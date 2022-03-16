«Ребят, помогите! Что тут выкладывать?» Как российские звезды осваиваются в Telegram

После блокировки Instagram в России многие артисты начали вести Telegram-каналы. «Газета.Ru» рассказывает о том, с какими трудностями столкнулись звезды при переходе на новую платформу.

Анастасия Волочкова

Страница в Telegram: @volochkova_anastasiya

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В одном из постов экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что не может разобраться в ведении Telegram-канала.

«Мои золотые, у меня проблема. Я не понимаю, как тут с вами общаться. Нажимаю клавиши, как на рояле по-волочковски», — написала балерина.

В опросе от 12 марта «Открыть ли комментарии?» большинство участников ответили утвердительно. С этого момента прошло четыре дня, но комментирование постов в Telegram-канале Волочковой все еще невозможно. При этом артистка ежедневно обращается к аудитории с вопросами.

«Доброе утро. Желаю всем прекрасной недели! Как вы ее начнете, дорогие мои?»; «Дорогие мои! Как ваши дела?»; «Скажите пожалуйста, вам удобнее здесь общаться? Или например, «Вконтакте». Я сама пока не понимаю. А как лучше? И как удобнее?» — спрашивает Волочкова, используя большое количество эмодзи. Но подписчики не могут ей ответить.

Анна Хилькевич

Страница в Telegram: @annakhkevich

В конце января звезда «Универа» Анна Хилькевич начала загружать в Telegram фотографии с отдыха и мемы. После блокировки Instagram актриса поняла, что в условиях растущей конкуренции необходимо менять подход к ведению страницы.

«У меня ощущение, что «телега» предназначена для более полезной информации. А не для лайфстайла», — отметила она.

Чтобы выбрать приоритетную разновидность контента и нести подписчикам пользу, Хилькевич создала опрос (на данный момент лайфстайл лидирует). Также актриса организовала розыгрыш «дорогущих айфонов» и наушников.

Ольга Бузова

Страница в Telegram: @byzovahouse

close 100% buzova86/Instagram

Певица Ольга Бузова завела Telegram-канал 26 ноября 2021 года и до недавнего времени выкладывала туда посты с переменной активностью. В ночь перед блокировкой Instagram в России певица опубликовала видеообращение, в котором рыдала несколько минут.

«Я не боюсь признаться сейчас своей аудитории, что я не хочу вас терять, что для меня моя аудитория важна, потому что в сложные моменты вы помогали мне расправлять крылья, верить в себя. Кому нужен фильм, если его никто не посмотрит? Кому нужна музыка, если ее никто не слушает? Поэтому мне очень грустно... Пошла реветь дальше, простите», — сказала она.

Тем временем 23 млн подписчиков не торопятся переходить из Instagram Бузовой на другую платформу. По состоянию на 16 марта на Telegram-канал артистки подписаны менее 750 тыс. человек. В настоящее время она занимается привлечением аудитории с помощью розыгрыша денежных призов.

На фоне фотографий, видео и текста в Telegram-канале Бузовой выделяются голосовые сообщения — создается иллюзия личного общения с подписчиками. Бузова желает им доброго утра, рассказывает о своем состоянии и планах, задает вопросы. Пользователи могут оценить и прокомментировать каждое сообщение певицы.

Виктория Боня

Страница в Telegram: @v_bonya

close 100% Виктория Боня Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Канал Виктории Бони в Telegram заполнен репостами политических новостей, мемов, видеороликов и размышлений о «теориях заговора». Значительно реже она публикует личные посты — советует стоматолога, учит говорить «нет» и показывает свои фотографии (в том числе с обложки журнала Elle). 15 марта Боня опубликовала в Telegram-канале эксклюзивную новость о переменах в своей личной жизни.

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — написала она.

Сейчас телеведущая живет в Монако, откуда выкладывает свои фотографии с променада — российские стилисты даже делают разборы ее луков.

Дима Билан

Страница в Telegram: @bilanofficial1

close 100% Певец Дима Билан Евгения Новоженина/РИА «Новости»

На своей странице Дима Билан пытается создать домашнюю атмосферу. Он записывает добрые голосовые сообщения, спрашивает мнения подписчиков насчет ведения канала, интересуется их делами и настроением, проводит перекличку городов, показывает фото своего кота Соломона. 16 марта певец опубликовал в Telegram третью серию экспериментального реалити-фильма о своей жизни.

Ксения Бородина

Страница в Telegram: @borodylia0803

close 100% @borodylia/instagram.com

На Telegram-канал Ксении Бородиной, основанный 25 февраля, за три недели подписались 1,2 млн человек. Вероятно, этому поспособствовало оперативное участие ведущей в новом giveaway в качестве спонсора. Она размещает в Telegram личные фотографии и актуальные новости со своими комментариями. По словам Бородиной, вести Instagram ей было намного проще.

«Телега» сложнее, чем «инста»… Там уже за 11 лет — как к себе домой, а тут чувствуешь себя в гостях на собственной странице. Ребят, помогите! Скажите, что тут выкладывать, что вам было бы интересно? Очевидно, что себяшки тут не в почете», — написала ведущая.

Следом она опубликовала голосовое сообщение, в котором пообещала разобраться в тонкостях Telegram, и выразила надежду на то, что у нее все получится.

Кристина Асмус

Страница в Telegram: @asmusk

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Актриса Кристина Асмус создала Telegram-канал 11 марта и поприветствовала подписчиков словом «Дратути». Далее она заявила, что «в свое время не соблазнилась на TikTok и страшно собой гордилась, но сейчас — видимо, без вариантов».

На странице Асмус можно найти видео с ее дочерью и собакой, копии фото из Instagram, а также эксклюзивные снимки и истории. Например, актриса рассказала, как ее сестра помогала ей с подготовкой образа для фильма «Хочу замуж». Также она поделилась своим первым интервью после развода с Гариком Харламовым.

Павел Прилучный

Страница в Telegram: @bugevuge001

close 100% Павел Прилучный Global Look Press

В своем первом видеообращении в Telegram-канале Павел Прилучный появился с ярким макияжем и заявил, что «накрашенное лицо его не тревожит». В основном актер публикует на своей странице круглые видео, часто — с плохим звуком. В роликах он показывает рабочую рутину, детей, целует в щеку 20-летнюю актрису Василину Юсковец. За несколько дней существования Telegram-канала несколько постов Прилучного стали инфоповодами для новостей.