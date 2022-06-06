«Мне бы подошло имя Человек-справедливость»: интервью с певицей SHENA?

Недавно певица SHENA? (дочь Валерии, в детстве — Анна Шульгина) опубликовала кавер «Катастрофически» на рок-хит Дианы Арбениной. «Газета.Ru» поговорила с исполнительницей о творчестве, любви к фолку, законе о домашнем насилии, а также о том, почему она сменила имя в паспорте и зачем помогает животным.

— В одном интервью ты назвала себя «закулисным ребенком». Ты всегда мечтала оказаться на сцене и стать певицей?

— Если говорить откровенно, то полностью посвятить себя музыке я захотела только после того, как начала писать стихи на втором курсе института. И то не сразу. Я не гналась за какой-то конкретной профессией: с детства трепетно относилась к творчеству и животным, поэтому в моей голове всегда были метания от зоолога до актрисы, от кинолога до сценариста. Прошло время, и мои мысли реализовались. Теперь я занимаюсь творчеством и помогаю приютам.

Почему ты решила сменить имя в паспорте? И почему выбрала именно имя Шена?

— Шена — это реальное человеческое имя. Как Есения или Эмилия, но просто редкое. Я выбрала его, еще будучи школьницей, и считаю своим настоящим именем, не применяя слово «псевдоним». Думаю, к имени надо относиться серьезно, а к его смене — легко. Почему никого не смущает, когда женщины при замужестве берут чужую фамилию и так легко расстаются со своей родной? (смеется)

— Ты сама пишешь свои песни — от мелодии до текста?

— Верно-верно. Текст и мелодии — мои, а аранжировки делаю совместно с командой. С недавних пор начала практиковать написание битов, но это только для домашнего использования. Их слышали только я и моя собака (смеется). Но я быстро учусь и кто знает — может когда-то выйдет моя собственная аранжировка.

— У тебя вышел кавер «Катастрофически» на рок-хит Дианы Арбениной. Однако многие твои песни скорее относятся к поп-музыке. Верно ли считать, что ты все еще в поисках своего стиля?

— Я бы не сказала, что мои песни относятся к классическому поп-материалу. Как раз «форматные» песни можно пересчитать по пальцам одной руки, иначе бы у меня было меньше проблем с радио и телевидением (смеется). При этом в моем репертуаре много этники и рока. Я пишу ту музыку, которая мне нравится, и не ставлю себя в рамки одного жанра.

Песня «Катастрофически» попала в мое сердце, когда я была еще подростком. Кто бы мог подумать, что сегодня я прикоснусь к этому произведению как исполнитель? Огромное спасибо Диане Сергеевне за то, что поверила в меня и доверилась.

— В некоторых твоих песнях слышны народные мотивы. Ты любишь фолк?

— Я обожаю фолк сколько себя помню. Окончательно в этот жанр меня влюбил композитор Джозеф Лодука. Мне тогда было 6-7 лет, а от его произведений накатывали мурашки и слезы. Подобные эмоции от прослушивания его музыки остались по сей день. В институте страсть к этническим песням усилилась, так как было очень много уроков народного вокала, где я окончательно нашла свою отдушину.

close 100% SHENA

— Какую музыку вообще слушаешь?

— Слушаю абсолютно разную — от треков 90-х до современных малоизвестных артистов. Бывают периоды, когда не слушаю и вовсе. Например, при написании своих песен можно на бессознательном уровне что-то да украсть. Некоторые исполнители этим особо грешат, но у меня принципиальная позиция. Я всегда спрашиваю у команды, точно ли нет каких-то знакомых мелодий в моих демках.

— Ты сотрудничаешь с лейблом «Первое музыкальное». Что это тебе дает? Нужно ли в современном мире искать помощи у крупных лейблов, несмотря на то, что есть соцсети?

— У меня партнерские и дружеские отношения с «Первым музыкальным». Лично для меня плюс в том, что это прекрасная помощь в менеджменте, которым я просто не успевала бы заниматься. Все зависит от того, чего хочет сам артист, и какие возможности у него изначально есть. При этом 5 лет назад на эту тему можно было свободно рассуждать, сейчас же статистика социальных сетей упала на самое дно. Алгоритмов как таковых у альтернативных платформ нет, поэтому неизвестно, смогут ли они помогать тебе так же, как раньше. Пока мы движемся в сторону 2000-х.

— В одном из твоих клипов появляются дрэг-квин-артисты. В интервью ты сказала, что тем самым хотела показать свое отношение к представителям ЛГБТК+. По-твоему мнению, артисты должны высказывать свою позицию по социальным и политическим проблемам?

— Для меня культура дрэг-квин, как и дрэг-кинг, — это в первую очередь шоу. Мне кажется, любое искусство имеет право на существование. Думаю, что каждый в праве выбрать сам, как ему выражать свое мнение. Это должны делать не только артисты, но и люди любой профессии. И стоит как минимум прекратить выбрасывать бычки из окон автомобиля, не оставлять мусор после пикников в парках и убирать на улице за своими питомцами.

— В соцсетях ты часто публикуешь посты из приютов для животных. Ты выступала за принятие законопроекта «о домашнем насилии», а недавно осудила Дмитрия Певцова за высказывание против абортов. В тебе всегда была эта черта «общественника», или это произошло только-только?

— Один мой знакомый говорил, что если я была бы из вселенной супергероев, то мне бы подошло имя Человек-справедливость. Во мне эта черта с детства, и я часто за нее получала по голове. Считаю своим долгом поднимать подобные темы. Темы жестокого обращения и к людям, и к животным. Я знаю, что такое насилие на собственном опыте и считаю, что на данный момент наши законы для решения данных проблем, мягко говоря, слишком слабы.

— В Telegram ты поделилась тем, что отсортировала вещи на переработку. Скажи, а какие еще полезные привычки у тебя есть?

— Не совсем на переработку. Я отдаю вещи в фонды или частным нуждающимся лицам. Только те вещи, которые не годны к носке, отправляются в ресайкл-компании. После того, как я узнала, что батарейки разлагаются более ста лет и несут огромный вред Земле, перестала их выкидывать, сдаю в специальные места.

— И напоследок, а что означает твоя татуировка на ключице?

— Обожаю все свои татуировки! У меня их 6 и это еще не конец (смеется). На ключице — одна из самых первых. Это фраза из моей песни «Не любили», написанная на французском языке — «Будь собой».