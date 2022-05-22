Интервью с Андреем Бурковским — о новой роли, полиамории и Серебренникове

На этой неделе в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Amore More» — драмеди о полиамории. В интервью «Газете.Ru» звезда шоу Андрей Бурковский рассказал о работе в проекте, главной радости актерской профессии, а также признался в любви к режиссеру Кириллу Серебренникову.

— «Amore More» — едва ли не первый отечественный сериал о полиамории. Режиссер проекта и исполнительница одной из главных ролей Яна Гладких рассказывала, что при подготовке к съемкам много общалась с людьми, практикующими полиаморию. Как к своей роли Георгия готовились вы?

— Я узнал об этой теме в процессе. Пытался понять, что это такое и с чем это едят. Проходил все круги понимания постепенно.

— Как вы сами относитесь к полиамории? Для вас это еще одна форма любви — или же воспринимаете такой формат отношений скептически?

— У меня есть вопрос принятия. Так люди живут, это их жизнь. Я никак это не оцениваю. Каждый делает так, как он хочет. Если человек считает, что для него это комфортно и это не противоречит интересам других людей, то пожалуйста, я не против.

— Верите, что правда можно равноценно любить двух людей одновременно?

— Мой герой в это верит. Играя эту роль, я тоже верил в это как персонаж. Мой герой и я — два разных человека. Главная задача, главная радость этой профессии — перевоплощение в судьбу другого человека, попытка сделать это достоверно, верить в это, находясь на экране или на сцене.

— Ваш персонаж Георгий практикует полиаморию и создает впечатление крайне уверенного в себе мужчины. Но при знакомстве с Алисой не спешит раскрывать все карты, опасаясь ее реакции. Как вам кажется, для него такой формат близости с другими — свобода от собственничества или побег от страха?

— В этом и есть главный вопрос сериала. То, что мы чувствуем сейчас, необязательно останется с нами через пять минут, это жизнь. Это разрушение, с одной стороны, границ, с другой стороны — своих взглядов. Георгий думал, что так надо. Это процесс изменения и переосмысления своей жизни.

close 100% Кадр из сериала «Amore More» Kion

— Рассказывая о методе выбора ролей, вы как-то сказали, что стараетесь играть таких героев, которых еще не играли. Чем для вас Георгий из «Amore More» кардинально отличался от того, что вы делали в прошлом?

— Сложно назвать какой-то конкретный пункт. Георгий — совершенно другой человек. Я пытался максимально отдалить его от других ролей. Это другая судьба. Это же не в плане физических изменений — вроде усов или очков. Главное — внутренне разделять это.

— Расскажите, как вам работалось с Яной Гладких. Для вас есть ощутимая разница между чисто режиссерами и режиссерами-артистами? И разный ли у них подход к работе?

— На Яну свалилась огромная нагрузка — она была и режиссером, и исполнителем главной роли. Считаю, она большая умница и молодец. Очень сильно отличались смены, когда Яна только режиссировала — и когда она и режиссировала, и играла в кадре. Как мне кажется, она все сделала на очень высоком уровне.

— Ваша карьера сейчас на подъеме, у вас много громких проектов, при этом вам удается пока избегать актерского «проклятья», когда артиста становится слишком много, а его имя превращается в нарицательное: «второй Петров» или «новый Козловский». В чем ваш секрет? Почему в вашем случае «много» не превращается в «чрезмерно»?

— Стараюсь не повторяться, играть разных героев. Соглашаюсь на разные по структуре роли — где-то главная, где-то второстепенная. И к Саше, и к Дане отношусь с большим уважением, это мои близкие друзья.

— Вы как-то признались, что комедиям предпочтете трагикомедию, и привели в пример отличный сериал «Шучу» с Джимом Кэрри. Поскольку у вас есть авторский опыт еще со времен КВН, нет ли желания и амбиций попробовать самому запустить подобную историю про соседство смешного с трагичными в жизни человека?

— Я всегда пытаюсь это сделать. Если вопрос о том, хочу ли что-то сам написать, то я периодически об этом думаю. У меня много историй генерируется, поэтому сейчас нахожусь в процессе придумывания.

— Насколько вы вообще видите себя реализованным по другую сторону камеры? Хотелось бы что-то самому написать/снять/спродюсировать?

— Покажет время.

close 100% Кадр из сериала «Amore More» Kion

— Сейчас идет 75-й Каннский кинофестиваль, на котором представлена новая картина Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Вы сыграли в ней князя Владимира Мещерского. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от работы с Серебренниковым. Чем он вас особенно впечатлил?

— Мы с Кириллом, как мне кажется, близкие друзья. Сейчас я снимаюсь в другом его проекте. Он очень большой профессионал, крутой режиссер с замечательным видением. Только слова любви могу про него сказать. Дай Бог, чтобы у него все было хорошо. С удовольствием наблюдаю его фильмы.

— Вы большой поклонник хоккея, а сейчас как раз идет чемпионат мира. Следите ли за играми турнира, за кого болеете?

— Сейчас чемпионат мира по хоккею как-то проходит мимо меня. Не смотрю матчи.