«Мишка косолапый»: как картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» попала на обертку конфет

25 января исполняется 190 лет со дня рождения художника-пейзажиста Ивана Шишкина. Изображение по мотивам его картины «Утро в сосновом лесу» уже более 100 лет украшает обертку конфет «Мишка косолапый». Об истории создания работы и ее появления на фантике старейшей русской конфеты рассказывает «Газета.Ru».

Как создавалась картина «Утро в сосновом лесу»

Живописец Иван Шишкин (1832-1898) — один из величайших пейзажистов в отечественной истории. Его кисти принадлежат картины «Дубовая роща», «На севере диком…», «Рожь» и десятки других.

В книге «Лесной царь» — Иван Шишкин» писатель Виктор Меркушев рассказывает, что перед написанием картины «Утро в сосновом лесу» (1889) художник вдохновился природой острова Гордомля на озере Селигер. С изображением животных и людей у Шишкина не ладилось, поэтому к нему на помощь пришел Константин Савицкий, остро нуждавшийся в деньгах. Именно он нарисовал четырех медведей, которые лазают по рухнувшему дереву (хотя изначально Шишкин планировал изобразить зайцев).

close 100% Иван Шишкин, Константин Савицкий.«Утро в сосновом лесу». 1889 Третьяковская галерея

Картину сразу же купил Павел Третьяков, который стер с нее подпись Савицкого скипидаром. Коллекционер объяснил, что работу прислал Шишкин, а о втором художнике ему не сказали.

«Начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину», — говорил Третьяков.

За картину Шишкин получил 4 тыс. руб., из которых одну тысячу отдал Савицкому. Тот обиделся, что гонорар поделили не пополам, и заявил, что его медведи занимают центральное место в картине, а лес Шишкина служит лишь фоном. На этом сотрудничество художников прекратилось.

Появление легендарных конфет

Конфеты «Мишка косолапый» начали выпускать в 1913 году на кондитерской фабрике «Эйнем», которая после революции стала «Красным Октябрем». Неофициально эти конфеты появились еще в конце XIX века.

В книге «Кулинарное путешествие по СССР» Олега Мироненко и Татьяны Ивашковой говорится, что руководителю «Эйнема» Юлиусу Гейсу принесли на пробу конфету из миндального пралине между слоями вафель, покрытую шоколадной глазурью. По легенде, в кабинете Гейса висела репродукция картины Шишкина и Савицкого «Утро в сосновом лесу» (1889). Пробуя конфету и глядя на изображение, предприниматель придумал название лакомства и оформление фантика.

Автором обертки стал художник Мануил Андреев — он же создал картинки для конфет «Мишка на севере», «Белочка» и «Ну-ка, отними!».

close 100% Первая этикетка конфеты «Мишка косолапый» производства «Товарищества паровой фабрики шоколадных конфект и чайных печений «Эйнем»

Полный альбом дореволюционных и советских работ Андреева хранится в фонде ЦУНБ имени Н. А. Некрасова. В альбоме написано, что обертка «Мишки» была утверждена в 1913 году. Ее макет принимал уже сын Гейса Владимир, который возглавил фабрику после смерти отца. На фантике Андреев изобразил сюжет картины «Утро в сосновом лесу» в вертикальном прямоугольнике. По бокам художник нарисовал вифлеемские звезды и логотип фабрики с гербом царской России, а остальное пространство заполнил орнаментом из елочек на голубом фоне. Оригинальный фантик можно увидеть в Музее какао и шоколада.

«Мишка косолапый» в советское время и сегодня

В довоенное время дизайн обертки оригинальных конфет почти не менялся. На ней лишь появился слоган «Если хочешь кушать «Мишку», заведи себе Сберкнижку», придуманный Владимиром Маяковским. Эти конфеты стоили 4 руб. за килограмм и были самыми дорогими в СССР. Тем не менее, люди очень их любили и старались покупать на праздники.

close 100% Обертка со строчкой Владимира Маяковского «Если хочешь кушать «Мишку», заведи себе «Сберкнижку»

Значимость «Мишки косолапого» для советской массовой культуры иллюстрирует тот факт, что художник Александр Родченко включил изображение этой конфеты в панно на конструктивистском здании «Моссельпрома». С «Мишкой» на стене дома соседствуют реклама молока и пива «Друг желудка», папирос «Герцеговина Флор» и слоган Маяковского «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Сейчас перед домом растет высокое дерево, и конфету можно увидеть лишь при отсутствии листвы.

Во время Великой Отечественной войны производство кондитерских изделий на фабрике «Красный октябрь» практически остановилось — там выпускали шоколад «Гвардейский» и «Кола» с повышенным содержанием теобромина и кофеина, а также концентраты каш и сигнальные шашки.

После войны главным художником фабрики стал ученик Андреева Леонид Челноков. Он упростил изначальный вариант обертки «Мишки косолапого», сделав «елочки» бирюзовыми и убрав вифлеемские звезды. В 1958 году обертка с медведями завоевала гран-при на всемирной выставке в Брюсселе. Дизайн фантика почти не менялся с 50-х годов — разве что недавно в верхней части композиции появился ярко-красный логотип кондитерской фабрики.

close 100% Послевоенная обертка конфет «Мишка косолапый» «Красный Октябрь»

В советские годы конфеты не были запатентованы, поэтому их копировали многие фабрики — как в СССР, так и за границей. Свои «Мишки» существовали даже в США. Также появлялось много аналогов со схожими названиями и составом — «Мишутка», «Мишка на поляне», «Мишки в лесу», «Мишка на севере» «Мишка-топтыжка» и другие.

Во второй половине 90-х Роспатент закрепил приоритет в использовании товарного знака «Конфеты «Мишка косолапый» за «Красным Октябрем». В настоящее время килограмм этих конфет стоит около 1000 руб.