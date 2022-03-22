Не только «Санта Барбара»: 12 самых длинных сериалов в мире

«Путеводный свет» прошел путь от радиотрансляций до самого долгоиграющего телесериала в истории, фантастическое шоу «Доктор Кто» выходит уже 43 года, а малоизвестная манга «Садзаэ-сан» попала в Книгу рекордов Гиннесса среди аниме по количеству серий: «Газета.Ru» рассказывает о самых продолжительных проектах в истории ТВ.

«Путеводный свет», 1937-2009 годы

Мыльная опера «Путеводный свет» изначально выходила на радио, а в 1952 году стартовала на телевидении (ТВ-вещание тогда только-только появилось). Шоу закрыли в 2009 году из-за низких рейтингов. Сейчас оно по праву считается одним из самых долгих и занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Сериал рассказывает о жизни среднестатистической семьи Бауэров, живущих в вымышленном городе Спрингфилд на Западе США.

«Садзаэ-сан» (Sazae-san), с 1969 года по настоящее время

close 100% Кадр из сериала «Садзаэ-сан» Eiken

Комедийная манга-«ёнкома» Матики Хасэгавы, одной из первых создательниц комиксов, выходит уже больше 50 лет и удерживает рекорд Гиннесса как самое продолжительное анимационное шоу в истории. В центре сюжета — мать-домохозяйка, которая живет со своим мужем, родителями и тремя детьми. Они стойко и с юмором переживают жизнь в японской провинции после Второй мировой войны.

«Доктор Кто», с 1963 года по настоящее время

close 100% Дэвид Теннант в кадре из сериала «Доктор Кто» BBC

Первую серию шоу о бессмертном докторе, путешествующим во времени, показали аж в 1963 году. За это время вышло несколько спин-оффов, спецэпизодов, игр и даже полнометражных картин по франшизе, а роль врача исполнили 13 актеров. Однако в 1989 году компания BBC прервала производство сериала из-за низких рейтингов. «Доктор Кто» вернулся на ТВ только в 2005 году, продолжив оригинальный сценарий. Известно, что в текущем 13 сезоне свою работу в качестве главного героя заканчивает Джоди Уиттакер. По слухам, его может заменить Дэвид Теннант.

«Улица Коронации», с 1960 по настоящее время

Первый сезон «Улицы Коронации» вышел еще в 1960 году, проект до сих пор находится в производстве. За 60 лет количество серий перевалило за 10 тыс. Группа Queen вдохновилась британской драмой при создании клипа на песню «I Want to Break Free» — того самого, где Фредди Меркьюри в женском наряде танцует с пылесосом.

«Молодые и дерзкие», с 1973 по настоящее время

Мелодрама «Молодые и дерзкие» возглавляла рейтинг просмотров на канале CBS в течение 32 лет. Действие сериала происходит в городе Генуя. Первоначально шоу было сосредоточено на богатой семье Бруксов и бедной Фостеров. Однако вскоре сюжетная линия сконцентрировалась на конкуренции между кланами Ньюманов во главе с высокомерным миллиардером Виктором и Эбботами, владеющими компанией Джабо Косметикс. В этом году вышел уже 49-й сезон.

«Симпсоны», с 1987 по настоящее время

close 100% Кадр из мультсериала «Симпсоны» 20th Television

Изначально о «Симпсонах» говорили только школьники, но вскоре взрослым также полюбился саркастический юмор и довольно зрелый сюжет, пародирующий жизнь американского обывателя. Мультсериал выходит до сих пор и даже привлекает к участию мировых звезд. Например, певец The Weeknd дважды участвовал в озвучивании персонажей. Впервые он появился в шоу в анимационной версии себя, а в новых, еще не вышедших сериях, артист заговорит от имени влиятельного ребенка Ориона Хьюза.

«Санта-Барбара», 1984-1993

Вопреки стереотипам «Санта-Барбара» — не самый длинный сериал в истории. В сравнении с шоу «Путеводный свет» у этой мыльной оперы вышло всего 2 тыс. с небольшим серий. На телевидении сериал появился в 1984 году и закончился спустя девять лет. В России «Санта-Барбару» показали лишь в 1992 году.

«Ферма Эммердейл», с 1972 года по настоящее время

В центре сюжета шоу — отношения фермеров, которые живут в вымышленной деревне Эммердейл. В сериале часто появляются эпизоды, посвященные различным социальным темам. Например, в 2019 году в честь Международного женского дня показали серию с исключительно женской командой, а в 2021-м «Ферма Эммердейл» участвовала в спецпроекте с другими «ветеранами» британского ТВ — «Улица Коронации» и «Несчастный случай» — в преддверии конференции ООН по изменению климата.

«Улица Сезам», с 1969 по настоящее время

close 100% Персонажи шоу «Улица Сезам» HBO

Одно из самых любимых детских шоу всех времен — «Улица Сезам» с куклами-маппетами — впервые появилось на телевидении в 1969 году. Создатели задумывали его как развлекательно-образовательную программу для детей из бедных семей, но в итоге проект превратился в просветительское скетч-шоу об актуальных социальных проблемах. В программе участвовали многие звезды, например, бывшая первая леди США Мишель Обама и лауреатка премии «Оскар» Лупита Нионго.

«Закон и порядок», 1990-2010

В 1997 году сериал о правоохранительных органах «Закон и порядок» получил премию «Эмми» как лучшее драматическое шоу. После снятия с трансляции создатель проекта Дик Вульф заявил, что он окончательно ушел «в учебники по истории». Однако в 2021 году сценарист внезапно объявил о возрождении сериала. Правда, пока без подробностей.

«След», 2000-2015 годы

close 100% Кадр из сериала «След» Первый канал

Отечественный сериал «След» о сотрудниках спецподразделения МВД стартовал в 2000 году и закончился только через 15 лет. В нем работники Федеральной экспертной службы (ФЭС) расследуют запутанные и сложные преступления. За годы своего существования сериал, являясь калькой с американского шоу «C.S.I.: Место преступления», породил такие спин-оффы, как «Садовник», «След-52» и «Акватория». «След» считается самым продолжительным российским сериалом — всего вышло 2113 эпизодов.

«Сверхъестественное», 2005-2020 годы

История братьев Винчестеров, охотников за нечистью, началась в сентябре 2005 года. За 15 лет проекта актерский состав ни разу не менялся: главные роли во всех сезонах исполнили Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.