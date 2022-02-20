«Интерес к криминальным историям связан со страхом»: интервью Романа Маякина

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера второго сезона криминально-комедийного сериала «Два» от шоураннера Евгения Кулика. Звезда проекта Роман Маякин в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к ситкомам, криминалу на экране, а также проблеме инфоцыганства.

— В сериале «Два» вы исполняете роль Мамона — криминального авторитета. Чем вас привлек этот образ? Было ли что-то, что добавили к персонажу лично вы?

— Знаете, это одна из тех работ, которые создаются вместе с артистами. Бывает, ты приходишь на проект, тебе уже примерно обрисовывают план, как, что, каким твоего героя хотят видеть. Твоя задача минимальна — воплотить это в кадре. Когда же мы только познакомились с ребятами и я пробовался на роль, сразу же предложил свое видение этого героя. Ребятам мои идеи понравились. Дальше мы вместе начали развивать персонажа, дописывать объемную историю вокруг него. Некоторые сцены изменялись, появлялись новые реплики. Можно сказать, что это некое сотворчество всех, кто участвовал в проекте — мое, режиссеров, Жени Кулика. В итоге мы снимали и кайфовали, это был в хорошем смысле слова не отягощающий процесс, преисполненный юмором и легкостью.

— Что вы в целом думаете о формате криминально-комедийного ситкома с короткими десятиминутными эпизодами?

— Мне кажется, сейчас время качественного «попкорна», если можно так сказать. В «Два» нет претензии на великое кино, это тот формат, который ты включаешь в телефоне или на планшете, когда куда-то едешь или кого-то ждешь. Это не то событие, ради которого ты спокойно садишься дома, включаешь телевизор и смотришь.

«Два» — именно хороший, качественный «попкорн», который сделан профессионально и смешно. На мой взгляд, юмор здесь иного качества, чем можно было бы встретить в сериалах несколько лет назад. Причем надо отметить, что ребята — Женя Кулик, Леша Кривеня — вышли из КВН, их опыт связан не с актерством. Но все равно «Два» сделан здорово и с актерской точки зрения.

Если говорить про моего персонажа, то в первом сезоне он как бы заявляется. Во втором же вокруг событий, связанных с героем, завязывается сюжет, а у меня появляется большего экранного времени.

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— Нет ли у вас ощущения, что историй о криминале и на телевидении, и на стримингах уже и так в избытке?

— Слушайте, а когда этого избытка не было? Существует целый канал, который показывает только криминальные драмы и боевики — и отлично себя чувствует при этом. Такие проекты всегда найдут своего зрителя. Я думаю, что этот интерес связан, прежде всего, с какими-то страхами. Мы боимся, что встретимся с какими-то неадекватными людьми — все это про тревожность и чувство страха. Когда видишь, как этот страх испытывают другие люди, ты получаешь от этого определенное удовольствие. Поэтому и распространены истории про криминал — страха у нас в жизни много. Это не связано с телевидением или стримингами, это связано с человеческой психологией. Хорошо это или плохо — не мне судить.

Ведь зритель зачастую пытается сравнивать себя с героем, которого он видит на экране. Понятно, что большинство людей хотят больше зарабатывать или найти на улице чемодан денег. Это очень распространенное желание. А в «Два» показывают в юмористической форме, что может произойти, когда ты такой чемодан в действительности находишь. При этом история не скатывается в чистый абсурд. Это по сути народная комедия, пусть и с криминальными элементами. Из серии «сел, посмеялся, расслабился и пошел дальше».

— Смотрите ли вы фильмы и сериалы как обычный зритель? Что из последнего вам больше всего запомнилось?

— Кино я смотрю постоянно. У меня на телефоне есть почти все платформы, которые сегодня существуют, поэтому я всегда включаю что-то новое. Прежде всего, это интересно мне с профессиональной точки зрения. Но на свои собственные работы я совсем не могу смотреть как обычный зритель — всякий раз что-нибудь подмечаю, поэтому мне мало что нравится. А даже если нравятся какие-то элементы, я все равно оставляю во время просмотра замечания: «Вот здесь нужно было вот так».

Возвращаясь к кино — недавно пересмотрел мультфильм Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Просто невероятно, как круто все это сделано. Кино — очень большая часть моей жизни, которая меня интересует в целом.

— В одном из интервью вы упомянули, что ваш сын не тяготеет к актерскому ремеслу. Как вы считаете, важно ли сегодня молодежи иметь именно востребованную профессию — или стоит все-таки прислушиваться к собственным стремлениям?

— Конечно, тут ответ будет очевиден. Если сегодня какая-то деятельность крайне актуальна, то через 5-10 лет такого уже может не быть. Стать профессионалом своего дела и относиться к нему как к ремеслу — вот что важно. И также важно обязательно заниматься тем, что ты любишь.

Выбор профессии лишь потому, что она приносит деньги, — это выбор, основанный на страхе, о котором мы с вами уже говорили. Это же банальная логика — «если этим можно заработать, значит, я не умру с голода». Но можно свой выбор обосновать любовью, а не страхом. Может быть, сейчас любимая профессия не принесет вам миллионы, но вы будете каждый день заниматься любимым делом, а это в наши дни большая редкость. Хотя, в конечном счете, мне кажется, если ты занимаешься тем, что больше всего любишь, это не может не приносить тебе деньги.

close 100% Пресс-служба KION

— Недавно вы также исполнили главную роль в сериале «Сергий против нечисти». Остались ли вы довольны этим проектом?

— В целом я доволен. Хотя всегда сложно отношусь ко всем работам, в которых принимал участие. Я очень придирчив к себе, постоянно все за собой замечаю. Также у меня всегда есть некое идеальное представление того, как это могло было бы быть, мне всегда кажется, что можно сделать еще лучше: где-то поменять музыку, где-то что-то еще. Но это мое личное мнение. Опять же, все это вкусовщина — сложно сделать проект, который понравится абсолютно всем. В любом случае «Сергий против нечисти» — это классный фантастический комикс с элементами черного юмора. И в целом, считаю, эта работа удалась. Дальше у меня уже начинаются претензии к себе.

— Продолжая тему этого проекта — сталкивались ли вы с паранормальными явлениями в реальной жизни?

— Летающих тарелок в жизни не встречал. Однако были, например, необычные совпадения, в таких ситуациях обычно говоришь: «Господи, так и знал». На мой взгляд, это связано с тем, что в голове крутятся определенные мысли, связанные с нашими страхами. Постепенно это начинает происходит в действительности, а нам кажется: «О, это моя интуиция».

Я, конечно, верю в некие фатальные вещи — вроде того, что если должен ребенок родиться в 25 лет, то он и родится. Как ты к этому событию подойдешь — это твоя личная зона ответственности. Нужно внимательнее следить за тем, что происходит в голове. Конечно, я думаю, что в нашей вселенной точно есть еще какая-то форма жизни. Но у меня никаких контактов с ней не было.

— Что вам ближе — работа в театре или кино?

— Надо понимать, что это абсолютно разные вещи. Кино — это про технологический подход. Там тебе нужно точно встать и сыграть, пока вокруг в определенном порядке и ракурсе установлены свет, звук, камера и все остальное. Это, конечно, творческая профессия, но она более техничная, потому и подход к ней другой.

Театр — это, прежде всего, живой зритель, ты выходишь на сцену, у тебя нет никакого права на ошибку, на повторный дубль. Есть, знаете, велосипед и коньки — вроде бы разные вещи, но и то, и другое про спорт. И кино, и театр — разговор про искусство, но они все-таки очень разные. Я люблю и то, и другое.

— Вы ранее говорили, что в прошлом весили 130 кг, однако смогли серьезно похудеть. Расскажите, каким образом?

— Прежде всего, никаких чудодейственных препаратов, таблеток и лекарств для этого нет, ничего подобного я советовать не буду. В первую очередь вес уходит вследствие правильного питания и физической нагрузки. Больше спорта и меньше есть — вот мой совет. Плюс нужно пить много воды.

Все прекрасно знают, как похудеть. Важнее понять, из-за чего в организме произошел сбой, почему ты поправляешься. Для этого нужно сходить к врачу, сделать своего рода диагностику — проверить уровень гормонов, узнать, правильно ли функционируют органы. Если все ок, то рекомендую просто поменьше есть и побольше двигаться. Тогда все будет хорошо.

close 100% Пресс-служба KION

— В 17 лет вы фактически остались один из-за трагической гибели родственников. Есть ли у вас какой-то совет для подростков, как найти в себе силы, чтобы добиться поставленной цели, несмотря на жизненные трудности?

— У каждого в жизни есть бочка меда и ложка дегтя. Как мне однажды говорила мой мастер Алла Борисовна Покровская, «гроза в кустарник не бьет». У кого-то погибают родители, и это невероятное горе для человека. У кого-то умирает домашнее животное, и это тоже большое горе. Нужно понимать, что не бывает так, будто именно у тебя хуже, чем у кого-то. В жизни все можно измениться, ведь ты каждый день просыпаешься новым человеком.

Если сегодня кажется, что вокруг непроглядная тьма, то завтра все может быть очень круто. Но в жизни всякое случается, с этим ничего не поделаешь. Твоя основная функция — прожить эту жизнь счастливо, чтобы за тебя вселенная радовалась. Она тебя создала, ты используешь данное тебе время в полной мере. Как правило, все сложности, что происходят в нашей жизни, укрепляют и закаляют нас.

— В последнее время все чаще обсуждается тема «инфоцыганства» — особенно после резонансного интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской. Как вы относитесь к деятельности подобных коучей?

— Зарабатывают девушки деньги, и слава Богу. Ничего плохого они не делают. И Собчак, и Блиновская — одни и те же яйца, только в профиль. Это люди, которые собрали информацию в общем доступе, аккумулировали ее в свой собственный формат и начали рассказывать окружающим. Вопрос в другом: почему в нашей стране это так хорошо заходит? Какие-то элементарные вещи вам объясняют, а реакция такая, будто это сенсационное открытие. Информация, которая помогает сделать нашу жизнь более качественной, доступна всем. Ее можно посмотреть, почитать, послушать. Этим просто нужно заниматься. Блиновская этим занялась, поэтому теперь продает курсы. Миллионы людей слушали это, а сейчас ее начали обвинять.

На мой взгляд, Собчак достаточно некрасиво себя ведет — устроила разоблачение, после которого начала делать то же самое, продавать собственные курсы. Я никогда подобными курсами не пользовался и вряд ли буду. Но кому-то это действительно помогало, и слава Богу. Если говорить языком девушек, у каждого человека разный уровень вибраций. Кому-то нужно рассказать по-ярославски, кому-то по-питерски. Этим они и занимаются, но мне в целом не очень это интересно. Не думаю, что этому нужно уделять столько внимания.