?

— Конечно! Я написал около 200 песен и продолжаю это делать. Пока мне есть что сказать этому миру. Это здорово!

— У тебя есть профессиональное образование. Как относишься к тому, что сейчас верхушки чартов занимают артисты, которые только-только взяли в руки профессиональный микрофон?

— Верно, у меня три музыкальных образования: музыкальная школа, музыкальный колледж и академия РАМ им. Гнесиных. Для меня быть музыкантом — все равно, что быть врачом, большая ответственность. Музыка оказывает огромное влияние на людей, на их душу и психику, поэтому так важно быть образованным. Мы же не ходим лечиться к врачу без опыта и образования, верно(улыбается)?

close 100% SHAMAN Пресс-служба артиста

— Твое образование «народника» как-то повлияло на нынешнее творчество?

— Безусловно, ведь я отдал на изучение народной музыки, пения, инструментов и традиций более десяти лет своей жизни. Это база, которой я сейчас активно пользуюсь в своем творчестве, тонко вплетая этнические нотки и оттенки в свой вокал. Настолько тонко, что это действует на подсознательном уровне — как память предков. Эта отличительная особенность моего творчества откликается в сердцах миллионов на генетическом уровне.

— Ты сотрудничаешь с Виктором Дробышем. У вас есть контракт?

— Мы сразу договорились о паритетных отношениях, где я остаюсь независимым артистом, а он выступает в качестве моего агента и помогает продвигать творчество. Я бы не стал подписывать продюсерский кабальный контракт. Сейчас я сотрудничаю с командой лейбла «Первый Музыкальный» в партнерстве с Виктором Яковлевичем.

— Вы с ним поддерживаете сугубо профессиональные отношения, или и по-товарищески ладите?

— Скорее второе. У нас очень теплые человеческие отношения. Время от времени я прихожу к нему в офис, просто по-товарищески посидеть, поговорить и, что особенно приятно, — не только о работе.

— Помогли ли тебе в продвижении соцсети, которыми ты активно пользуешься?

— Да, все соцсети веду сам, иначе не будет такой близости с моими родными поклонниками. Считаю, что это продолжение сцены, где я отдаю и получаю только настоящие эмоции. За последние полгода заработал больше 2,5 миллионов подписчиков и не собираюсь на этом останавливаться.

— Ты был участником таких телевизионных проектов, как «Фактор А» и «Голос». Они как-то помогли тебе раскрутиться как артисту?

— Эта часть моего жизненного пути осталась далеко в прошлом. Скажу честно, мне никогда не нравилась сама концепция телевизионных проектов. Есть в этом что-то фальшивое, неестественное и циничное. Люди, которые там участвуют по собственной воле, ни в чем не виноваты: они не знают всего этого и приходят с открытыми сердцами и надеждой, что их заметят. Однако по итогу оказываются никому не нужны и служат маленькими винтиками в огромном механизме.

— Вернемся к сольному творчеству. У тебя недавно вышла песня «До самого неба», которая на сегодняшний день набрала более 1 млн просмотров на YouTube. Расскажи, как она создавалась?

— Я написал ее еще в сентябре прошлого года. У меня есть традиция: после того как песня уже написана, даю ей несколько месяцев отлежаться. Потом возвращаюсь и переслушиваю. Это помогает понять, жива ли та эмоция, которую я закладывал в момент создания песни.

— У тебя также недавно вышел красивый клип на песню «Ты моя» под руководством режиссера Алины Верипя. Это твой первый музыкальный ролик?

— Да, эта была моя первая полноценная видеоработа. Мы [c Алиной] хотели создать сказку — считаю, у нас это получилось.

close 100% SHAMAN Пресс-служба артиста

— Он снимался в горах Владикавказа. Не страшно было лазать по скалам?

— Дух, конечно, захватывало, но оно того стоило! Мы были едины с природой, и она позволила нам прикоснуться к себе. Это было увлекательное путешествие, которые навсегда останется в моей памяти.

— Кстати, у тебя сейчас идет сольный тур по России. Какие ощущения?

— Недавно с аншлагами выступил в городах Дальнего Востока. И это прекрасно! Это то, к чему я долго и упорно шел все эти 15 лет. Счастлив, что мне наконец-то удалось достучаться до людских сердец своими песнями. Мне приятно это не только как исполнителю, но и как автору.

— Любишь путешествовать?

— Я люблю путешествовать в своем воображаемом мире. Для меня это гораздо интереснее, чем терпеть долгие перелеты, чтобы бесцельно лежать на пляже у моря. Загорать мне нельзя, поэтому я прячусь от солнца дома и появляюсь только в свете софитов на концертах.

— Помимо музыки, чем ты занимаешься в свободное время?

— Как правило, мой отдых заключается в том, чтобы действительно ничего не делать и просто лежать на диване. В такие моменты я ощущаю себя телефоном, который подключают на зарядку. Если я читаю книги или смотрю кино, то мой мозг активно работает. Из последнего, что прочитал — Джек Лондон, «Мартин Иден», рекомендую.

— И напоследок, какие качества ты ценишь в людях?

— Будьте как дети. К сожалению, мы черствеем, обрастаем панцирем, шипами и теряем возможность смотреть на мир глазами ребенка. Но я знаю, что внутри каждого из нас, где-то глубоко, прячется это прекрасное создание.