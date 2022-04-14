Закрытие кинозалов и пиратский показ «Бэтмена»: как меняется российская индустрия развлечений

В России за месяц закрылся каждый четвертый кинозал, кассовые сборы обновили пятилетний минимум, а музыкальный стриминг Spotify стал окончательно недоступен в стране. Также в отсутствие голливудских мейджоров в Москве планируют устроить нелегальную «всероссийскую премьеру» нового «Бэтмена». «Газета.Ru» рассказывает о последних событиях из мира российской культуры и индустрии развлечений.

За последний месяц в России закрылась четверть кинозалов. Об этом рассказал управляющий партнер киносети С5 Алексей Воронков на встрече руководителей сетей кинотеатров с Борисом Титовым — уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Слова Воронкова приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

По оценке представителя С5, в марте оборотный капитал кинотеатров упал более чем на 40%. В апреле прогнозируется падение на 80%, в мае — на 92%. Воронков также отмечает, что в мае можно ожидать сокращений сотрудников и закрытий целых кинотеатров (вместо закрытия или заморозки отдельных залов). По его подсчетам, к концу 2022 года киносети ждёт не менее 11,1 млрд рублей совокупного убытка.

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», участники встречи сочли принятые меры поддержки безуспешными. Переориентация на контент Индии, Китая, Кореи и Латинской Америки, по их словам, займет много времени и не будет пользоваться популярностью, а выпуск нового, интересного для массового зрителя большого российского кино займет не менее года. На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил, что в этом году на производство российских фильмов из бюджета выделят увеличенную сумму — свыше 11,5 млрд рублей.

Повторный прокат российских фильмов в марте, как отметили участники встречи, принес только 6% всей кассы.

Тем не менее сейчас это одна из основных стратегий: в скором времени к списку лент, которые уже вернулись на большие экраны, добавятся «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, а также трилогия «Последний богатырь». Прокатчиком последней теперь выступает компания «Централ Партнершип». О том, что это оригинальный российский проект студии Disney, которая ушла с рынка, в пресс-релизе и рекламных сообщениях не упоминается.

По сборам март 2022 года стал для кинотеатров самым слабым за последние пять лет. По сравнению с февралем бокс-офис упал на 28% и составил 2,160 млрд рублей, сообщает «БК». Разница с мартом 2021-го — 45%.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей. Теперь к просьбам о помощи присоединились и онлайн-кинотеатры. В частности, ассоциация «Интернет-видео» (среди ее членов, например, ivi, Okko, «Амедиатека» и Start) предложила снизить НДС на фильмы и сериалы с 20% до 10%, а также принять антипиратский закон, позволяющий удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенный контент во внесудебном порядке. Законопроект внесли в Госдуму в прошлом году.

Тем временем о прекращении выпуска своих фильмов в России объявила и студия A24 (среди ее проектов — «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Маяк» и «Ведьма» Роберта Эггерса, «Реинкарнация» и «Солнцестояние» Ари Астера и другие популярные картины). Единственным исключением стал боевик «Все везде и сразу», который российская компания «Вольга» смогла выпустить в прокат 7 апреля. Судя по всему, из-за того, что выкупила права на ленту еще до 24 февраля. Картина собрала в прокате 26,4 млн рублей, что стало лучшим показателем для А24 в России.

При этом, по данным источников «Бюллетеня кинопрокатчика», в Голливуде по-прежнему надеются вернуться на российский рынок в обозримом будущем.

В начале марта ходили слухи, что крупные студии рассматривают сценарий возвращения в мае. Теперь, как пишет издание, этот вариант развития событий расценивается как «фантастический» — и один из мейджоров рассматривает возможность возобновления проката уже в июле. Однако все зависит от того, когда завершатся боевые действия на Украине: без этого, пишет «БК», «говорить о возобновлении деятельности американских студий в России бессмысленно».

Без оглядки на планы Голливуда в Москве собрались провести показ фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Кинокомикс должен был выйти в РФ 3 марта и стал первой картиной, снятой с российского проката после 24 февраля. 21 апреля в одном из столичных клубов планируют устроить «всероссийскую премьеру» ленты, которая за несколько дней до этого появится на стриминговом сервисе HBO Max и, соответственно, окажется в том числе на пиратских ресурсах. Билеты на мероприятие, если оно состоится, будут продаваться в день показа по цене от 300 до 500 рублей. Компания Universal, которая до ухода с рынка занималась прокатом фильмов Warner Bros. в России, никак не прокомментировала эту инициативу. В конце марта бывший министр культуры Владимир Мединский уже интересовался, «кому сейчас нужны эти авторские права».

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11 апреля музыкальный стриминг Spotify стал недоступен в России. Это решение было принято из-за нового «закона о фейках»: «К сожалению, недавно принятый закон еще больше ограничивает доступ к информации».

На подкасты, которые были приоритетным направлением развития Spotify, закон действительно распространяется: 13 апреля стало известно, что сервис «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора удалил подкаст Русской службы «Би-би-си» «Что это было», в котором ежедневно рассказывали о событиях на Украине.

В Spotify теперь предлагают пользователям с российскими аккаунтами сменить регион в настройках. Пользоваться платформой, по всей видимости, можно будет примерно так же, как до ее официального запуска в стране: раз в две недели заходить в профиль с помощью VPN. Подключаться необходимо будет именно к серверу той страны, на которую будет «переведен» аккаунт. При этом в Spotify отмечают, что поддержка на сайте продолжает работать.

Фестиваль электронной музыки Outline перенесли на июль 2023 года. «Перенос — вынужденная мера. Организаторы действуют в интересах, в первую очередь, аудитории и артистов», — сообщила команда фестиваля.

Изначально Outline должен был пройти 14-18 июля на территории недостроенного советского оздоровительного комплекса для работников энергетической промышленности в 110 км от Москвы. Организацией фестиваля занимались объединения Arma, Stereotactic и Sila Sveta.

При этом другой рейв-фестиваль — Signal — этим летом все еще собираются провести, об этом организаторы рассказали «Газете.Ru».

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Экспонаты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина и других музеев, которые ранее были задержаны финскими таможенниками, вернулись в Россию после участия в зарубежных выставках. Это произошло вскоре после того, как МИД Финляндии разрешил вернуть эти работы России, а также вступили в силу законодательные изменения, которые в условиях санкций позволяют странам Евросоюза выдавать разрешения на вывоз и «иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество», в Россию.

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Российские книжные издательства, которые за последние полтора месяца столкнулись с трудностями, запустили на сервисе для чтения книг по подписке «Букмейт» акцию «Книги остаются». В рамках марафона в бесплатный доступ были выложены 60 книг, «созвучных настоящему моменту». Акция продлится до 1 июня.

В «Букмейте» отметили, что сейчас многие издательства «лишились основных каналов связи со своими читателями», поэтому теперь сервис также будет рассказывать о том, «как издательства живут сегодня и что происходит с книжной индустрией» — и давать площадку самим представителям отрасли. Так, в издательстве «Городец» сервису рассказали, что скандинавские, итальянские и французские издательства и агентства не сообщали им о разрыве отношений: «Мы получали даже письма с выражением понимания и сочувствия к нам как к издателям, которые в общем-то незаслуженно страдают в этой ситуации. Сейчас как никогда важно продолжать издавать книги, и все это понимают. Именно книги призваны сохранить культурные контакты и понимание между людьми, особенно в трудные времена».