Сердючка спела украинцам «Батько наш Бандера». В России это понравилось не всем

Верка Сердючка спела песню «Батько наш Бандера» в передаче для российского канала «Че». Эта песня стала мемом в украинском Tik-Tok, обогнав по популярности хиты рэперов из России. В Госдуме уже заявили, что для Сердючки «деньги не пахнут», а выступление артиста представляет собой «типично украинскую» клоунаду. В песне говорится о готовности воевать за Украину.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, исполнил песню «Батько наш Бандера, Украина — мати». Это произошло на концерте юмористической передачи «Дизель-шоу», видео опубликовала пресс-служба программы. Шоу должно транслироваться на канале «Че».

На видео Верка Сердючка обнимает девочку, поднявшуюся к нему на сцену с цветами, и начинает петь строчку из песни, в которой, среди прочего, есть обещание «воевать за Украину». При этом с Данилко было согласовано исполнение только двух песен, хит из TikTok стал третьим.

Выступление Сердючки прокомментировали в Госдуме РФ.

«Клиника. Здесь будет петь, что Сталин ей батька. Деньги, как ковид, не пахнут», — заявил «Газете.Ru» депутат и телеведущий Евгений Попов.

Свое мнение выразил также депутат, экс-глава Совета министров самопровозглашенной ДНР Александр Бородай.

«Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка. Они, собственно, и представляют из себя украинское национальное самосознание. <…> Поймите, вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьезно на это — я бы не стал. Хотя въезд в стране не помешает запретить, хотя бы потому, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны», — сказал он.

Песня «Батько наш Бандера» начала набирать популярность в украинском Tik-Tok еще осенью. В основном исполняли песню с пафосным националистическим позывом школьники и студенты – в формате метаироничных мемов.

В песне рассказывается о раненном украинском повстанце, который остался «без руки и ноги», воюя с «москалями». К нему приходит мать и жалеет его, а в финале хоронит — эпитафией на могиле сына становятся слова «Слава Украине, всем героям слава». В песне также отмечается, что сражение было для украинского молодчика победным, а москали «бежали аж лапти теряли».

Один из самых популярных мемов с этой песней — старшекласссники исполняют песню в туалете, видео подписано так: «Учитель: Почему не сходил в туалет на перемене? Туалет на перемене:»

Комментаторы ролика шутили, что так будет в каждом российском туалете, когда Украина вступит в НАТО.

В конце октября соцсеть Facebook заблокировала видео, на котором Львовская хоровая капелла «Дударик» исполняет песню «Батько наш Бандера».

«Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в «Фейсбуке» в поддержку Флешмоба «Батько наш Бандера» заблокировано!», — говорится в публикации.

В сообщении указана ссылка на ролик, размещенный на Youtube-канале хора, где можно посмотреть и послушать песню про Степана Бандеру в исполнении «Дударика».

Песня «Батько наш Бандера, Украина — мати» в украинском интернете стала популярнее, чем новая песня российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю», сообщало агентство УНИАН.

По данным Google Trends, наиболее активно песню «Отец наш Бандера» искали во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Также композиция популярна среди жителей Киева, Донецкой и Луганской областей.