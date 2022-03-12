«Русская смерть», «Тварь» и «Дон Кихот»: что смотреть в театре этой весной

«Фальстаф, или Три шутки», Большой театр; 10-13 марта
С 10 по 13 марта на Камерной сцене Большого театра пройдут премьерные показы оперы Антонио Сальери «Фальстаф, или Три шутки». Историю сэра Фальстафа, центрального персонажа шекспировских «Виндзорских насмешниц» и охотника за кошельками богатых замужних дам, в России расскажут впервые.
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«Curiosity», Электротеатр «Станиславский»; 12 и 13 марта
Марсоход как несбыточная мечта о мире и чистом искусстве — совместный проект Электротеатра «Станиславский» и продюсера Максима Шостаковича. Действие оперы происходит у компьютера, откуда операторы общаются с машиной с помощью языка программирования.
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«Летние осы кусают нас даже в ноябре», Театр.doc; 13 и 25 марта, 9 апреля
Кто же был тот мужчина, который в понедельник заглянул к жене, когда мужа не было дома? Именно это и пытаются выяснить герои комедии Ивана Вырыпаева — супруги и их друг, а, может, и не друг вовсе. Для актрисы Веры Дровенниковой спектакль «Летние осы кусают нас даже в ноябре» стал режиссерским дебютом.
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«Как растут ананасы», «Современник»; 19, 20 и 30 марта
В основу драмы «Как растут ананасы» легла реальная история двух американцев, один из которых потерял любимого человека, другой — был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Задокументировал переписку длиной в 15 лет актер и режиссер Казимир Лиске, погибший в 2017 году.
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«Тварь», Александринский театр; 15 и 16 марта, 16 и 17 апреля
В основу «Твари» лег роман «Мелкий бес» Сологуба об умопомешательстве преподавателя изящной словесности Передонова, цитирующего Пушкина и Достоевского при любом удобном случае. «Насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь орудием для разного рода манипуляций», — задается вопросом режиссер Никита Кобелев.
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«Русская смерть», Центр имени Мейерхольда; 22 марта, 8 апреля
Спектакль Дмитрия Волкострелова о том, какой разной — красивой, достойной или плохой — может быть русская смерть. Зал разделится на шесть участков, среди которых каждому зрителю предстоит найти свой.
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«Мастер-класс», Театр Вахтангова; 26 марта
Постановка по пьесе американского драматурга Терренса Макнелли о вымышленном мастер-классе оперной певицы Марии Каллас в конце ее жизни с Людмилой Максаковой в главной роли.
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«Слуга двух господ. Russian Edition», Театр Пушкина; 1 апреля
В День дураков на сцене Театра Пушкина покажут спектакль «Слуга двух господ. Russian Edition» по Карло Гольдони. Эдакое переосмысление итальянского народного театра в традициях русского скоморошества. Режиссер — лауреат «Золотой маски» Юрий Муравицкий.
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«Дон Кихот», Театр на Таганке; 22 и 23 апреля
Идея спектакля родилась у Дениса Хусниярова благодаря актерам Василию Уриевскому и Павлу Комарову — режиссер увидел в них идеальный тандем на роли Дон Кихота и Санчо Пансы. Драматург Алексей Житковский, в свою очередь, адаптировал роман Сервантеса под российские реалии.
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«Александр_а», Театр Практика; 14 и 15 мая
«Александр_а» — мультимедийный проект режиссерки Вики Приваловой о первой женщине-министре Александре Коллонтай. На сцене революционерку сыграют сразу три актера — Мария Брусникина, Алиса Дмитриева и Федор Кокорев. Зрители безучастными также не останутся, для них приготовят специальные инструкции.
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