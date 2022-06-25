Концлагерь, ранение и чемпионство: какие реальные факты легли в основу фильма о боксере Борзенко

20 июня в Ташкенте и 22 июня в Москве состоялись премьеры документального фильма онлайн-кинотеатра PREMIER «Борзенко: Ринг за колючей проволокой», рассказывающего о личности и судьбе легендарного советского боксера Андрея Борзенко. Его биография давно просилась на большой экран: спортсмен прошел непростой путь от чемпионства и заключения в Бухенвальде до освобождения из концлагеря и построения успешной врачебной карьеры. «Газета.Ru» рассказывает о невероятной жизни боксера.

При всей удивительности судьбы Борзенко, о нем известно преступно мало. Более того, в сети есть и откровенно ложная информация о спортсмене. По словам создателей дока «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» Алексея Дегтярева и Елены Мошталь-Геладзе, их работа призвана внести ясность в биографию этого выдающегося человека и спортсмена-титана. В художественных эпизодах фильма роль Борзенко исполнил актер Иван Фоминов («Околофутбола», «Ника»), который много лет увлекается боксом.

Андрей Борзенко родился и прожил всю свою жизнь в Узбекистане, и для местных жителей его личность — священна. С 16 лет он увлекался боксом, хотя в первую очередь всегда грезил о карьере врача. По воспоминаниям близких Борзенко, медицину он считал самой гуманной профессией. Параллельно с поступлением, он продолжал заниматься спортом, в котором достиг немалых успехов: на момент начала Великой Отечественной войны, забравшей его на фронт, Борзенко успел стать двукратным чемпионом республики.

Тренировал спортсмена осевший в Узбекистане американский тренер Сидней Джаксон — человек, который взрастил не одно поколение чемпионов и считается основоположником всего узбекского бокса. По воспоминаниям дочери Джаксона Паины, он всегда подчеркивал, что бокс — не только лишь силовой вид спорта, а ринг — это место сражения двух умов.

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С началом Великой Отечественной Борзенко записался в артиллеристы, получил ранение и попал в плен, из которого сумел сбежать вместе с двумя другими заключенными. Однако на свободе они оставались недолго: через несколько дней их поймали немецкие солдаты и посадили на поезд в Бухенвальд — один из самых печально известных и кровавых концентрационных лагерей.

В концлагере Борзенко ставили в спарринги с другими узниками. В общей сложности Борзенко принял участие в 80 боях, ни один из которых не проиграл.

Сын Андрея Михайловича, Андрей Борзенко-младший, рассказывает, что эти бои считались битвой не на жизнь, а на смерть: проигравшего убивали. Поединки продолжались вплоть до освобождения заключенных.

После возвращения домой Борзенко продолжил учебу в медицинском институте и стал успешным хирургом. Но о боксе не забывал: продолжал посещать соревнования в качестве арбитра. О пережитых ужасах войны он не любил вспоминать в мирное время: дети и друзья Борзенко подтверждают, что он никогда не отвечал на расспросы о периоде плена в концлагере — и никогда ничего не рассказывал сам.

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Есть версия, что Борзенко с юности и в период войны вел личные дневники, которые позже стали частью закрытых архивов. Но насколько эта информация верна, доподлинно неизвестно — сын Борзенко говорит, что никогда этих дневников не видел, а сам отец об их существовании не упоминал.

Близкие Борзенко признаются, что сперва отнеслись к созданию документального фильма о спортсмене настороженно: слишком много в интернете неправдивой информации о нем. Например, в некоторых источниках утверждается, что Борзенко потерял на войне ногу, а скончался на съемной квартире в Питере. Это неправда: с фронта Андрей Борзенко вернулся со следом от ранения, но никакой ампутации не было. Всю свою оставшуюся жизнь он прожил в родном Ташкенте, где и был похоронен на одном кладбище вместе с тренером Сиднеем Джаксоном.

Во вступительном слове перед началом Ташкентской премьеры дочь Джаксона Паина сообщила, что рада выходу картины, которая наконец-то должным образом прольет свет на судьбу Андрея Борзенко, прошедшего ужасы войны, но до конца дней остававшегося настоящим человеком. «Как важно беречь и хранить этот мир», — подытожила свое выступление Паина.

С 22 июня фильм доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.