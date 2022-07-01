Драма с «русским Тимоти Шаламе», криминальный мюзикл и аниме: 10 кинопремьер июля

Роман взросления с «русским Тимоти Шаламе» Марком Эйдельштейном, нидерландский фолк-хоррор «Молох» и пронзительная драма «Исповедь» со звездой «Гарри Поттера» Джейсоном Айзексом. «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах июля, которые стоит увидеть на большом экране.

«Страна Саша», Юлия Трофимова — с 7 июля

17-летний Саша (Марк Эйдельштейн, к которому уже прицепилось прозвище «русский Тимоти Шаламе») живет с мамой (Евгения Громова из «Верности») в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности Саша винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей (Мария Мацель из «ЮЗЗЗ») и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

По-летнему светлый роман взросления с динамичным монтажом, ломанием четвертой стены и поиском ответов на извечные подростковые вопросы: кто я и зачем я? Мировая премьера фильма состоялась в программе Generation 14plus 72-го Берлинского кинофестиваля.

«Исповедь» («Mass»), Фрэн Кранц — с 28 июля

Через несколько лет после того, как ужасная трагедия перевернула жизни двух супружеских пар, они соглашаются встретиться и поговорить. Сын первой пары — жертва преступления, сын второй — виновник. Родители ребят собираются, чтобы откровенно проговорить свои боли и обиды в поиске прощения, без которого дальнейшая жизнь невозможна.

Пронзительная разговорная драма Фрэна Кранца из числа таких, которые проводят зрителям прямой массаж сердца. Это камерная и тихая история о проживании боли, которую часто невозможно осмыслить. Непростое, но исцеляющее кино, мировая премьера которого состоялась на фестивале американского независимого кино «Санденс». Одну из главных ролей в картине исполнил Джейсон Айзекс (Люциус Малфой из киновселенной Гарри Поттера).

«Первая любовь» («First Love»), А. Дж. Эдвардс — с 7 июля

Старшеклассники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет, но внезапно их планы оказываются под угрозой из-за возникшего между ними первого серьезного чувства. Любовь затмила все: цели, мечты и… близкие отношения с родителями, которые теперь пытаются вразумить своих влюбленных чад. Параллельно с чувствами разбираются и сами взрослые (Дайан Крюгер, Джеффри Донован).

Главные роли в фильме исполнили Сидни Парк, которая уже боялась своих желаний в одноименном триллере 2017 года, и коллега Айзекса по «Гарри Поттеру» Хиро Файнс-Тиффин (маленький Волан-де-Морт в шестой части франшизы). Последний медленно, но уверенно превращается в главный объект обожания зуммеров: не успела остыть слезливая франшиза «После», как Хиро метит в девичьи сердца с новой чувственной лав стори.

«Финальный аккорд» («The Score»), Малачи Смит — с 21 июля

Два мелких мошенника (Уилл Поулнер и Джонни Флинн) идут на дело, которое, как им кажется, изменит их жизнь. На встрече в придорожном кафе один из них влюбляется в официантку (Наоми Аки) и задумывается о правильности своего выбора. В это же время им навстречу надвигается смертельная опасность, а свои чувства герои воспроизводят в формате песен.

Продюсеры фильма несколько лет назад выпустили на экраны фильм «Yesterday» про мир, в котором не существовало группы The Beatles. В своем новом проекте они опять совмещают драматический сюжет с крепким музыкальным фоном, превращая тривиальную историю в настоящий криминальный мюзикл. Выглядит все это как минимум необычно, но главное украшение фильма — его артисты.

«Открытое море: Монстр глубины» («The Reef: Stalked»), Эндрю Трауки — с 14 июля

Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу.

Фильм-утешение для всех, кто в этом году не сумеет добраться до морского побережья, напоминающий о том, как порой опасен водный отдых. Если же серьезно, то это продолжение сформировавшегося цикла австралийца Эндрю Трауки, у которого уже были и хищники в воде, и монстры в джунглях. Новая работа режиссера — симбиоз его самых любимых пугалок и очевидная эксплуатация поджанра о несчастных героях, которым в открытом море определенно нужна лодка побольше.

«От рассвета до заката» («American Carnage»), Диего Халливис — с 28 июля

Следуя приказу губернатора, полиция устраивает массовые рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, а их детей, родившихся в США, сажает в специальные лагеря. ДжейПи уже совершеннолетний, но, чтобы выйти на свободу и поручиться за мать, он соглашается участвовать в программе по уходу за пожилыми. В компании таких же жертв обстоятельств парень прибывает в дом престарелых и вскоре замечает, что тут творится нечто странное, а руководство и персонал всеми силами пытаются это скрыть.

Компиляция стиля Джордана Пила («Прочь», «Мы»), франшизы «Судная ночь» и социальной драмы, упакованных в жанровое подростковое месиво. Динамичный монтаж, незаурядные герои и полтора часа блуждания по опасным коридорам и задворкам роскошного замка, в котором за каждым углом поджидает страшная опасность.

«Пассажиры ночи» («Les passagers de la nuit»), Микаэль Херс — с 28 июля

Элизабет (Шарлотта Генсбур) недавно разошлась с мужем и должна в одиночку заботиться о двух детях-подростках. Женщина устраивается на работу в ночное радио-шоу, которое поддерживает людей, переживающих непростые времена. Там Элизабет знакомится с юной и одинокой девушкой Талулой (Ноэ Абита) и решает взять ее под свое крыло.

Режиссер фильма Микаэль Херс не первый раз рассказывает историю о героях с сильной эмпатией, желающих защитить тех, кто слабее, от тягот этого мира. Его прошлая работа «Новая жизнь Аманды» увезла из Венеции специальный приз Laterna Magica. В своей новой картине он вновь исследует горизонты человеческой души и щедрых на добро незнакомцев.

close 100% Кадр из фильма «Пассажиры ночи» (2022) arte France Cinema

«Молох» («Moloch»), Нико ван ден Бринк — с 7 июля

При раскопках найдены тела последователей культа Молоха — языческого божества, известного по массовым жертвоприношениям. По преданию считается, что жертва Молоху дает возможность реинкарнации и бессмертия. В городе начинают происходить странные события, которые указывают на то, что древнее зло пробудилось и ищет новые тела для воплощения.

Неспешный нидерландский фолк-хоррор со скрипучими половицами и приглушенным светом. Идеальный фильм на вечер для тех, кому все еще недостаточно страшно.

close 100% Кадр из фильма «Молох» (2022) NL Film

«Влюбленные в небо» («Blue Thermal»), Масаки Татибана — с 7 июля

Первокурсница Тамаки в школе занималась волейболом, потом, чтобы больше нравиться парням, переключилась на большой теннис и однажды случайно попала мячом в планер студента Даисукэ. Поскольку оплатить ремонт она не может, Тамаки вступает в авиационный клуб в качестве помощницы.

Вдохновляющая и утешающая история о том, как терпение и труд все перетрут, а любые жизненные препятствия — ничто по сравнению с волей и верой в собственные силы.

close 100% Кадр из аниме «Влюблённые в небо» (2022) Telecom Animation Film Company Ltd.

«Пес-самурай и город кошек» («Paws of Fury: The Legend of Hank») — с 21 июля

Хэнк — смелый пес, мечтающий стать самураем, но живет в городе кошек, где его никто не воспринимает всерьез. Когда команда пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками древних боевых искусств.

В режиссерском кресле мультфильма — Роб Минкофф, постановщик «Короля льва» и дилогии «Стюарт Литтл». В оригинале главные герои разговаривают голосами Сэмюэла Л. Джексона, Мишель Йео, Майкла Серы, а также лауреата премии «Оскар» Мэла Брукса. Именно комедийный вестерн последнего «Сверкающие седла» частично лег в основу «Пса-самурая и города кошек».