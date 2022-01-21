«Дорогое удовольствие»: в космосе построят киностудию

Продюсерская компания Space Entertainment Enterprise, основанная российскими предпринимателями, планирует запустить к 2024 году полноценную космическую киностудию. «Газета.Ru» узнала у режиссера Клима Шипенко и летчика-космонавта Андрея Борисенко, есть ли у проекта шансы на успех.

Режиссер Клим Шипенко, недавно завершивший съемки фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС), скептически отнесся к планам Space Entertainment Enterprise по созданию киностудии в космосе. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что на данный момент станция и без того обладает достаточным функционалом для съемок кино — кроме технологии хромакея.

«На американской части МКС тоже достаточно просторно, там тоже есть невесомость. Я не понял, чем это будет отличаться. Если это будет шар с зелеными стенами и это делается ради съемки в невесомости, чтобы потом подложить любой фон, то другая история», — подчеркнул Шипенко.

Режиссер также напомнил, что для производства киноконтента в космосе нужно учесть множество нюансов, в том числе — экономических:

«Если это окупается и экономически выгодно — пусть запускают. Создать постоянную студию в космосе возможно, но нужны люди, которые будут непрерывно заниматься этим и обслуживать ее. Возникает также вопрос затрат, что это даст на выходе. Но создать возможно, мы же полетели и сняли — все хорошо».

Опасения относительно экономической оправданности проекта высказал и летчик-космонавт Андрей Борисенко.

«Вопрос в том, насколько это экономически оправдано и выгодно. Это будет достаточно дорогое удовольствие, в том числе с точки зрения технической эксплуатации. Если это будет окупаться, то проект имеет право на жизнь,» — заявил он «Газете.Ru».

Согласно эксперту, одной из трудностей в функционировании киностудии может стать кадровый вопрос, учитывая жесткие критерии отбора и последующей подготовки космонавтов.

«Человек перед этим должен пройти достаточно серьезную подготовку, которая занимает четыре месяца или полгода, — отметил Борисенко. — Но задумка, конечно, интересная. Если они собираются создать для киностудии отдельный модуль и учесть все нюансы, которые нужны для киносъемок — например, освещение и планы, то это шаг вперед в части съемок материалов космического характера».

Ранее британская продюсерская компания Space Entertainment Enterprise обнародовала планы по строительству и запуску к декабрю 2024 года модуля космической станции, который включит в себя спортивные и развлекательные площадки, а также студию по производству контента. Компания собирается как самостоятельно эксплуатировать модуль SEE-1, так и сдавать его в аренду третьим лицам.

Строительством займется компания Axiom Space, получившая в январе 2020 года разрешение NASA на создание коммерческого компонента МКС. Ожидается, что модуль SEE-1 будет стыковаться с коммерческой станцией Axiom Station, которая, как планируется, отделится от МКС в 2028-м. Сама станция будет использоваться в том числе и для космического туризма.

Основатели Space Entertainment Enterprise — российские предприниматели Елена и Дмитрий Лесневские. Они уверены, что их проект откроет «новый мир для творчества»: «SEE-1 — невероятная возможность для человечества перейти в другую сферу и начать новую захватывающую главу в космосе. SEE-1 станет не только первым, но и самым качественным космическим проектом, позволяющим расширить глобальную индустрию развлечений на низкой околоземной орбите».

Стоимость создания космической киностудии не раскрывается.

Помимо запуска модуля, Space Entertainment Enterprise также работает над предстоящим фильмом с Томом Крузом, съемки которого частично будут проходить в космосе. Режиссером картины выступит Даг Лайман («Мистер и Миссис Смит» ).

Изначально планировалось, что Круз полетит на орбиту осенью 2021 года, однако в итоговый список туристического экипажа Axiom Space он не вошел. На данный момент о фильме почти ничего не известно: ни даты начала съемок, ни планов по релизу, ни синопсиса. Инсайдеры лишь подчеркивают, что лента никак не связана с франшизой Круза «Миссия невыполнима».

В октябре 2021 года российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко успешно отсняли на МКС кадры фильма «Вызов» — именно он станет первой в истории игровой лентой, частично созданной в космосе. По сюжету драмы женщина-врач отправляется на Международную космическую станцию для спасения космонавта.