«При нем начнется новая жизнь»: что говорят о приглашении Кустурицы в Театр российской армии

Сербский постановщик Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра российской армии. В комментарии «Газете.Ru» главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий назвал это решение «абсурдным», а пианист Юрий Розум отметил «невероятную связь» Кустурицы с Россией. В самом ЦАТРА заявили, что дата встречи режиссера с труппой еще не назначена.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу предложил Эмиру Кустурице занять пост главного режиссера Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Встреча российского министра и сербского режиссера состоялась 21 февраля. Согласно сайту Минобороны, Кустурица принял предложение Шойгу. Режиссер выразил надежду на успешную деятельность на новом месте и заявил о желании сохранить классические ценности при постановке спектаклей.

«Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», — отметил Кустурица.

В самом театре эту новость пока не комментируют: руководство и артисты еще не встречались с режиссером. Директор ЦАТРА Иван Чурсин заявил «Газете.Ru», что на данный момент нет точной даты представления Кустурицы труппе, а контракт не подписан.

«Нам еще его никто не представлял. Когда будет представление, контракт, сбор труппы и коллектива, мы сможем дать какой-то комментарий. То, что написано в интернете от Министерства обороны, — только это пока и можно комментировать. Мы обязательно пригласим всех на представление режиссера труппе. Точной даты [представления труппе, подписания контракта] пока нет», — сказал он.

Пианист, педагог и народный артист России Юрий Розум рассказал «Газете.Ru» о давней дружбе с Кустурицей. Он также выразил уверенность в том, что организаторские навыки режиссера помогут ему вывести театр на новый уровень.

«Кустурица — это личность, о которой можно говорить без конца. Мы с ним не просто знакомы, а дружим и лично, и творчески. Когда Эмир в Москве, он всегда приходит ко мне на Тверскую, мы устраиваем домашние концерты, — рассказал Розум. — Он еще и выдающийся организатор, который построил целую деревню Дрвенград, где проходят фестивали музыки и кино. Я думаю, что с его приходом начнется новая жизнь российского театра».

Кроме того, музыкант подчеркнул «невероятную связь» Кустурицы с Россией. С 2013 года режиссер проводит ежегодный фестиваль русской музыки в Сербии.

«Вы понимаете, что это такое, когда в центре Европы кто-то объявляет фестиваль русской музыки? Для этого нужно иметь определенную отвагу. Но уж чего у Эмира не отнять — это смелость, прорыв, неожиданность и невероятную яркость», — сказал Розум.

В свою очередь главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий назвал абсурдным приглашение сербского постановщика на должность в Москве. Он отметил, что уважает Кустурицу как кинорежиссера, но не понимает его назначения на один из ведущих постов в российском театре.

«На эту новость я отреагировал неоднозначно. С одной стороны, обрадовался, потому что это один из моих любимых кинорежиссеров. Я собираюсь в Театре на Таганке делать спектакль по его фильму «Черная кошка, белый кот», постановка выйдет в декабре 2022 года. C другой стороны — эта новость абсолютно безумная в каком-то смысле. Немножко странно, что российским театром приглашают руководить иностранного кинорежиссера. С этой точки зрения данная идея звучит абсурдно.

В организаторских способностях Кустурицы я не сомневаюсь. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Но я не знаю, работал ли он в России до этого. Ведь надо учитывать, что российский театр — определенная субкультура. Однако я ему желаю всяческих успехов на этом посту», — сказал Муравицкий.

Писатель Захар Прилепин назвал приглашение Кустурицы «фантасмагорией» и похвалил министра обороны за «остроумное решение».

«Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов — глубоко консервативный, традиционалистский режиссер, воспитанный, к тому же, русской культурой», — написал Прилепин в Telegram.

Далее писатель призвал исправлять ситуацию, в которой «умные патриоты истреблены как класс», а возглавить театр может лишь серб.