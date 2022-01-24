Новая «Игра в кальмара», хищение миллионов из МХАТа, Шнуров против Беглова

Диалог между Сергеем Шнуровым и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым об уборке снега и льда в городе, заявление Монеточки о продаже новой квартиры из-за раскрытия ее адреса в СМИ, пропажа 4 млн рублей из кассы МХАТ им. Горького: «Газета.Ru» рассказывает о новостях из мира культуры и шоу-бизнеса за прошедшую неделю, которые вы могли пропустить.

Шнуров заявил, что благодаря его критике в Петербурге стало чище

Музыкант Сергей Шнуров считает, что после выхода его песен «Пока так» и «Покаяние» с критикой администрации Санкт-Петербурга в городе стали лучше чистить снег и лед. В ответ на заявление губернатора Александра Беглова об «информационном давлении в СМИ» артист опубликовал в Instagram стихотворение со словами «поорал немножко матом — стали убирать говнище». Он также назвал градоначальника «выдающимся оратором» и заявил, что ждал от него рассказа о грязи в городе, но не о заслугах его предков (Беглов заявил, что его «невозможно напугать» и рассказал о своих родственниках, которые были героями ВОВ»).

Из кассы МХАТ им. Горького пропали 4 млн рублей

Гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман подал заявление в полицию после пропажи из кассы театра 4 млн руб. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что главный бухгалтер учреждения Галина Гетьман призналась в хищении. По словам гендиректора, для театра важнее вернуть украденные деньги, а не наказать Гетьман.

Монеточка продает новую квартиру из-за СМИ

Певица Монеточка написала в Instagram, что ей придется продать новую квартиру из-за того, что ее расположение «утекло» в СМИ. После того, как номер дома артистки был опубликован популярным Telegram-каналом, к ней начали приходить сталкеры.

«Испытываю максимальный дискомфорт. Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — пообещала она.

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«Игра в кальмара» продлена на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» будет продлен на второй сезон. Об этом рассказал в очередном отчете генеральный директор платформы по контенту Тед Сарандос. «Игра в кальмара только началась», — заверил он.

Вышла первая песня обновленных Artik & Asti

Новой солисткой группы Artik & Asti стала Севиль Велиева. Совместно с Артемом Умрихиным она выпустила первый трек «Гармония». В ноябре 2021 года Анна Дзюба покинула дуэт и начала сольную карьеру. В соцсетях многие фанаты группы отмечают, что вокал Велиевой сильнее, чем у предшественницы.

Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России

Комик Идрак Мирзализаде, у которого начались проблемы из-за шутки про русских, продал вид на жительство Российской Федерации за $15 тыс. Он устроил шуточный аукцион, объявив главным и единственным лотом свой вид на жительство. Сначала он продавал только NFT-версию документа, но за предложенную цену согласился отдать настоящий документ.

Литературные премии «Большая книга» и «Лицей» начали прием заявок

20 января стартовал прием заявок на соискание российских литературных премий «Большая книга» и «Лицей» имени Александра Пушкина. Чтобы побороться за главный приз «Большой книги», авторы должны подать романы, повести, сборники повестей или рассказов, документальную прозу и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2021 года до 28 февраля 2022 года. В премии «Лицей» могут участвовать поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет включительно. Комиссия принимает рукописи без ограничения по срокам создания и произведения, опубликованные с 1 января 2021 года.

Увольнение дочери Папанова из Театра Ермоловой признали незаконным

Актриса Елена Папанова отстояла в суде свое право работать в Театре им. Ермоловой. Ранее она попала под массовые сокращения, организованные худруком Олегом Меньшиковым. Суд обязал театр выплатить Папановой 130 тыс. руб. (зарплату, которую она не получила, находясь под сокращением) и моральную компенсацию в размере 50 тыс. руб.