Супергерой из прошлого: каким будет приквел о детстве Майора Грома и кто сыграет главные роли

«Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на экраны чуть больше года назад и сразу дал понять, что нацелен только на высокий результат: картина возглавила топ Netflix по просмотрам и стала одним из самых успешных релизов «Кинопоиска». Проект, родившийся из оригинальной комикс-серии издательства Bubble, готовится и дальше удивлять зрителей. «Газета.Ru» побывала на съемках приквела «Майора Грома» и рассказывает, какой будет картина о детстве питерского супергероя.

Питер 90-х глазами ребенка

Создатели «Трудного детства» — приквела фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — рассказали, что оригинальный сценарий спешла, придуманный отдельно от существующих комиксов, был написан еще год назад — и изначально задумывался в формате короткого метра. Но постепенно история (а точнее, предыстория) детства Игоря Грома выросла до фактически полнометражного фильма — хронометраж составит 80 минут. Авторы подчеркивают, что новая часть вселенной Грома будет дополнять первый фильм, но ее также можно будет смотреть отдельно.

Режиссер франшизы Олег Трофим, говоря о месте действия спешла, подчеркнул, что родной для Грома Питер 90-х будет иметь узнаваемые приметы того времени, но это все же альтернативная версия Северной столицы, увиденная глазами ребенка.

«У нас получается сублимат, состоящий из свидетельств эпохи 90-х — начала нулевых, но сам образ Питера будет другим, потому что он будет представлен через детское восприятие маленького Игоря Грома. Мы это называем «взгляд сквозь розовые очки», поэтому в фильме розовый станет ключевым. Более того, какие-то эпизоды снимаются через старые VHS-камеры, наша отсылка к тому времени», — рассказал Трофим.

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Необычным получилось и личное пространство маленького Грома — его квартира, в которой он проживает вместе со своим отцом Константином, тоже майором полиции. Воссозданная на Ленфильме жилплощадь будущего борца со злом почти ничем не отличается от той, которая была в первом фильме.

При этом в ней нашлось место ярким атрибутам массовой культуры 90-х: на стенах квартиры есть постеры сериала «Секретные материалы» и боевика «Терминатор», стол усыпан раскрасками и фломастерами, которые дополняет пластмассовая радуга — одна из главных игрушек того времени.

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Кто играет маленького Игоря Грома, его отца и героя Киевстонера в детстве

До сегодняшнего дня создатели «Трудного детства» не раскрывали подробности о касте будущего фильма. Но теперь карты на столе: юного Игоря Грома играет 14-летний Кай Гетц (укравший зрительские сердца в драме «Скажи ей»), его друга, роль которого в первой части исполнил Киевстонер, — 13-летний Владимир Яганов. Также в сюжет введен папа Игоря Константин Гром, которого сыграл Сергей Марин, знакомый многим по историческим сериалам «Екатерина» и «Собор».

Говоря о проекте, Марин отметил, что «Трудное детство» — больше чем жанровая история. По его словам, это еще и взгляд на становление непростых взаимоотношений отца и сына, на становление Игоря, унаследовавшего многие черты характера своего родителя.

«Это рассказ о становлении и взрослении, о дружбе, принятии и любви. У моего персонажа есть качество, которое я разделяю: стремление делать свою работу предельно честно. В этой роли мне вместе с командой фильма довелось рассказать, в кого Игорь Гром вырастет таким идеалистом — и откуда у него стремление сделать мир лучше», — поделился Марин.

С ним согласен Кай Гетц, сыгравший Грома-младшего. Кай рассказал, каким увидел своего героя: будущую грозу питерской преступности, но в детстве — хрупкого и ранимого ребенка.

«Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень. Перед съемками я смотрел «Чумного доктора» и приглядывался к Игорю: каким он стал во взрослом возрасте, как он выражает свои эмоции, какие у него есть фишки и манеры. В «Трудном детстве» мы увидим, как сформировался тот Игорь Гром, какими были его отношения с отцом. Как он пытался быть ближе к нему, как ему это никак не удавалось из-за папиной работы — и как даже одно слово может нарушить шаткое равновесие между ними», — заявил Гетц.

Также на экране появится Федор Прокопенко — полковник полиции и будущий начальник Игоря Грома. В «Чумном докторе» его сыграл Алексей Маклаков. В «Трудном детстве» же он предстанет в образе не начальника, но коллеги Константина Грома, роль исполнит питерский актер Алексей Ведерников.

close 100% Пресс-служба Кинопоиска

Где и когда можно будет посмотреть фильм

Релиз картины, созданной при поддержке «Кинопоиска», запланирован на предстоящий зимний сезон. Продюсеры фильма Артем Габрелянов и Михаил Китаев отметили, что изначально премьера задумывалась только для показа онлайн — эксклюзивно на «Кинопоиске», но на данный момент они не исключают и кинопрокатной судьбы картины.

Также авторы планируют выпустить отдельный комикс про события «Трудного детства», который поближе познакомит поклонников франшизы с детством Грома-младшего и поможет скрасить ожидание приквела.

Помимо этого, Габрелянов и Китаев не исключают международного проката ленты. «Мы делаем кино, которое живет в прокате не один день, это часть культуры. Есть большая аудитория, проживающая не в России, но говорящая на русском языке, которой важно иметь доступ к русской культуре. Сейчас есть ограничения, но когда картина будет готова, когда будет возможность ее купить и показать, тогда купят и покажут», — сообщили продюсеры.