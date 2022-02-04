Плейлист недели: «Би-2», Ники Минаж, Макс Барских

Скандальная Ники Минаж в образе специального агента, традиционно мрачные Ic3peak, анимационные версии вокалисток «Тату» и сюрреалистический клип Red Hot Chili Peppers: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках недели.

«Би-2» — «Я никому не верю»

«Би-2» представили клип на песню «Я никому не верю». Режиссером выступил Макс Шишкин, ранее работавший с группой над «Пеклом», «Депрессией» и «Нам никто не нужен». Как признались сами артисты, в меланхоличном видео есть неожиданные отсылки — например, к Crazy Frog.

Премьера первого за пять лет альбома «Би-2» запланирована на осень 2022 года.

Ники Минаж и Lil Baby — «Do we have a problem?»

В девятиминутном клипе американская рэперша сыграла роль специального агента, которая отправляется на встречу ведущих преступных организаций. Постановщиком видео стал создатель фильма про Тупака Шакура Бенни Бумом, в актерский состав вошли Кори Хардриктон и Джозеф Сикора.

В рамках социального проекта Recycling Макс Барских рассказал личную историю взаимоотношений с наркотическими веществами. «В Recycling я буду высказываться на темы, которые пережил на своем опыте,» — сообщил Барских, представивший новый трек «No exit».

По словам артиста, отказ от наркотиков стал одним из лучших решений в его жизни. Режиссером видео к песне выступил Алан Бадоев, бывший ведущий «Орла и решки».

Ic3peak — «Червь»

Российская группа Ic3peak выпустила трек, записанный с австралийским трэп-металлистом Kim Dracula (Сэмюэл Веллингс). Песня получилась мрачной — впрочем, как обычно.

Релиз стал для коллектива вторым после полуторагодичного молчания. В декабре Ic3peak представила сингл «Vampir» с солистом Bring Me The Horizon Оливером Сайксом. По слухам, оба трека войдут в еще не анонсированный альбом группы.

Sergio Galoyan — «Sargas»

Автор хитов «Тату» Сергей Галоян и художница RIKANI выпустили мультсериал с аниме-версиями Юлии Волковой и Елены Катиной. Музыку к мультфильму написал сам Галоян.

«Создавая музыку для EP SARGAS, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х — и тем самым напоминала фирменный звук «Тату». Чтобы она была синематичной, но при этом хитовой», — объяснил музыкант.

Сами вокалистки не принимали участие в релизе.

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Red Hot Chili Peppers — «Black Summer»

В заглавном сингле предстоящего лонгплея американские рокеры отсылают к летним пожарам в Австралии, которые каждый год охватывают родину басиста группы Фли. «Жду, когда закончится еще одно черное лето», — поют музыканты.

В самом видео участники группы выступают на фоне сюрреалистических кадров — леса, ледяного океана, космоса и перевернутой пустыни. В кульминации музыканты встречаются на сцене, окруженной несколькими заходящими солнцами.

‍Red Hot Chili Peppers также анонсировали выход 12 студийного альбома «Unlimited Love». Премьера предыдущей пластинки «The Getaway» состоялась аж в 2016 году, с того момента группу покинул гитарист Джош Клингхоффер. На его место после десятилетнего перерыва вернулся соавтор хитов «Californication» и «Stadium Arcadium» Джон Фрушанте.

Oliver Tree — «Freaks & Geeks»

Американский певец Oliver Tree выпустил трек с фолк звучанием со своего грядущего альбома «Cowboy Tears». Сам пластинка выйдет 18 февраля этого года.