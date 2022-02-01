Победы России в хоккее и фигурном катании. Чего звезды ждут от Олимпиады-2022

4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. В преддверии одного из главных спортивных событий этого года «Газета.Ru» узнала у звезд российского шоу-бизнеса, политиков и бывших спортсменов, за какими дисциплинами они будут смотреть с особым вниманием, а также как относятся к выступлению сборной России без флага и гимна и дипломатическому бойкоту США.

За какими видами спорта будут следить

Светлана Журова: Олимпийские игры — всегда захватывающе. Для меня это одно из самых важных событий года. Конечно, буду смотреть за своим конькобежным видом спорта, шорт-треком, фигурным катанием, за хоккей буду переживать — как и вся страна. Сейчас мне еще стало интересно наблюдать за лыжами и биатлоном, потому что ребята хорошо выступают. И также сани, бобслей и скелетон. Смотреть за ними по телевизору даже интереснее, чем на стадионе. Там важны секунды, а в жизни это пролетает мимо тебя.

Ирина Роднина: Особенно буду наблюдать за российскими спортсменами в фигурном катании, биатлоне, хоккее и лыжных гонках.

Денис Мацуев: Когда дело касается нашей страны на международных соревнованиях, я срываю голос и переживаю за россиян в любом виде спорта. Безусловно, собираюсь смотреть хоккей, переживать и за фигуристов, и за лыжников. Разделять здесь не буду — от болельщиков всегда нужна поддержка за любую медаль и любое сражение.

Владимир Познер: Кое-что буду смотреть, но выборочно, потому что меня не так увлекают зимние виды спорта. Думаю, буду наблюдать за фигурным катанием и хоккеем.

Михаил Грушевский: Фигурное катание я буду отслеживать во всех дисциплинах — и одиночников, и парные соревнования. Думаю, в этом виде спорта стоит ожидать хороших результатов от россиян. На фигурное катание, кстати, лет 50 тому назад меня «подсадила» бабушка. До сих пор помню всех наших чемпионов, в том числе олимпийских — начиная от Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Кроме того, жду хорошего результата от хоккейной сборной, ведь в новейшей истории единственное золото в этом виде спорта у нас было при отсутствии игроков из НХЛ — в 2018-м. В Пекине их тоже не будет, что существенно повышает наши шансы.

Иосиф Пригожин: Будучи представителем шоу-бизнеса, я в первую очередь собираюсь смотреть открытие и закрытие Олимпиады. Это важное событие планетарного масштаба. И думаю, что в Китае это будет сделано красиво. Болеть буду, естественно, за наших спортсменов во всех видах спорта. Но для меня Олимпиада — прежде всего важное дружеское событие, потому что люди вокруг нее будут объединяться.

close 100% Российская фигуристка Александра Трусова Александр Вильф/РИА «Новости»

Не обидно ли, что россияне будут выступать без флага и гимна

Журова: Конечно, обидно. Я бы даже сказала, это несправедливо. Надеюсь, Пекин будет заключительной Олимпиадой, в которой с нами такое происходит. Причем это какие-то двойные стандарты: на чемпионате мира и Олимпиаде мы без флага и гимна, на чемпионате Европы и Кубках мира — с ними. Это достаточно странно выглядит.

Роднина: Нас лишили этого права до конца 2022 года. Обидно или не обидно, но решение принято.

Мацуев: С этим нельзя мириться. Я всегда говорю — какая бы музыка ни была, но выше музыки гимна нет ничего. Мы все ждем с нетерпением, когда все возвратится на круги своя. С другой стороны, на прошлой Олимпиаде, где мы также выступали без флага, была победа в хоккее. А как традиционно говорят: «Если в хоккее побеждаешь, то уже полдела сделано». Несмотря ни трудности, мы все равно будем биться, бороться и переживать. Что еще остается делать?

Познер: Сами виноваты. Не надо было пользоваться допингом. Но спортсменов жалко, потому что они здесь ни при чем. Надеюсь, это будет урок — раз и навсегда.

Пригожин: Обидно, но, напомню, что музыка Чайковского, которая заменит наш гимн на Олимпиаде, — русская. Она символизирует нашу сборную как талантливое российское общество. Мы живем в мире беспредела и стали заложниками мнения одного государства, которое навязывает нам свои игрища. У нас выбора-то особо нет. Надеюсь, и мы когда-нибудь сможем сделать так, чтобы наш триколор был всегда. Но белый флаг — это тоже неплохо. На мой взгляд, он символизирует мир.

close 100% Знаменосцы команды ОКР фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов во время парада атлетов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 23 июля 2021 года Marko Djurica/Reuters

Что думают о дипломатическом бойкоте США

Журова: Американцы не в первый раз заявляют о бойкоте перед Играми, которые проходят в Китае. Это было и в 2008 году. История повторяется. Они же должны быть последовательными: если делали это раньше, то должны делать это и сейчас. Единственное, если в прошлый раз они бойкотировали в одиночку, то теперь призвали своих союзников сделать то же самое. И союзники их поддержали. Главное, в этот раз они не заставили свою команду не приезжать, потому что в 2008 году у них изначально были именно такие рекомендации. К счастью, хотя бы спортсмены в этом отношении не вовлекаются в политические игры.

Роднина: Американцы все время что-нибудь придумывают. Главное — на это не реагировать.

Мацуев: Политика и спорт — вещи несовместимые. Те, кто пытается внедрить это, — не имеют никакого отношения к спорту. Я же стараюсь не замечать эти вещи. Считаю, что спорт и культура были всегда вне политики, поэтому нужно не обращать на это внимание и выступать на нашу страну — что бы ни происходило.

Познер: К сожалению, не слишком хорошо осведомлен о политике КНР в отношении уйгуров (в качестве причины дипломатического бойкота США назвали ситуацию с правами человека в Китае, в том числе уйгуров — «Газета.Ru»). Не знаю, можно ли говорить о какой-то попытке уничтожить уйгуров, но что политика довольно жесткая и нарушает их права — это, видимо, так. Так что решение США, по крайней мере, понимаю. Не могу сказать, что я его горячо поддерживаю, но вполне понимаю. Видите ли, к сожалению, здесь политика вмешивается в спорт, хотя не должна этого делать. Но ничего с этим не поделаешь.

close 100% Сборная США на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, Республика Корея, 2018 год Global Look Press

Стоило ли проводить Игры в условиях пандемии

Роднина: Мы всего вторые Игры проводим в условиях коронавируса. Это лишний раз доказывает, насколько мы хотим сохранить олимпийское движение. Оно интересно и важно всему миру.

Мацуев: Все понимают, в какие времена проходит Олимпиада. Но я уверен, что в Китае все будет организовано без сучка и задоринки. Уверен, все будут здоровы и покажут самые лучшие результаты.

Грушевский: Олимпиада без зрителей и с такими жесткими ограничениями, конечно, выглядит странно. Эти эпидемиологические правила совершенно не рифмуются с духом спортивного соперничества. Но что делать? Это данность. Если вообще не проводить Игры, то удар под дых каждому спортсмену. Ведь одно дело регулярные соревнования, а другое — Олимпиада, которая проводится раз в четыре года.

Пригожин: Нужно принять все необходимые меры предосторожности, но при этом максимально эффективно продолжить жизнь. Люди должны быть максимально свободными. К тому же, спорт — вещь сложная. Спортсмену, которому сейчас 25 лет, к следующей Олимпиаде будет уже под 30. У него возможности уже будут другие.