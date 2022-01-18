«Закончили эту историю»: что ждет «Сватов» после седьмого сезона

В сети появилась информация, что седьмой сезон популярного сериала «Сваты», вышедший в декабре 2021 года, может стать последним. Эту информацию «Газете.Ru» частично подтвердила звезда шоу Инна Королева. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о дальнейшей судьбе проекта.

Будут ли еще «Сваты»

Скорее всего — нет. По крайней мере, как сообщила «Газете.Ru» звезда сериала Инна Королева (Мария Ковалева), после завершения съемок седьмого сезона актерам было сказано, что «на этом все закончено».

«Пока речи о новом проекте нет. На сегодняшний день мы закончили историю со «Сватами». В последний съемочный день в устной форме было сказано, что на этом все закончено», — рассказала она.

Кроме того, Анна Кошмал, сыгравшая в проекте Женю Ковалеву, немногим ранее трогательно попрощалась с шоу в Instagram.

«Для меня «Сваты» — целая жизнь, одно из самых важных событий на моем пути. Хоть и нашей истории действительно пришел конец, Женя Ковалева всегда будет жить во мне — как символ того, что мечты сбываются,» — написала артистка.

О том, что седьмой сезон будет финальным, прежде говорил и режиссер Андрей Яковлев. «Надо эту эпопею закончить достойно», — подчеркивал постановщик.

Шанс остается

Впрочем, официального подтверждения о закрытии от продюсеров сериала до сих пор не поступало — и это оставляет небольшие шансы на продолжение. Тем более что схожая ситуация разворачивалась и вокруг седьмого сезона. Так, в 2013 году — перед премьерой шестой части — продюсер семейной комедии Владимир Зеленский с горечью сообщал об окончании истории.

«Мы бы очень не хотели заканчивать этот замечательный проект. Но процесс его производства очень сложный: актеры, задействованные в этом сериале, стали невероятно популярными, а значит — трудно собираемой группой. Самое важное в кино — это сценарий, он создается нами потом и кровью, чтобы каждый новый был лучше предыдущего, смешным, простым и настоящим. Мало нам этого, так еще сталкиваемся с проблемой занятости актеров,» — сетовал он.

Закрытие сериала тогда также подтвердила исполнительница роли бабы Вали — Татьяна Кравченко: «С большой грустью осознаю, что все закончилось. Но, с другой стороны, все к лучшему: сериал прощается со зрителем на пике популярности».

Однако седьмой сезон все же увидел свет — пускай и с внушительным перерывом в восемь лет.

Украина против «Сватов»

Одной из главных трудностей на пути к выходу «Сватов 7» стала политика. В 2016 году Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны (где и снималась комедия) звездам сериала Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину. Вскоре такое же решение было вынесено и в отношении Федора Добронравова.

В 2017-м под запрет попали и сами «Сваты», причиной тому стало включение Добронравова в «черный список». Постановление о запрете тогда публично критиковал Зеленский: »​​Сериал снят за наши деньги нашими людьми. Если вы Служба безопасности Украины — заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улицу выходить было не страшно».

В итоге «Студии Квартал-95» Зеленского все же удалось оспорить запрет через суд. Это произошло незадолго до президентских выборов 2019 года, победу на которых одержал как раз Зеленский. Кроме того, было принято решение об исключении Добронравова из «черного списка».

При этом всего спустя несколько месяцев сериал вновь попытались запретить — проект назвали «унижающим достоинство украинцев». Однако на украинское телевидение он все же вернулся — в том числе и в локализованной версии.

Как снимался седьмой сезон

Съемки седьмого сезона проходили на территории Белоруссии и Грузии в течение нескольких лет — и завершились лишь в минувшем июле. Помимо политических причин, задержка была связана и с пандемией коронавируса. Дошло до того, что сами звезды комедии называли новую часть «многострадальной».

«Седьмой сезон — многострадальный. Он до сих пор не закончен. Сначала были события на Украине, нельзя было въезжать. Спустя два года доснимали в Белоруссии. Летом 2020 года оставались всего четыре серии, но началась пандемия», — рассказывала в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Олеся Железняк.

Что такое «Сваты»

«Сваты» — проект «Студии Квартал-95», основанной Владимиром Зеленским. Нынешний президент Украины был одним из авторов сериала вплоть до шестого сезона. Согласно директору «Квартала-95» Сергею Шефиру, ситком основан на реальных историях из жизни политика.

Сюжет «Сватов» построен на истории взаимоотношений семей Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевых-Берковичей (Людмила Артемьева и Александр Феклистов), которые сближаются после супружества детей.

В последнем сезоне герои отправляются на отдых в Белоруссию, а затем и в Грузию, где их ждет «череда невероятных событий». Первый сезон проект вышел еще в 2008 году, премьера седьмого состоялась в минувшем декабре.

«Сваты» ежегодно попадают в топы любимых сериалов среди украинских и российских зрителей.