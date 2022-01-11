«Тяжелое состояние»: Леонид Куравлев госпитализирован в реанимацию в Коммунарке

Советский актер, известный по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня», Леонид Куравлев, госпитализирован с пневмонией. Сын артиста Василий рассказал, что отца доставили в Коммунарку, а тесты на коронавирус оказались отрицательными. О том, что произошло с актером и почему он думал о смерти, — в материале «Газеты.Ru».

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали еще 5 января, сообщает «5 канал» со ссылкой на источники.

85-летний актер жил в одном из московских пансионатов для пожилых. Медики диагностировали у него температуру тела около 38 градусов и сатурацию на уровне 89%. Артист сдавал тесты на коронавирус дважды – 6 и 9 января, но они показали отрицательный результат.

Сын Куравлева Василий рассказал ТАСС, что его отец находится в Коммунарке (больница специализируется на лечении коронавируса).

«Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – сказал он.

В медучреждении агентству рассказали, что Куравлев «находится в четвёртой реанимации». По данным собеседника ТАСС, у актера «тяжелое состояние на протяжении нескольких дней».

«СтарХит» со ссылкой на источник сообщает, что показатель сатурации легких у народного артиста РСФСР пришел в норму, температуру удалось сбить, пониженное давление. Артист «на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков».

По данным издания, культовый актер, известный по ролям в таких фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная» и «Иван Васильевич меняет профессию», страдал в последнее время от гипертонии. У него якобы часто кружилась голова, а летом ему потребовалась помощь медиков, когда актер дома потерял сознание.

В 2012 году умерла его жена Нина Васильевна, с которой артист прожил 52 года. Они познакомились в школе. На тот момент Куравлёву было 16 лет, он учился в 10-м классе. Нине было всего 13 лет – она училась на два класса младше. Спустя восемь лет Куравлев сделал ей предложение.

У пары есть дочь, сын и внуки. После трагедии Леонид Куравлев стал затворником: связь с коллегами почти не поддерживал, в фильмах не снимался, на публике старался не появляться. Последний раз он участвовал в съёмках фильма «Весь этот джем» в 2015 году.

В смерти жены Куравлев винил медиков. По его словам, у супруги было два инфаркта, состояние здоровья было не лучшим. «Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло», – приводит его слова «СтарХит».

После смерти жены актер часто навещает ее могилу. А несколько лет назад попросил родственников на надгробии написать его имя с оставленным местом под дату смерти.

В феврале 2021 года художник Никас Сафронов, который общался с семьей Куравлевых, рассказал журналистам, что советский актер часто думал о смерти.

«Я в последний раз видел его полтора года назад. Он приезжал ко мне. Состояние у него было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти. Ушла из жизни любимая жена. Она для него была как мать. Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя. Я не могу сейчас до него дозвониться», – рассказал Сафронов, пишет «СтарХит».

По его словам, Куравлев сначала хотел поставить жене шикарный памятник, но потом решил, что лучше установить скромный, «потому что там академики рядом лежат». «Ему стало неудобно ставить рядом с ними шикарный памятник», – отметил живописец.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. В прошлом году народному артисту исполнилось 85 лет.

«Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений», – сказано в поздравлении президента Путина на юбилей актера.

Глава государства пожелал ему здоровья, благополучия и бодрости духа. К поздравлениям присоединился и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что Куравлев – «актер уникального дарования, искренний и достоверный». «Вам трудно быть в рамках одного амплуа. Вы блистательны как в комедии, так и в мелодраме. Даже отрицательные персонажи в вашем исполнении обладают особым обаянием», – обратился он к юбиляру.

Леонид Куравлев стал известен после ролей в таких советских фильмах и сериалах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Маленькие трагедии», «ТАСС уполномочен заявить», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего на счету актера 211 разноплановых ролей.