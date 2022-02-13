«Холостяк», строитель в Лондоне, психолог: что стало со звездами «Интернов»

С 2010 по 2016 год на ТНТ выходил сериал-ситком «Интерны», посвященный работе выпускников медицинских вузов. «Газета.Ru» рассказывает о том, как сложилась судьба исполнителей ролей доктора Быкова, интерна Лобанова, медсестры Любы и других героев.

Иван Охлобыстин — Андрей Евгеньевич Быков, руководитель интернатуры

В этом году состоится премьера двух лент с участием актера Ивана Охлобыстина — «Быть» и «Золотые соседи». В 2020-м он вел телешоу «Золото Геленджика». Также многодетный отец стал героем собственного реалити-шоу «Охлобыстины» на телеканале ТВ-3. В нем, согласно синопсису, артист «впускает в свой дом и семью зрителей всей страны».

Кроме того, Охлобыстин работает актером дубляжа — его голосом говорит почтальон Печкин в новом «Простоквашине», Волк в «Сказках Серого Волка» и Капитан Гатт в «Ледниковом периде 4». Параллельно с актерской деятельностью он пишет и издает книги («Небылицы и думы», «Дом солнца», «Уиллис»). Отметив 55-летие в 2021 году, Охлобыстин заявил, что может вернуться к служению в церкви. С 2010 года он остается священником Русской православной церкви, временно отстраненным от служения по собственному желанию.

Светлана Камынина — Анастасия Константиновна Кисегач, главврач больницы

Благодаря роли в «Интернах» актриса Светлана Камынина полюбилась режиссерам. Она постоянно снимается в различных проектах, последние из которых — сериалы «Проект Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Окаянные дни», «Ле.Ген.Да», «Полет», «Секреты семейной жизни» и другие. Артистка ведет здоровый образ жизни: занимается танцами на пилоне, стоит на гвоздях и предпочитает активный отдых.

Вадим Демчог — Иван Натанович Купитман, заведующий кожно-венерологическим отделением

В настоящее время создатель «Фрэнки-шоу» и голос Мистера Фримена Вадим Демчог руководит театральным проектом «Арлекиниада». 13 февраля он представил в Москве кровавую постановку »#КтоГамлет». В этом году выйдет фильм «Папы», в который входит новелла «Один день» с участием Демчога. Ранее он снялся в сериалах «Семейка», «По колено», «Иванько» — а также фильме «Кольская сверхглубокая». Кроме того, Демчог является автором книги по саморазвитию «Открывая Даймона» и проводит психологические тренинги.

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Светлана Пермякова — Любовь Михайловна Скрябина, медсестра терапевтического отделения

Бывшая участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова снимается в кино, участвует в телешоу, а также ведет соцсети (более 1 млн подписчиков в в Instagram). В сентябре 2021 года она приняла участие в шоу «Звезды в Африке» на ТНТ и заняла третье место. Актриса играет в театре «Содружество актеров Таганки», «Театриум на Серпуховке» и других.

Илья Глинников — интерн Глеб Романенко, сын главврача

Актер Илья Глинников снимается преимущественно в комедиях («Вася-праздник», «Фитнес», «Любовь с ограничениями», «Крыша мира»). Также он сыграл одну из ролей в сериале «В клетке» видеосервиса Okko. В 2018 году артист был героем шоу «Холостяк», выбрал в качестве победительницы Екатерину Никулину, но не смог ужиться с избранницей.

В начале января 2022 года СМИ писали о том, что Глинников не выходит на связь в горах Казахстана. Позднее его нашли в горном лагере в Алма-Ате.

В феврале 2020 года Дмитрий Шаракоис начал работать актером в Великобритании. Сначала его утвердили на роль в рекламе популярного напитка, а затем пригласили озвучивать фильм для Netflix. Он переехал в Лондон в 2018 году и подрабатывал строителем, параллельно направляя запросы на сотрудничество в 95 актерских агентств. О своей жизни Шаракоис рассказывает в своем YouTube-канале, на который подписаны 110 тыс. пользователей. Страницу в Instagram он закрыл.

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Кристина Асмус — интерн Варвара Черноус

После «Интернов» Кристина Асмус обрела популярность, вышла замуж за резидента Comedy Club Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия, а в 2020-м пара распалась. На счету Асмус — роли в фильмах «Текст», «Китобой», «А зори здесь тихие», «Синдром дракона», «Своя война», «Декабрь» и других. С 2012 года актриса играет в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Александр Ильин — интерн Семен Лобанов

С 2010 года актер Александр Ильин является вокалистом и автором песен панк-группы «План Ломоносова». В данный момент она гастролирует на юге, выступая в Сочи, Краснодаре и Севастополе. Также Ильин продолжает сниматься в фильмах («Петровы в гриппе», «Корпорация Ad Libitum», «Тренер») и сериалах («Карамора», «Собор», «Таинственная смерть»). В марте 2018 года у актера и его супруги Юлии родился сын, которого назвали Александром — в честь отца и деда. В апреле 2021-го у них появился сын Ярослав.

Один Байрон — интерн из США Фил Ричардс

Российский актер американского происхождения Один Байрон играл во многих культурных учреждениях Москвы — таких, как театр «Сатирикон», Центр искусств имени Михаила Барышникова, театральный центр «На Страстном», театр и клуб «Мастерская». В 2014-2015 годах Байрон работал в «Гоголь-центре», параллельно играя Чичикова и Манилова в спектакле «Мертвые души». В 2015 году он признался в своей гомосексуальности, уехал в США и через год вернулся в «Гоголь-центр». Сейчас он задействован в спектаклях «Барокко», «Две комнаты», «Демоны» и многих других. В недавней фильмографии артиста — сериалы «Карамора», «Я жив…», «Операция «Мухаббат» и «Содержанки».

Аглая Тарасова — интерн Софья Калинина

Сейчас Аглая Тарасова снимается в военной драме «Воздух» и сериале «Вася-праздник». Одна из ее самых ярких работ — главная роль фигуристки в дилогии «Лед». За нее Тарасова получила премию «Золотой орел» (2019) в категории «Лучшая женская роль в кино». Актриса также снялась в картинах «Непослушник», «Еврей», «Казнь» — и сериалах «Бомба», «Беспринципные», «Свободные отношения». С 2018 года она встречается с американским режиссером Дарреном Аронофски.