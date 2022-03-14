Сколько денег потеряют Бузова, Ивлеева, Гагарина и другие Instagram-звезды из-за блокировки

С блокировкой Instagram в России многие артисты потеряют значительную часть своего дохода. Такие знаменитости, как Ольга Бузова, Настя Ивлеева и Полина Гагарина, зарабатывали на платформе десятки миллионов рублей в год. Эксперты по рекламе Мария Погораева и Павел Аминев рассказали «Газете.Ru» о том, в какие соцсети лучше переходить блогерам вместо Instagram.

С 14 марта на территории России заблокирован доступ к Instagram. Другая социальная сеть корпорации Meta — Facebook — была заблокирована в стране 4 марта. Ранее агентство Reuters сообщило, что компания перестала удалять в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских военных. Кроме того, организацию обвинили в поощрении постов с пожеланиями смерти президентам России и Белоруссии. Позднее Meta запретила публиковать угрозы главам государств.

Блокировка Instagram ударит по заработкам блогеров, которые получали крупные суммы за рекламу в своих аккаунтах. В течение последних нескольких лет доходность этой ниши непрерывно росла — по словам руководителя сервиса ADinBlog Павла Аминева, в этом году объем рекламы в Instagram успел вырасти на 10% в сравнении с 2021-м. При этом за последние три недели количество размещенной рекламы уже упало примерно в пять раз.

«С сегодняшнего дня, когда доступ к Instagram возможен только через VPN, охваты постов упадут еще минимум в два раза, как и заработок блогеров. Точные цифры можно будет посмотреть через неделю, когда люди привыкнут к новым условиям, — сказал Аминев «Газете.Ru». — Медийные персоны и опытные блогеры найдут свою аудиторию в других соцсетях и продолжат зарабатывать там. Но, поскольку пока аудитории у них в других соцсетях нет, заработок не может сравниться с текущим».

За несколько дней до блокировки Instagram большинство блогеров поделились ссылками на свои Telegram-каналы. По мнению Аминева, на этой платформе звездам соцсетей будет сложно продавать рекламу и поддерживать число охватов на уровне Instagram.

«Можно ожидать, что более массовой соцсетью станет «ВКонтакте». Там похожий с Instagram функционал и много собственной аудитории. Плюс «ВКонтакте» быстро сориентировался в текущей обстановке и подключил функцию переноса постов из Instagram, что сильно облегчает переход блогеров в эту соцсеть».

Подробнее об отличиях «ВКонтакте» и Telegram «Газете.Ru» рассказала руководитель FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Мария Погораева:

«В Telegram аудиторию набрать сложнее, потому что там сидят люди, которые хотят скорее почитать эксклюзив, а не посмотреть на маски и фильтры. В Telegram нет ленты, которую легко пролистывать — нужно заходить в каждый канал отдельно. Это не способствует просмотру большого количества контента — скорее предполагает его высокое качество и минимизацию. Telegram скорее «пишущая» соцсеть, где ценится хороший слог, остроумие и сторителлинг.

Молодые блогеры открывают для себя «ВКонтакте», который больше подходит для инста-контента. Там давно есть рилс — один из самых популярных инструментов. Находятся они на основной странице, так что найти и посмотреть их легко. А вот поиск нужных вкладок в соцсети у новых пользователей и блогеров вызывает сложности».

Собеседница подчеркнула, что блогеры-миллионники годами завоевывали свои ниши, а теперь вынуждены начать ведение страницы с чистого листа. Чтобы интегрироваться в новой соцсети, им понадобится время: в Instagram рекламодатели платили большие гонорары за раскрученный аккаунт.

«Процесс будет сложным. Еще до того, как Instagram заблокировали, инстаблогеры пытались делать контент для Telegram, но попытки были неудачными. Например, Настя Ивлеева, у которой было в Instagram больше 18 млн подписчиков, сейчас в Telegram имеет чуть меньше 700 тыс., — отметила эксперт. — Думаю, разница [в доходах] пока будет невосполнима».

Сколько российские звезды зарабатывали в Instagram за год

*данные предоставлены исследовательским центром ADinBlog

Ольга Бузова

Доход в Instagram за 2021 год: 55,3 млн рублей

Количество подписчиков: 23,3 млн

Деятельность: певица, телеведущая, актриса, дизайнер. Согласно источнику, объявленная стоимость одного поста на странице Бузовой — 350-800 тыс. руб., истории — 250 тыс. руб. В Instagram рекламировала турагентства, салоны красоты, продукты питания, приложения для обработки фото, другие аккаунты, бренды одежды.

close 100% buzova86/Instagram

Настя Ивлеева

Доход в Instagram за 2021 год: 35,3 млн рублей

Количество подписчиков: 18,9 млн

Деятельность: блогер, телеведущая и актриса. Наибольшую известность обрела благодаря съемкам в передаче «Орел и решка». С 2018 по 2020 год вела собственное «AgentShow» на YouTube, а в 2021-м запустила драг-шоу «Королевские Кобры». В Instagram рекламировала автомобили, компьютерные игры, онлайн-гипермаркеты, косметику, продукты питания, продуктовые магазины.

close 100% Анастасия Ивлеева @_agentgirl_/instagram.com

Аня Покров

Доход в Instagram за 2021 год: 27,8 млн рублей

Количество подписчиков: 7,3 млн

Деятельность: блогер в TikTok и Instagram, певица, телеведущая. В 2020 году российский Forbes поместил Аню Покров на девятое место первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. Она записала песни «Не игра в Симс», «Парень из села», «Последний предатель» и другие. В Instagram рекламировала косметику, такси, маркетплейс, продукты питания, игрушки.

close 100% Wikipedia

Ида Галич

Доход в Instagram за 2021 год: 27,2 млн рублей

Количество подписчиков: 6,6 млн

Деятельность: телеведущая, певица, блогер. Стала популярна благодаря вайнам в Instagram. Сняла несколько музыкальных клипов на свои песни, запустила YouTube-шоу «1-11», вела семейное скетч-шоу на телеканале «Пятница!» и проект «Русский ниндзя» на СТС. В Instagram рекламировала банк, косметические магазины, домашнюю электронику, медикаменты, товары для детей, одежду.

close 100% 3. Ида Галич ($0,85 млн) Ида Галич/vk.com

Полина Гагарина

Доход в Instagram за 2021 год: 26,4 млн рублей

Количество подписчиков: 8,6 млн

Деятельность: певица и актриса, серебряный призер «Евровидения-2015», наставница шоу «Голос» на Первом канале. В Instagram рекламировала авиакомпанию, маркетплейс, духи, одежду, аксессуары, предметы интерьера.

close 100% Global Look Press

Дина Саева

Доход в Instagram за 2021 год: 19,2 млн рублей

Количество подписчиков: 9,3 млн

Деятельность: модель, певица, блогер и обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента TikTok. В Instagram рекламировала банк, магазин косметики, люксовые бренды одежды.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рената Литвинова

Доход в Instagram за 2021 год: 17,5 млн рублей

Количество подписчиков: 1,2 млн

Деятельность: актриса, режиссер, сценарист, телеведущая. В 2003 году получила звание заслуженной артистки России. Стала популярна в Instagram благодаря эстетичной ленте, чувству стиля, экстравагантности и женственности. Рекламировала ювелирные украшения, частную клинику, косметические магазины, люксовые бренды одежды, премиум-такси.

close 100% Рената Литвинова на презентации дебютной коллекции дочери Ульяны Добровской, 2021 год Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Ксения Собчак

Доход в Instagram за 2021 год: 17,2 млн рублей

Количество подписчиков: 9,3 млн

Деятельность: журналист, телеведущая, актриса. В 2019 году запустила авторское YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», а с февраля 2020 года ведет передачу «Док-Ток» на Первом канале. В Instagram рекламировала гостиницы, бренды одежды, пластическую хирургию, товары для ремонта, предметы интерьера, туристические агентства.

close 100% Ксения Собчак Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Елена Темникова

Доход в Instagram за 2021 год: 16,2 млн рублей

Количество подписчиков: 5 млн

Деятельность: певица, автор песен, экс-участница поп-группы «Серебро», занявшей третье место на «Евровидении-2007». В Instagram рекламировала автомобили, люксовые бренды одежды, бытовую технику, косметику, компьютеры, девайс для ухода за лицом, онлайн-кинотеатр, продукты питания.

close 100% Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Клава Кока

Доход в Instagram за 2021 год: 12,6 млн рублей

Количество подписчиков: 8,1 млн

Деятельность: певица, участница лейбла Black Star. В 2021 году получила премии Муз-ТВ и «Песня года» за композицию «Краш». В Instagram рекламировала компьютерную игру, сервис для размещения объявлений о товарах, магазин косметики, одежду, продукты питания, супермаркет, уходовые средства.