Эволюция Дуэйна «Скалы» Джонсона: от легендарного рестлера до нового супергероя DC

2022 год выделяется для Дуэйна Джонсона двумя памятными событиями: 50-летним юбилеем и дебютом в роли Черного Адама, супергероя из вселенной DC. В преддверии будущей премьеры «Газета.Ru» рассказывает об экранной эволюции «Скалы», прошедшего путь от легенды рестлинга до одного из самых кассовых актеров Голливуда.

«Мумия возвращается» («The Mummy Returns»), 2001 / «Царь скорпионов» («The Scorpion King»), 2002

На момент старта кинокарьеры Джонсон уже был легендой рестлинга — 8 лет успешно выступал в WWE, был 10-кратным чемпионом мира, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF, имел многомиллионную армию поклонников. И даже мог похвастаться пробой пера: в 2000-м году вышла его автобиография «Скала говорит». Неудивительно, что при таком впечатляющем списке достижений в Голливуд Джонсон зашел с центрального входа и не был скромен в своих амбициях.

На большом экране спортсмен дебютировал в жанровом приключенческом кино: сыграл Царя скорпионов в продолжении «Мумии» и в сольном приквеле франшизы. Если гонорар за первую картину не разглашается, то за «Царя скорпионов» Джонсон получил нехилые $5,5 млн — впечатляющую сумму как для новичка в мире большого кино.

close 100% Кадр из фильма «Мумия возвращается» (2001) Universal Pictures

«Сокровище Амазонки» («The Rundown»), 2003

Успех первых двух фильмов помог Джонсону удержаться в жанре приключенческого кино, которое традиционно конкурирует за большой бокс-офис и внимание массовой аудитории. Если к самому «Сокровищу Амазонки» у критиков были вопросы, то к экранному образу Джонсона было сложно придраться: да, вчерашний спортсмен не выдавал какой-то заоблачный актерский перформанс, но четко осознавал свои возможности, был органичен в выбранном экранном амплуа, а нехватку опыта с лихвой перекрывал природным обаянием.

И, да, уже к третьему фильму гонорар Джонсона вырос до $12,5 млн — суммы, на которую иной раз не может замахнуться и маститый артист.

close 100% Кадр из фильма «Сокровище Амазонки» (2003) Universal Pictures

«Широко шагая» («Walking Tall»), 2004

Устав бегать по Египту и тропикам, Джонсон переключился на боевик про «здесь и сейчас». «Широко шагая» — ремейк одноименного фильма 1973 года о спецназовце в отставке, который возвращается в город своей юности и отвоевывает его у местной мафии.

Картина едва ли стала ярким событием в жанре, но доказала, что Джонсон способен сольно вытаскивать средние проекты, положив при этом в карман $15 млн.

close 100% Кадр из фильма «Широко шагая» (2004) Hyde Park Entertainment

«Второй шанс» («Gridiron Gang»), 2006

Первая по-настоящему серьезная роль Дуэйна Джонсона. «Второй шанс» — частично основанная на реальных событиях история про надзирателя колонии для подростков, создавшего из своих подопечных успешный футбольный клуб.

В этой работе Джонсону было невозможно спрятаться за горой мышц или отшутиться. Но риск себя оправдал: актер все еще оставался в рамках родной для него спортивной тематики, но это была крепкая спортивная драма о вере в себя и преодолении чужих предубеждений.

close 100% Кадр из фильма «Второй Шанс» (2006) Columbia Pictures Industries Inc.

«Форсаж 5» («Fast Five»), 2011

В новое десятилетие Джонсон зашел с козырей — присоединился к семье автофраншизы «Форсаж». Актер исполнил роль экранного противника героя Вина Дизеля, элитного спецагента Люка Хоббса.

«Форсаж 5», как и все последующие части франшизы, незамысловатое, но эффектное кино, в котором экшен затмевает слабость сюжета. Джонсон в образе сурового силовика идеально вписался в мир истории.

close 100% Кадр из фильма «Форсаж 5» (2011) Original Film

«Путешествие 2: Таинственный остров» («Journey 2: The Mysterious Island»), 2012

Возвращение Джонсона к тропикам и приключенческому кино, с которого он так удачно стартанул на актерском пути. «Путешествие 2» — продолжение «Путешествия к центру Земли» 2008 года с Бренданом Фрэйзером, а также самостоятельная экранизация «Таинственного острова» Жюля Верна.

Джонсон исполнил роль отчима главного героя, который пускается вместе с пасынком в захватывающие приключения, налаживая попутно их непростые личные отношения. При бюджете в $79 млн в мировом прокате картина собрала почти 350 млн. Джонсон был вновь на коне (или на динозавре, если отталкиваться от волшебного мира истории).

close 100% Кадр из фильма «Путешествие 2: Таинственный остров» (2012) New Line Cinema

«Кровью и потом: Анаболики» («Pain & Gain»), 2013

Комфортная для Джонсона, но провокационная для зрителя черная комедия Майкла Бэя (того самого любителя пролетов камеры и ракурсов снизу вверх) про двух качков-неудачников, которые в 1995 году совершили ряд жестоких похищений, вымогательств, пыток и убийств. Пикантности сюжету придал тот факт, что картина основана на реальной истории, о чем на протяжении всего хронометража сам фильм неоднократно напоминает зрителям.

Джонсон снова поработал с Марком Уолбергом, с которым уже пересекался ранее в комедии Адама Маккея «Копы в глубоком запасе». Получилось резкое, напичканное тестостероном кино о плохих людях с плохими помыслами, которые в лучших традициях Достоевского несут наказание за совершенные преступления.

close 100% Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики» (2013) Paramount Pictures

«Разлом Сан-Андреас» («San Andreas»), 2015

Хохмы и шутки — хорошо, но кино про классического американского героя, который и в огонь, и в воду, и за штурвал вертолета, — лучше. В блокбастере Брэда Пейтона Джонсон исполнил роль пилота-спасателя, который во время чудовищного землетрясения должен выполнить профессиональный и личный долг: спасти мирное население и отыскать в общем хаосе свою дочь.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, но при этом будто бы изначально не претендовал на что-то большее. И пускай киноманы раздали на орехи авторам ленты, последних определенно утешили $500 млн мировых сборов.

close 100% Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас» (2015) New Line Cinema

«Футболисты» («Ballers»), сериал, 2015–2019

Устав бросаться на горящие здания и убегать от невиданных чудовищ, Джонсон принял для себя новый вызов: решился на работу, в которой внешняя динамика уступает внутреннему накалу. «Футболисты» рассказывают о нелицеприятной изнанке американского футбола, а сам сюжет строится вокруг неудачливого игрока НФЛ, который всеми силами пытается ворваться и удержаться в мире большого спорта.

Сериал не только подсветил и без того яркую звезду Джонсона, но зажег новое имя: ушедший из профессионального спорта сын Дензела Вашингтона, Джон Дэвид Вашингтон, дебютировал в этом проекте как актер. А после случился и «Довод» Нолана, и «Малкольм и Мари» Левинсона.

close 100% Кадр из сериала «Футболисты» (2015-2019) 7 Bucks Productions

«Моана» («Moana»), 2016

Второй опыт озвучания Джонсона (первым был мультфильм «Планета 51»), в котором голосом актера заговорил полубог Мауи. Сам Джонсон не скрывал, что согласился на участие в проекте ради своих младших детей, которые во время разлуки с отцом могли бы включить мультфильм с его участием и узнать родителя по голосу.

Кстати, на роль полинезийского бога Мауи Джонсон был выбран не только благодаря своим внушительным габаритам, но и происхождению по линии мамы. В знак признания его заслуг перед самоанским народом и из-за дальнего родства с самоанскими вождями Джонсон получил дворянский титул Сейули от Малиетоа Танумафили II.

close 100% Кадр из мультфильма «Моана» (2016) Walt Disney Pictures

«Джуманджи: Зов джунглей» («Jumanji: Welcome to the Jungle»), 2017

С затерянного острова в Тихом океане — прямиком в джунгли фантастического мира Джуманджи. Сиквел классической картины с Робином Уильямсом получился менее трогательным и душевным, но вполне себе неплохим бонусом.

Картина собрала в прокате под $1 млрд и стала одной из самых успешных в карьере Джонсона. Тем более что за год до этого вышли совсем уж стыдные и провальные «Спасатели Малибу», пошатнувшие, казалось бы, нерушимые позиции Джонсона.

close 100% Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» (2017) Sony Pictures Entertainment (SPE)

«Борьба с моей семьей» («Fighting with My Family»), 2019

Почти на протяжении 20 лет актерской карьеры Джонсон намеренно старался избегать рестлерской тематики, но на драмеди «Борьба с моей семьей» актер сдался. При этом в фильме Джонсон сыграл самого себя.

Трогательная картина Стивена Мерчанта — одновременно гимн и семье, и своим мечтам в отрыве от самых близких.

close 100% Кадр из фильма «Борьба с моей семьей» (2019) 7 Bucks Productions

«Круиз по джунглям» («Jungle Cruise»), 2021

Возвращение Джонсона в большое студийное кино для всей семьи. Как и некогда «Пираты Карибского моря», «Круиз по джунглям» создан на основе аттракциона в Диснейленде. Актер сыграл плутоватого капитана корабля, который зарабатывает на жизнь тем, что ловко управляет не только своим судном, но и людьми вокруг.

Конечно, всю эту спесь из него выбивают новоприбывшие попутчики в лице Эмили Блант и Джека Уайтхолла, и вместе им предстоит испытать себя на прочность, а свою дружбу — на искренность.

close 100% Кадр из фильма «Круиз по джунглям» (2021) Walt Disney Pictures

«Молодой Скала» («Young Rock»), сериал, 2021–...

«Молодой Скала» — по факту памятник самому себе, в котором нет ни грамма самолюбования. Сериал иронично, нежно и с юмором рассказывает о становлении Джонсона, прошедшего путь от малоизвестного рестлера до одного из самых высокооплачиваемых (в 2018 году этот титул пополнил ряды его достижений) актеров Голливуда.

close 100% Постер сериала «Молодой Скала» (2021) Universal TV

«Черный Адам» («Black Adam»), 2022

Предстоящий супергеройский сольник Джонсона из киновселенной DC, где он исполнил роль Черного Адама — суперзлодея и антагониста Шазама, который после 500-летнего заключения в тюрьме решает вступить в бой со своим заклятым врагом.

Для Джонсона этот проект уникален по двум причинам: он наконец-то обзавелся личным супергероем (что в наши дни едва ли не главный признак настоящего успеха в Голливуде) и при этом сыграл стопроцентную противоположность своих привычных персонажей — лютого злодея.

Режиссер фильма Жауме Кольет-Серра уже сотрудничал с Джонсоном в «Круизе по джунглям», и любопытно увидеть, как он поработаем с харизмой актера — обернет его природное очарование в отталкивающее зло.