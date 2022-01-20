«Предпочла заражение вакцинации»: чешская певица Гана Горка скончалась от коронавируса

Чешская певица Гана Горка умерла от коронавируса, намеренно заразившись им от родственников. Артистка не хотела делать прививку, но нуждалась в сертификате для посещения общественных мест. Вирусологи Александр Бутенко и Георгий Викулов назвали решение заразиться ковидом неприемлемым и выразили надежду на то, что для кого-то история Горки будет поучительной.

Солистка чешской фолк-группы Asonance Гана Горка скончалась от коронавируса в возрасте 57 лет в Праге. Она специально заразилась инфекцией от сына и мужа, чтобы получить сертификат для посещения общественных мест. Этот документ предоставляется вакцинированным или переболевшим COVID-19. Об этом сын артистки Ян Рек рассказал BBC.

По словам мужчины, он и его отец были вакцинированы, но заразились коронавирусом на Рождество. Зная об инфекции, Горка предпочла находиться рядом с родственниками.

«Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами», — сказал он.

Певица скончалась 16 января. Сын Горки рассказал, что утром она чувствовала себя хорошо, оделась и собиралась пойти на прогулку. Внезапно артистка почувствовала боль в спине и прилегла отдохнуть.

«Примерно через 10 минут все было кончено. Она задохнулась, — сказал Рек. — Ее философия заключалась в том, что ей больше нравилась идея заразиться COVID-19, чем вакцинация. Она не верила в теории заговора, чипирование или что-то в этом роде».

За два дня до смерти Горка написала в Facebook, что вылечилась от инфекции варианта «дельта». В позитивном посте со множеством радостных смайликов она заявила о готовности к активной жизнедеятельности.

«Значит, теперь будут театры, сауна, концерты и срочно немного моря», — написала певица.

В комментарии «Газете.Ru» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов раскритиковал решение заразиться коронавирусом.

«Специально заражаться ковидом — это неприемлемо и негуманно. В истории были такие эксперименты, когда ученые себя заражали. Первооткрыватель лихорадки Эбола описал клиническую картину, умирая от этой лихорадки. Но это отдельные вопиющие случаи, которые ничего с доказательной медициной не имеют. Никто из здравомыслящих людей, а тем более врачей, не должен одобрять подобное.

И так достаточно больных людей, зачем заражаться здоровым? В среднем, два человека из ста умирают от COVID-19 на планете, в России — три человека из ста. Людям, которые хотят специально переболеть, надо показать эту статистику, ведь они могут попасть в эти 3%.

Мне кажется, усилия должны быть заточены на профилактику, а не на заражение. Так или иначе, все встретятся с вирусом. Я считаю заявления о желании заразиться коронавирусом абсурдными, неприемлемыми и нарушающими международное законодательство», — сказал Викулов.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко отметил, что «дельта», которой заразилась Горка, — самый тяжелый вариант коронавируса.

«Это ужасно совершенно. У нее, наверное, с психикой что-то не в порядке было, когла она решилась на такое. Были случаи, когда ученые проверяли действия патогенных агентов — вирусов или бактерий — на организм человека. Но они сознательно шли на это, чтобы помочь науке своими исследованиями, и рисковали своими жизнями. Но чтобы простые люди заражали себя — это достойно изумления. Повторять это, конечно не надо. Эти «трюки» могут выполняться только профессионалами, и повторять их в домашних условиях не стоит. Надеюсь, эта история выглядит поучительно», — заявил Бутенко.

19 января число заражений коронавирусом в Чехии достигло нового дневного максимума: зарегистрировано 28469 случаев среди населения в 10,7 млн ​​человек. Недавно правительство страны ввело новые меры по борьбе с ростом заболеваемости, включая обязательное тестирование сотрудников государственных организаций и школьников. Период изоляции для людей с положительным результатом теста, но без симптомов, был сокращен с 14 дней до пяти. Около 63% всего населения Чешской Республики полностью вакцинировано, в то время как средний показатель вакцинации по Европе составляет 69%.