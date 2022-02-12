Криминальное чтиво: послесловие к «Книге Бобы Фетта»

Два сезона «Мандалорца» стали если не лучшим, что случалось со «Звездными войнами» после оригинальной трилогии, то как минимум лучшим из того, что происходило с франшизой под лейблом Disney. «Книга Бобы Фетта», первый из нескольких запланированных спин-оффов шоу, начинает активно расходовать этот кредит доверия. Сериал дает ряд поводов себя полюбить, но, кажется, так и не находит ответа на главный вопрос: зачем бывшему охотнику за головами, который подался в крестные отцы Татуина, потребовался полноценный сольный проект.

Доходит до абсурдного: на пару эпизодов заглавный герой почти с концами исчезает из собственного шоу, как бы подтверждая свою несостоятельность в качестве точки фокуса. Тогда «Книга Бобы Фетта» превращается во второй с хвостиком сезон «Мандалорца» — и в таком виде, что симптоматично, смотрится привлекательнее всего. В остальное время «Книга» заметно буксует, прыгая между недожатой гангстерской драмой про передел власти и борьбу с наркосиндикатом (эти вещи как раз хотелось увидеть в первую очередь) и затянутыми флешбеками про откисание с племенем таскенов сразу после событий «Возвращения джедая». В этом смысле особенно тревожно думать, что там предполагалось в «Рейнджерах Новой Республики», еще одном спин-оффе «Мандалорца», который в итоге отменили, а оставшиеся наработки вроде бы решили внедрить в следующие сезоны флагманского шоу, если такую вот «Книгу Бобы Фетта» все-таки сочли адекватным пополнением линейки. Заранее переживаем за «Асоку», заявленную на следующий год.

close 100% Кадр из сериала «Книга Бобы Фетта» (2021) Lucasfilm Ltd.

Однако за вычетом совершенно невнятного сценария, весь гнев за который стоит адресовать шоураннеру Джону Фавро, сериал близок к великолепию. Еще один ворох подмигиваний классике вестерна — есть, еще один склад отсылок и пасхалок — есть, еще одна роскошная музыкальная тема Людвига Йоханссона — есть. Крайне радостно видеть при деле Роберта Родригеса, чья продюсерская рука отчетливо здесь видна — и которому явно нравится возиться в этой песочнице (шутка про Татуин): своеобразные пристрастия режиссера «Отчаянного» очень забавно смотрятся в контексте «Звездных войн» (фанаты неоднозначно приняли банду юных байкеров-киборгов на вырвиглазных гравициклах, но Джордж Лукас бы, вероятно, одобрил). Дэнни Трехо, наконец, подтянули — какие могут быть претензии?

На данном этапе не очень ясно, какое будущее ждет шоу: его героев мы, скорее всего, встретим в третьем сезоне «Мандалорца» (он, предположительно, начнется когда-то в конце 2022-го), но непосредственно о втором сезоне «Книги» пока ничего не слышно. Disney в свойственной манере держит язык за зубами. Есть надежда, что причастные все-таки одумаются и его (сезона) вообще не будет, а начатые сюжетные линии получат развитие в следующих сериях «Мандалорца», поскольку там им, очевидно, самое место. Джону Фавро, для которого мы пару лет назад клянчили новогоднюю премию, теперь хочется посоветовать поваляться денек-другой в спа-капсуле (сам Боба Фетт проводит в ней завидное количество времени), собраться с силами (may the Force be with you), поразмыслить о своем поведении. Но это вообще нам всем не помешает.