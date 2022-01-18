«Учился, подражая западным рэперам. У нынешней молодежи другой способ»

Один из главных русскоязычных сериалов прошлого года — «Солдаут», в центре которого история молодого рэпера, стоящего на распутье. Продюсером проекта выступил участник «Касты» Хамиль (Андрей Пасечный). В интервью «Газете.Ru» музыкант объяснил, чем «Солдаут» отличается от предыдущих отечественных картин о хип-хопе, рассказал, кого слушает из молодых артистов, а также высказался о гонениях на Моргенштерна.

— Как так получилось, что вы оказались среди продюсеров сериала?

— У нашей группы уже были связи с кино — не так давно вышел фильм «Piter by Каста». В том фильме мы принимали непосредственное участие как актеры, но в саундтрек не вмешивались. «Солдаут» же стал для меня первым опытом продюсирования. В сериал я попал через моего близкого товарища — Ваню Москвина. Мы с ним встретились, он мне рассказал о проекте, мне стало очень интересно, потому что на периферии кино всегда возникают любопытные эксперименты — и получаются неожиданные результаты. В общем, я с удовольствием взялся за продюсирование. Кажется, получилось быстро влиться — и вышел неплохой материал.

— В чем заключались ваши функции?

— Изначально была задача написать песню для главного героя сериала — Drumma'K должен был исполнять вместе со своим продюсером совместный трек. По сюжету это его первый хитовый выход на сцену, я писал песню именно для этой сцены. Но позднее мне также предложили стать саундпродюсером всей серии — поработать с саундтреком, выбрать фоновые композиции, создать настроение для актеров.

— Довольны ли итоговым результатом?

— Очень доволен. Давно ждал появления хорошего отечественного проекта про музыкантов и конкретно про рэп — со всеми вытекающими проблемами, с драматичной нотой. Мне кажется, сериал нашел свою публику — молодое поколение, которое сейчас находится в постоянном поиске, потому что много возможностей, все пути открыты. На мой взгляд, «Солдаут» очень хорошо отражает это состояние, состояние творческой личности.

— Чем «Солдаут» отличается от предыдущих российских фильмов и сериалов про рэп?

— Здесь есть общение, максимально приближенное к живому. Предыдущие же попытки были приглажены и причесаны — они не погружали в реальную действительность.

— Одна из главных тем сериала — конфликт между артистом и продюсером. Но сейчас, есть ощущение, большинству рэп-исполнителей продюсеры не нужны — они самостоятельно пробиваются через стриминги. Как считаете?

— Продюсеры нужны хотя бы на первых этапах становления. Безусловно, кто-то может пробиться и самостоятельно. Но это единицы, большая удача. И подобные артисты достаточно быстро исчезают. Мне кажется, продюсирование — до сих пор очень полезно для музыкантов.

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— Главную роль в проекте исполнил Глеб Калюжный, который, помимо актерства, занимается рэпом — в прошлом году он даже выпустил полноценный альбом. Знакомы с его творчеством?

— Еще не слушал его песни, но собираюсь. В процессе съемок мы с ним общались, и у меня сложилось впечатление, что у него есть все данные для рэпа, Глеб — одаренный человек. Более того, на московской премьере Калюжный читал со сцены, и я наблюдал, как он ведет себя в качестве музыкального артиста. На мой взгляд, Глеб тогда выглядел вполне себе «боевой единицей».

— Реально ли совмещать карьеру актера и музыканта?

— Конечно, это сложно, ведь в музыку нужно вкладывать столько же времени, сколько и в актерское мастерство. Но все равно возможно. Главное — писать каждый день, хотя бы чуть-чуть. Это действительно дает результат, говорю по своему опыту. В целом, если актер сможет выделять по 1,5 часа в день между съемками, то у него все может получиться.

— В «Солдауте» также есть герой Алексея Шевченкова, опытный рок-музыкант. Кто из центральных персонажей сериала вам сейчас ближе и понятнее — герой Калюжного, молодой рэпер, или же взрослый, состоявшийся рокер Шевченкова?

— По настроению, возрасту — рок-музыкант (смеется). Мне понятна его некая нерасторопность, спокойствие. И, конечно, отмечу игру Шевченкова, это отличный актер.

— Кого из молодых артистов вы слушаете? И как относитесь к новой школе?

— Мне очень нравится, что делают молодые артисты. Это очень круто, очень смело, где-то скандально и протестно, интересно по технике, разным фишкам. Из молодых мне нравятся Mnogoznaal, Obladaet, Tveth. За ними я прямо слежу — у них хороший вордплей, узорчатые рифмы.

— «Касту» всегда ценили за глубокие тексты. Нынешние же молодые звезды делают основной упор на классное звучание, а смысл отодвигают на третий план. Вас это расстраивает?

— Действительно, есть такая тенденция. Однако и среди молодых артистов есть те, кто старается выдерживать некую тематику в текстах. Что же касается как будто бы совсем бездумных сочинений, то я бы провел параллель с поэзией: есть классическая, а есть, например, японская танка, они просто разные. На мой взгляд, не нужно всегда гоняться за разжеванным смыслом. Ведь часто бывает так, что ты находишь смысл, только когда прослушаешь произведение целиком. Только тогда ты понимаешь, что он разбросан по треку маленькими штрихами, в итоге собираясь в полную картину. Это тоже здорово.

Молодое поколение ищет, старается, экспериментирует, стреляет во все стороны — процесс поиска. Я сам учился, непосредственно перенимая манеру западных коллег. Пытался им подражать и в этом подражании искать собственный стиль. А у молодых другой способ: они не подражают, а стараются экспрессивно пробовать все самое неиспробованное. Это интересный подход.

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— Многие современные рэперы в своих текстах открыто говорят не только о наркотиках, такое было и раньше, но и о суицидальных мыслях. На ваш взгляд, допустимо ли это, учитывая, что музыканты вещают на широкую аудиторию?

— Всегда считал, что музыка не может подтолкнуть человека к подобным действиям. Потому что музыка — пульсирующее полотно самого художника, то, что он есть. Я и сам в свое время слушал многое подобных песен — фактически с самого детства. И такие темы просто придавали шарм для эстетического впитывания музыки. Но куда-то дальше это никогда не шло. Не считаю, что музыка способна навредить человеку. Если в человеке есть зерно разрушения, музыка, фильмы, живопись в этом никак не виноваты.

— Как относитесь к ситуации с Моргенштерном, которому на фоне обвинений в пропаганде наркотиков, оправдании нацизма и судебных исков даже пришлось покинуть страну?

— Не знаю, как к этому относиться. Честно говоря, сначала думал, что это очередная «утка», хайп. Но потом смотрю — шибко затянулось... Моргенштерн как артист мне нравится. Возможно, тут он вляпался в какую-то историю, с кем-то не поделился, не додал. Не исключено, что это шантаж. В общем, нехорошая история.

— В конце прошлого года Оксимирон выпустил много нового материала. И громче всего выстрелил трек «Кто убил Марка?», где он подробно рассказывает об избиении Ромой Жиганом, которому предшествовали диссы в адрес нападавшего. В свое время Оксимирон жестко читал и про «Касту»... Вы его простили?

— Мы встретились, расставили все точки над «i», поговорили. Это самое главное: мы услышали его, он услышал нас. И разошлись, больше не возвращаясь к этой теме. Что же касается «Кто убил Марка?», то я могу оправдать это только как рекламу его нового альбома. Хотя, возможно, у него действительно настолько сильная травма, что нужно было высказаться.

А сами действия Ромы Жигана — конечно, полнейшая дичь, ни один здоровый человек такого делать не будет. Подобные вещи не должны присутствовать в реальной жизни, тем более напоказ всем. Это жутко.

— В марте у «Касты» планируется большой концерт. Что еще фанаты могут ждать от группы в этом году?

— Да-да, над концертом мы прямо сейчас работаем. А в плане писательства взяли небольшой творческий перерыв — нужно собраться с мыслями. В 2020-м у нас вышел альбом «Чернила осьминога», в 2021-м выпустили детский релиз «Альбомба». На данный момент находимся в поиске нового настроения для свежего материала, но скоро уже будем подключаться.

— В одном из недавних интервью Влади сказал, что ему страшно выпускать политические песни, учитывая происходящее в стране. Вы с ним согласны?

— Как по мне, так многое уже сказано, если не все. Именно в творчестве. В частности, в последних альбомах мы про это высказались достаточно плотно. Но, наверное, есть еще какие-то грани, которые можно освещать, будут еще темы. Возможно, мы сделаем это в другом настроении, но, скорее всего, сделаем.

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— Какие три альбома поразили вас в последнее время?

— Из последнего мне очень понравился альбом BRUTTO, неожиданно порадовал. Понравился альбом Лигалайза. И недавно меня очень удивил Soda Luv...

— Возможно, в будущем сделаете с ним фит?

— Не знаю, насчет фита не уверен (смеется). Пока со стороны наблюдаю, интересно.